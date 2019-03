Evo zašto je Sjeverna Makedonija vaša idealna destinacija za sljedeće putovanje i što morate obići

U suradnji s Place2Go donosimo vam putopis iz Sjeverne Makedonije

Međunarodni sajam turizma PLACE2GO, najveći turistički sajam u Hrvatskoj ove se godine održava osmi put, od 15. do 17. ožujka u Areni Zagreb. Dosad se etablirao kao festival koji slavi putovanja i njihov blagotvorni utjecaj na tijelo i um putnika i onih koji će to tek postati. Posjetitelji imaju priliku upoznati se s brojnim svjetskim destinacijama, ostvariti popuste na putovanja, osvojiti brojne nagrade te iz prve ruke čuti iskustva brojnih svjetskih putnika. Putopis potpisuje: Matej Čepl

U Sjevernu Makedoniju odletjeli smo letom Croatia Airlinesa s kojim ste za samo sat i pol u glavnom gradu države koja je službeno promijenila ime za vrijeme našeg boravka. Ime se možda promijenilo, no sve drugo ostaje isto Sjeverna Makedonija je zemlja fenomenalnih i dragih ljudi, prekrasne prirode, vrhunske gastronomije i cijena koje su prihvatljive za svaki džep.



Po slijetanju u Skoplje, zaputili smo se u centar grada, gdje smo odsjeli u hotelu Park Hotel & Spa koji je smješten tik uz nacionalni nogometni stadion i s pogledom na rijeku Vardar. Radi se o moderno uređenom hotelu s 5 zvjezdica od kojeg vam ne treba puno do centra grada. Prostrani apartmani s bogato opremljenim minibarom pomogli su da se brzo aklimatiziramo, okrijepimo i krenemo u obilazak grada. ZA SKOPLJE IZDVOJITE BAREM DVA DANA Skoplje je moderan grad i prava europska prijestolnica. Ono što ga razlikuje od Zagreba, a po čemu je sličan primjerice Budimpešti, Pragu, Ljubljani i Beogradu (ako u obzir uzmem samo “susjedne“ gradove), je vezanost uz rijeku. Moćna arhitektura, maštovito osvjetljeni mostovi, ulični svirači, kafići uz rijeku. Ako planirate put u Sjevernu Makedoniju s ciljem da obiđete većinu zemlje, za Skoplje si svakako ostavite minimalno 2 dana. Mi smo se zadržali jednu večer pa smo uspjeli vidjeti samo uži centar grada – Trg Makedonije i veliki spomenik Aleksandru Makedonskom.

Vodič nas je upoznao s posljedicama potresa 1963. godine nakon kojeg je grad obnovljen, pa je dosta spomenika i arhitekture koju ćete naći na trgu zapravo nedavno izgrađeno. Spomenik Aleksandru Makedonskom posebno je impozantan tijekom večeri kada je osvijetljen sa svih strana i dominira trgom kao što je nekada dominirao gotovo cijelim poznatim svijetom. Nakon večere u odličnom restoranu hotela u kojem smo odsjeli, zaspao sam umoran od puta i zadovoljan nakon prvog dana u Sjevernoj Makedonije – mislima na Ohridu o kojem sam čuo sve najbolje i kojem sam se izuzetno veselio, a na koji smo se zaputili ujutro poslije doručka.

Malo ću se vratiti na večeru koja je bila fenomenalna – prvi put sam probao makedonske specijalitete poput janjeće drob sarme, turli tave i selskog mesa. Gastronomija je jak adut u turističkoj ponudi Sjeverne Makedonije pa je uživanje u vrhunskoj i cijenama prihvatljivoj hrani jedan od glavnih motiva za posjet zemlji. Jedan od glavnih no nikako jedini.

OHRID JE PREKRASAN I ZIMI I LJETI

Put od Skoplja do Ohrida trajao je oko 2 sata s jednim kratkim stajanjem od 15 minuta tijekom kojeg smo na jednom od odmorišta probali tradicionalne makedonske mekike s jogurtom koja nas je, uz neizbježnu kafu, konačno razbudila pa smo postali svjesni gdje smo i što nam je činiti. Nakon kratke i ne baš ugodne vožnje kroz brda (mekike i jogurt u želucu nikako nisu dobra kombinacija sa serpentinama), konačno smo stigli na Ohrid i imali smo što vidjeti.

