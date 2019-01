Jedna od onih stvari na koje svi moraju uvijek misliti je financijska situacija, a izgleda kako i zvijezde imaju veze s time

Početak godine nekima je jako dobro počeo i uspjeli su ispuniti svoje želje i odluke da počnu štedjeti. Premda se neki stvarno trude da tako bude i dalje, mnogima to nikako ne ide od ruke. U nekim situacijama važno je da budemo razumni s novcem, a to može biti dosta teško kada kreću popusti, sve niže cijene i odlične ponude.

Neki znakovi imaju malo više snage i uspijevaju se suzdržati, a ovako će to biti idućeg tjedna.

Ovan

Vi volite trošiti i nije vas toga sram. Koliko god da ste svjesni toga da trebate štedjeti, ipak vas uvijek ponesu sniženja, a čim imate malo više novca u novčaniku, odmah vas žulja i trebate ga potrošiti. Pokušajte malo više razmišljati o tome koliko zapravo trošite i koje su posljedice toga.

Bik

Dok neki mnogo troše, vi se stvarno trudite štedjeti. Možda vam i ne ide najbolje, ali vrijeme je da prestanete drugima objašnjavati kako da se ponašaju s vlastitim financijama. Prvo riješite svoju situaciju, a tek onda možete savjetovati druge.

Blizanci

Nove cipele, haljina, torba. Sve vam to treba zar ne? Rastrošni ste i osjećate veliku krivnju oko toga. Idućeg tjedna napravit ćete listu zarađenog i potrošenog u ovom mjesecu i neće vam se svidjeti što vidite. Ne bi bilo loše da malo više razmišljate o tome što stvarno trebate i možda se riješite nekih stvari iz ormara.

Rak

Kod vas se stvari rijetko mijenjaju što se tiče financija. Razumni ste, sigurni i dobro znate koliko i na što trošite. Iako je vaše ponašanje jako pohvalno i mnogi bi mogli učiti od vas, ne bi bilo tako loše da si idućeg tjedna i priuštite nešto što želite.

Lav

Ako se netko istrošio u ovom mjesecu, to ste vi. Da, možda vam zaista i jesu trebale sve te stvari, ali ne bi bilo loše da malo pripazite na svoju rastrošnost. Pazite da vam u jednom trenutku ne sjedne sve na naplatu, moglo bi vas neugodno iznenaditi.

Djevica

Često razmišljate o tome da biste nešto mogle kupiti, ali to ipak ostane samo na razmišljanju. Ponekad čak i kupite nešto osjećate veliku krivnju, kao da to ne zaslužujete. Vrijeme je da si priuštite baš to što želite, isplatit će se.

Vaga

Koliko god da vi možda sebi govorite da štedite, znate i same da zapravo trošite više novaca nego što bi smjele. Stanje na računu baš i nije bajno, vrijeme je da počnete štedjeti jer nećete biti zadovoljni stanjem za par mjeseci. Malo usporite, dobro će vam doći.

Škorpion

Volite trošiti i to vam je jednostavno u krvi. Iako ste se ovog mjeseca dosta pazile, ispada da to nije bilo dovoljno. Svakog dana dajete sve od sebe da ne trošite previše, ali vam nedostaje samokontrole. Možda ne bi bilo loše da vam netko pomogne.

Strijelac

Imate dovoljno novaca, ali vaš je problem to što volite pametovati drugima o tome. Bravo za vas, ali ne znači da imate pravo i drugima pametovati, barem dok vas nisu tražili za savjet. Pazite da vam se sve to ne bi odbilo o glavu, netko bi se mogao na ljutiti na vas.

Jarac

Jako se trudite štedjeti i dosta vam to ide od ruke. Ponekad malo i pretjerate pa dođete do toga da ostajete kod kuće dok se vaši prijatelji druže. Svi novci toga nisu vrijedni i ponekad trebate malo posložiti svoje prioritete.

Vodenjak

Nemate sreće i sve što i uspijete uštedjeti ipak morate potrošiti. Previše novaca odlazi na ljude oko vas, dok oni ne brinu toliko o vama koliko bi trebali. Ne treba sve biti na vama, smijete si i vi dopustiti ponekad priuštiti baš ono što vi želite.

Ribe

Ovo je vaše vrijeme. Dobro stojite na financijskom stanju, a opet ste si uspjele priuštiti ono što želite. Ako ovako nastavite do kraja godine ćete biti dosta zadovoljni, samo tako nastavite. Za one koji nisu te sreće, bez brige, stvari će se promijeniti.