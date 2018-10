Horoskop idućeg tjedna donosi zanimljive situacije, a najviše će uživati vage i škorpioni

Kada se radi o tjednu koji dolazi, pozitivno razmišljanje, prijatelji i obitelj biti će u fokusu svakog znaka

Neke osobe drugog tjedna listopada čekaju zanimljiva preispitivanja o životu i rješavanje nekih problema. Kod nekih se očekuju zanimljive ljubavne situacije, pa čak i nove romantične veze koje će ih dosta iznenaditi. Zvijezde nam stalno donose nešto novo i uzbudljivo, a evo kako će izgledati nadolazeći tjedan.

Ovan

Stavljate puno energije u rutinske zadatke jer želite dobiti što je više od jednostavnih poslova. Ti poslovi nisu teški, ali oni će zahtijevati popriličnu količinu vašeg dragocjenog vremena i pažnje. Područje vašeg života koje treba pozornost je neka važna osoba. Netko blizak i drag vašem srcu počet će osjećati kao da ste izgubili zanimanje za nju/njega. Pazite da vam ne propadne ljubav ako ju ne hranite. Vrijeme je da malo začinite svoj ljubavni život.

Bik

Idućeg tjedna će vas čekati napeti razgovori u nekom prijateljstvu ili radnom odnosu. Moglo bi doći do nesuglasica s nekim tko ima različite poglede. Ostavite politička, vjerska i kulturna pitanja iza vas i ne uzimajte sve stvari osobno. Idući tjedan mogli bi vas malo mučiti i troškovi. Ne posuđujte novac i dobro rasporedite ovaj koji imate.

Blizanci

Idući tjedan bi vas mogle smetati sitnice. Najbolje bi bilo da isključite mobitel, uzmete malo vremena za sebe i neka mišljenja zadržite za sebe, posebice ako se radi o nečem kompliciranom ili ozbiljnom. Možda će vas malo zbuniti čudno ponašanje nekog člana obitelji jer bez obzira na to što radite ili kažete, moguće je da će se oni suprotstavljati vašim idejama. Možda bi bilo bolje držati neke svoje misli i planove za sebe.

Rak

Ako je jedan od vaših prioriteta slijediti vaše ciljeve, možda ćete se morati odvojiti od gomile i otići novim putem. Budite hrabri i slijedite svoje instinkte, nećete požaliti, a događaji kasnije u tjednu potvrdit će da ste bili u pravu. Može doći do sukoba s bliskom osobom, neovisno o tome radi li se o privatnim ili poslovnim situacijama.

Lav

Ne nasjedajte na sjajne natpise o popustima, bilo bi dobro da znate malo bolje odlučiti što vam stvarno treba, a što ne. Mogli biste dobiti zanimljivu ponudu koja bi vas, ako nije dobra, mogla puno koštati. Dobro razmislite o posljedicama svojih postupaka prije nego se za nešto odlučite. Odnos s bliskom osobom polako će blijediti, a vi i partner ćete se odvojiti, možda dođe i do prekida odnosa. Moguće je da ste pronašli novu ljubav i da ćete uskoro započeti novu romantičnu i uzbudljivu vezu.

Djevica

Nemate previše obaveza ovaj tjedan i to bi vam trebalo omogućiti ugodnu promjenu. Kada se nađete u miru, nemojte odmah početi tražiti nešto da se zabavite. Odmorite se, treba vam to. Iskoristite ovu priliku da se opustite. Večeri ćete rado provoditi u tišini i udobnosti svojih četiri zida. Kasnije ćete se osjećati spremnima da izađete s prijateljima. Snažan društveni događaj u subotu navečer savršeno će završiti vaš tjedan.

Vaga

U poslu, novcu i pravnim stvarima nećete ostaviti nijedan kamen neprevrnut. Neki ljudi se možeda neće htjeti uključiti u vaše poslove, ali to je dobro kako bi znali tko je uz vas, a tko ne. To će vas postaviti u zavidnu prednost ako se odlučite za neki poslovni pothvat. Ako se pripremate za test, ispit ili intervju, vaša će koncentracija biti jako dobra i imat ćete dobar utisak na ljude koji su važni. Dobar je trenutak za istraživanje, proučavanje i pisanje radova.

Škorpion

Ako vam prijatelj ponudi da vam pruži podršku, prihvatite ju. Ako je to novac koji ste spremni dati, razmislite dvaput. Ovo nije dobro vrijeme da budete neoprezni s novcima. Velika kupnja bi mogla biti uzrok kasnijeg žaljenja. Također, prije nego što date svoju energiju u moguće neoprezno ulaganje, zaustavite se i razmislite o onome što radite.

Strijelac

Stariji rođak će vas pokušati nagovoriti da promijenite neke svoje planove kako bi se bolje povezali s obitelji. Vaša prirodna reakcija bit će pobuniti se protiv svojih prijedloga. Ako se zaustavite i razmislite o tome, možda biste shvatili da vaša obitelj ima najbolje interese. Nemojte misliti da je priznanje da nešto ne razumijete ili ne možete razumijete znak slabosti. Ako vam je potrebna pomoć ili savjet, pitajte, i bit će vam dano. To je način na koji svi učimo i to je kako možete krenuti naprijed.

Jarac

Vi ste osoba koja voli razgovarati kad god to imate priliku. Moguće je da vas čeka nova veza ili ste ju već započeli pa je moguće da ćete se pitati jeste li zapravo suđeni zajedno. Postoje neke zanimljive stvari koje se događaju u vašoj blizini. Malo više obratite pažnju na svoje prijatelje i obitelj.

Vodenjak

Možda ćete morati odvojiti malo vremena od vlastitog posla kako biste pomogli drugima da završe posao s kojim se bore. Kasnije vas čekaju dani u kojima ćete morati biti čvrsti s onima koji se ne znaju sami zauzeti za sebe ili koji nemaju mogućnost izboriti se. Pokažite ljudima da se mogu osloniti na vas. U partnerstvu je važna suradnja i razgovor kako bi znali koji su vam zajednički planovi i što sve možete postići do kraja godine. Ako se oboje slažete o zajedničkim ciljevima sada, možete se veseliti sretnim i uspješnim mjesecima koji dolaze.

Ribe

Razlika u mišljenju kod partnera donijet će vam sukob koji ste pokušavali izbjeći. Osjetili ste kako će se to dogoditi, ali to neće činiti cijelu situaciju lakšom. Ako netko koga volite vam ide na živce, zaustavite se na trenutak i podsjetite se na sve predivne stvari koje ta osoba donosi u vaš život. Volontirajte u dobrotvornoj ili društvenoj akciji i osjećat ćete se korisno i bolje. Treba vam da se malo vratite u dobar osjećaj, a nema boljeg načina nego da pomažete onima kojima je to najpotrebnije. To će vam pomoći da ponovno vratite kontrolu u svoj život.