Budući da nas je dočekalo sunčano i za zimu iznimno toplo vrijeme, odmah smo se zaputili na šetnicu s koje se pruža odličan pogled na Ohridski grad i golemo jezero kraj kojega imate dojam kao da ste na moru. Iako ste usred Sjeverne Makedonije, kontinentalne zemlje, imate dojam da ste u nekoj ljetnoj morskoj oazi gdje vrijeme uopće ne teče dok ispijate piće i gledate bijele planinske vrhove koji okružuju jezero. Čim sam ugledao Ohrid, znao sam da ću se sigurno vratiti tijekom ljeta kada ću se moći i okupati u jezeru.

Ljubazni domaćini brzo su nas poveli na Ohridsku tvrđavu koja se nadvija nad jezerom i s koje se pruža fascinantan pogled i na grad i na jezero. Ohridsko jezero je podijeljeno između Makedonije i Albanije, pa ćete s tvrđave vidjeti i planinske vrhove u susjednoj zemlji. Na putu do tvrđave prošli smo kraj Antičkog teatra koji je savršen za kulturne manifestacije i koncerte, domaćini su nam ispričali da je prije nekoliko godina u njemu nastupio veliki José Carreras. Put do tvrđave prolazi dijelom grada koji je na brdu pa me je uistinu iznenadilo kada se pred nama u dolini odjednom pojavila impozantna antička građevina, koja nam svjedoči o višetisućljetnoj tradiciji civiliziranog življenja u Ohridu i Sjevernoj Makedoniji.

Najviša točka grada Ohrida je Samuilova tvrđava koju lokalno stanovništvo naziva Ohridsko Kale, a koja je izgrađena na mjestu starije tvrđave iz 4. st. prije Krista koju je vjerojatno izgradio Filip II. Makedonski. I na tvrđavi i s tvrđave ćete vjerojatno napraviti svoje najbolje fotografije grada i jezera, pa se na njoj zadržite što duže možete. A kada se jednom odlučite spustiti na jezero, proći ćete kraj nekoliko atraktivnih i pamtljivih sakralnih građevina ponajprije mislim na Crkvu svetog Klementa Ohridskog i Crkvu svete Sofije koje su standardni dio svih turističkih vodiča i putopisne literature o Sjevernoj Makedoniji.

Spust s tvrđave prema jezeru osobno mi je najljepša uspomena na Ohrid u vašoj neposrednoj blizini su fotogenične građevine koje su pravo kulturno blago i uz koje morate zastati da ih iz blizine proučite, pod vama je golemo vodeno prostranstvo koje kao da ide u beskraj, a na rubu tog beskraja, na mjestu do kojeg vam pogled seže, dižu se snijegom prekriveni planinski vrhunci s kojih mjesto na kojem se trenutno nalazite vjerojatno izgleda jednako čarobno. Nakon spuštanja i kratke šetnje uz jezero u kojoj smo naišli na brojne ribare i ribarske brodove, prošli smo kroz još jedan stari dio grada u kojem se nalaze prepoznatljive tradicionalne ohridske kuće – jedna od njih je toliko tipična da su svi lampioni u gradu zapravo njezine male replike. Potom smo se kratko odmorili, večerali i krenuli u ohridsku noć.

GRADSKI MUZEJ U BITOLJU

Nakon Ohrida je na red došao Bitolj ili Bitola, kako drugi najveći sjevernomakedonski grad nazivaju domaćini. Radi se o šarmantnom gradiću u kojem ćete se najbolje osjećati dok šetate šetalištem u ulici “Shirok Sokak“ . Najpoznatija je to ulica u gradu na čijem se kraju nalazi Sat kula jedan od simbola grada. Popili smo kafu u jednom od prepunih kafića u kojima vam treba puno strpljenja ili sreće da biste došli do stola. Sjeli smo i uživali pogledu na stanovnike Bitolja koji sunčana nedjeljna poslijepodneva koriste za druženje na otvorenom, baš kao i mi u Zagrebu. Ako ste ljubitelj povijesti, svakako posjetite Gradski muzej u kojem je poseban dio posvećen osnivaču moderne turske države, Mustafi Kemalu Ataturku, koji je u više navrata boravio u ovom gradu za koji je posebno vezan.

