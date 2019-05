Horoskop za svibanj svima govori da malo promisle o svojim odlukama jer bi neke mogle biti dosta bitne

Svibanj je već stigao, a tako i najintenzivnije razdoblje bikova u kojem je ovaj znak vrlo aktivan

Polovica godine skoro je već prošla, a iza nas je već mnogo događaja i vjerojatno zanimljivih dostignuća. Neki znakovi su odabrali nove životne puteve, a neki možda napokon prešli preko nekih problema koje su imali. Mnogi se i dalje bore sa istim mukama, ali nemojte očajavati jer još nije prošlo niti pola ove godine.

Svibanj je mjesec u kojem se pripremamo za ljeto, a u kojem svi znakovi osjećaju utjecaj bika. Ovo znači da raste intenzivnost osjećaja, želja za druženjima, a i potreba za iskrenim životom. Pogledajte što vas očekuje u svibnju.

Ovan

Vi ste odavno naučili razlikovati dobro od lošeg, ali ovaj mjesec će vam odluke teško padati. Nećete se moći odlučiti što raditi niti kako postupati i to bi vam moglo utjecati na ego. Nemojte dopustiti da vas preuzme strah od nepoznatog, jer koliko god možda nešto bilo teško i neobično, i iz toga ćete mnogo naučiti.

Bik

Ovaj mjesec trebat ćete puno raditi; na vezama, prijateljstvima, a i na poslu. Ovo je vaš mjesec zbog čega je lako moguće da ćete biti dosta nervozni, čak i agresivni i sami sebe malo iznenaditi. Osjetljivi ste na komentare i reakcije drugih ljudi, čini se da je napokon vrijeme da počnete malo misliti samo na sebe, a ne na to što drugi od vas žele.

Blizanci

Uvijek vam je bilo zanimljivo promatrati kako drugi žive drugačiji život nego vi, a posebno oni ljudi koji se odlučuju na neke izazovne korake. Ovaj mjesec malo ćete izaći iz svoje zone komfora, a izgleda kako bi vam neka zgodna osoba u tome mogla pomoći. Nemojte bježati od svega što vas zbunjuje, ponekad je bolje da izađete iz svoje ljuske, moglo bi se isplatiti.

Rak

Jako ste pažljivi oko svih svojih postupaka zbog čega ste vrlo ponosni. Bravo, teško je biti osoba koja uvijek ima sve konce u rukama. Ovog mjeseca bit ćete i dalje puni energije, ali pazite se da ne dođe do pretjerivanja. Fokusirajte se na konkretne ciljeve, dopustite si malo maštati, ali i odmarati. Nema smisla da pretjerujete svakog dana sa obavezama, osim ako ne izbjegavate nešto, a ako je tako, nemojte čekati da vas drugi spase već se pozabavite time što vas muči.

Lav

Početak toplijeg razdoblja i drugog dijela godine za vas je uvijek posebno uzbuđujuće doba. Raste vam energija, seksualnost, a i planovi se stvaraju punom parom. Ovaj mjesec iskoristite za planiranje ostatka ljeta, ali i otiđite na neki izgled. Uživat ćete u prirodi, a nova iskustva obogatit će vam i dušu i srce jer to je ono zbog čega vi rastete.

Djevica

Za vas je ovo bila dosta teška godina, ali izgleda da ćete imati još posla. Druga polovica godine neće puno promijeniti stvari, ali ćete se malo više truditi oko sebe, a to je ono što vam najviše nedostaje. Pred vama su neki izazovi, ali nemojte dopustiti da vas maknu s vašeg puta. I dalje trebate vjerovati u sebe i svoje sposobnosti jer su one te koje vas tjeraju dalje. Svemir vam daje izazove samo kako biste vi i dalje učili, a to je ono što najviše volite.

Vaga

Koliko god da volite balans i imati malo dobrog i lošeg u životu, smetat će vam kada se u svibnju sve nekako poreda. Zbunit će vas idila koja slijedi jer vam mijenja cijeli koncept života. Iskoristite to mirno vrijeme da se malo opustite i pripremite za ljeto. Uživajte u prirodi jer će vas to hraniti, ali i dalje nastavite tražiti izazove jer i sami znate da ćete tek uz izazove imati osjećaj kao da zaista ispunjavate vlastiti život.

Škorpion

Vi ste osobe koje uvijek imaju sve pod kontrolom, ili barem tako svi misle. Zapravo ste dosta nesigurni u svoje odluke i same sebe, a upravo ćete se s time boriti kroz cijeli svibanj. Možda vas netko uspije izbaciti iz takta zbog čega ćete intenzivnije raditi na tome da nitko ne otkrije kako vam je zapravo. Prestanite se skrivati i sami sebi stvarati pritisak. Svi vas i dalje vole, a i vjeruju da, čak i ako vam nešto ne ide, da ćete uvijek sve riješiti. Jer hoćete.

Jarac

Svibanj je mjesec u kojem ćete uživati u sebi, prirodi i prijateljima. Neka vam glavni fokus ovog mjeseca bude priprema za ljeto, ali i njegovanje svih odnosa koje imate. Pokažite svima koliko ih volite i sve će vam se još ljepše vratiti. Maknite se od svih stresnih situacija i ljudi jer nećete od toga nimalo profitirati. Sve što trebate riješiti budete, samo ostanite strpljivi i vjerujte u svoje sposobnosti.

Strijelac

Zadnjih mjeseci i dana vam je na pameti samo profit, novac i trošenje istog. U svibnju se morate trgnuti jer ćete ljeto provesti štedeći, a to nitko ne želi. Napravite dobru listu i odredite si prioritete jer vas u suprotnom čeka stres i nervoza idućih par mjeseci. Na listi neka se nađe i vrijeme za odmor. Izgleda da izbjegavate prihvatiti neki problem ili situaciju koja se događa zbog čega pokušavate razmišljati o stvarima koje vam zapravo nisu toliko bitne. Sredite prioritete.

Vodenjak

Ovog mjeseca malo pripazite kome se otvarate i kome priznajete svoje tajne jer izgleda kako nekome iz vašeg društva u fokusu nije vaša dobrobit. Razmislite o tome tko je uvijek bio ovdje uz vas i počnite trošiti više svog dragocjenog vremena na ljude koji zaista jesu tu, umjesto na one koji vam se čine zanimljivi u trenutku. U svibnju vas čeka veliko razočaranje ako na vrijeme ne odlučite tko je vrijedan vaše pažnje, a tko nije.

Ribe

Vi ste si uzeli dosta vremena ove godine da i dalje razmišljate i odlučujete. Možda vas je malo iznenadilo kako vrijeme brzo prolazi i ne snalazite se s time jer i dalje niste odlučili točno što želite. Ovo se događa jer se izbjegavate pozabaviti nekim važnim pitanjem i gurate ga pod tepih umjesto da riješite to i krenete dalje. U svibnju će vas to i dalje mučiti, ali ako to riješite na vrijeme, ostatak godine bi vas mogao ugodno iznenaditi.