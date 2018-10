Facebook je uveo opciju ‘Came out’ kao životni događaj. Ne i u Hrvatskoj, bar ne još

Na Facebooku se svakodnevno uvode nove promjene i dodaju nove opcije, a u Americi je ovih dana stigla još jedna nova

Iako je Facebook lagano počeo gubiti svoje korisnike s obzirom na to da su neke druge društvene mreže postale popularnije, i dalje uvodi nove opcije. Nedavno uvedena je i ‘Came out’ koju možete odabrati za životni događaj. Ovo je uvedeno u sklopu Nacionalnog ‘Coming out’ dana.

Mnogo podrške LGTB zajednici

Kako to kod nas kažu, ‘izlaženje iz ormara’ može biti dosta komplicirana stvar, a jedan od načina na koji to možete od sada objaviti svojim prijateljima i obitelji je preko Facebooka. Kako bi to napravili, iz Facebooka kažu da trebate otići na svoj profil, odabrati Life events, odabrati Family and relationship te opciju Came out. Uz to bi se trebala pojaviti zastavica u duginim bojama kao simbol vašeg posebnog dana.

Čim smo naišle na tu informaciju otišle smo to napraviti i same, barem da vam pokažemo kako se to radi. Zateklo nas je to da se u Hrvatskoj ta opcija uopće ne pojavljuje. Kada otiđete do tih postavki nudi vam se nekoliko opcija kao što su “Prvi put upoznala, Nova veza, Zaruke, Brak, Godišnjica, Novo dijete, Novi član obitelji, Novi ljubimac, Kraj veze, Gubitak voljene osobe” i to je to. Doduše, možete napraviti i vlastiti važni događaj pa upisati ‘Came out’, ali se tada ne pojavljuje zastavica s duginim bojama.

Opcija ne postoji u Hrvatskoj

Zanimalo nas je iz kojeg razloga se ta opcija ne pojavljuje u Hrvatskoj pa smo poslale poruku Help Centru i pitale ostale korisnike zašto je to tako, ali do odgovora još nismo došle, a čini se niti da nećemo. To nam je bilo dosta zanimljivo posebno zato što je Tudor Havriliuc, Facebookov dopredsjednik, za NBC rekao kako će odabir ‘Came out-a’ kao životnog događaja vjerojatno postati trajna opcija. Facebook u pravilu u različite zemlje u različito vrijeme unosi opcije pa vjerojatno samo moramo čekati da dođe i kod nas.