NE SMIJETE ZAOBIĆI NI AUTOHTONA MAKEDONSKA VINA

Za kraj boravka u Sjevernom Makedoniji ostalo je nešto vremena za posvetiti važnom dijelu gastronomije ove prekrasne zemlje – vinu. Tijekom putovanja sam u restoranima i kafićima uglavnom pio autohtona makedonska vina – Vranac, Prokupac, Kadarka od crvenih vina i Rizling, Žilavka i Župljanka od bijelih vina. Otišli smo u posjet najmlađoj vinariji u Sjevernoj Makedoniji – Stobi vinariji – gdje smo imali degustaciju odličnih vina (cijene po butelji su od 3 do 9 eura, i to u restoranu) i obilazak modernog pogona tijekom kojeg smo se upoznali s primjenama najsuvremenije tehnologije u vinarstvu. Tamo smo i večerali prije odlaska u hotel u blizini grada Negotina, gdje smo otišli u noćni provod.

Nakon doručka posjetili smo još jednu vinariju Winery Queen Maria koja spada u najstarije u Sjevernoj Makedoniji. Obišli smo veliko imanje na kojem se grade i smještajni kapaciteti i bazen koji će pretvoriti cijeli kompleks u privlačno turističko odredište. Potom smo se vratili natrag u Skopje gdje smo s predstavnicima i partnerima iz Timeless Macedonia ručali u Gradskoj kavani na Trgu Makedonije. Slijedio je odlazak na aerodrom i povratak u Zagreb. Zanimljivost za kraj, iz Sjeverne Makedonije odletjeli smo posljednjim letom za Zagreb pod starim imenom. Jutro nakon što smo se vratili, puni uspomena i pozitivne energije, table na granicama počele su se mijenjati…

MAKEDONIJA KAO IDEALNA ZIMSKA DESTINACIJA

Budući da su omiljene destinacije Hrvata za zimovanje na zapadu i sjeveru (Slovenija, Italija, Austrija, Francuska, Češka, Slovačka), Sjeverna Makedonija nepoznata je kao skijaška i treking destinacija dobrom dijelu hrvatskih avanturista i ljubitelja zimskog odmora. Popova Šapka u blizini grada Tetova nalazi se na 1800 nadmorske visine i odlična je destinacija za ljubitelje offroad skijanja. Rade se i poboljšanja žičara i smještajnih kapaciteta, a dolaskom novih gostiju i na tom će se dijelu dodatno poraditi.

Udaljenost od Skopja do Popove Šapke je 50-ak kilometara, pa vam neće biti problem otići ni na jednodnevno skijanje, ako ne planirate noćiti u blizini skijališta. Popova Šapka dobra je destinacija i za druge oblike “zimskih radosti“. Možete tako navući krplje i prošetati se po snijegom prekrivenim ravnima na, a ako budete imali sreće s vremenom i ako ste u dobroj kondiciji, moći ćete uživati u fascinantnim panoramama koje se pružaju na okolne vrhove. U Popovoj Šapki na raspolaganju vam je nekoliko hotela, a sustav privatnog smještaja još je u razvoju.

Druga lokacija za zimski turizam koju treba istaknuti je Mavrovo. Grad se nalazi na 100 kilometara udaljenosti od Skopja, u sjeverozapadnom dijelu Sjeverne Makedonije podno planine Bistre. Grad je smješten na 1240 metara nadmorske visine. Posebnost ovog skijaškog centra je što se prostire oko jezera dugačkog 12 kilometara, oko kojeg se nalaze kuće u kojima je moguće naći povoljan smještaj. Prije desetak godina na skijalištu je obnovljena skijaška infrastruktura. No, Mavrovo nije poznato samo kao zimska destinacije. U koje god doba godine dođete – dobro ste došli. Ljubitelji biciklizma i šetnje po brdima nikako neće ostati razočarani.

Sjeverna Makedonija kao destinacija za zimski turizam modernizira se i dolaskom novih gostiju sigurno će se podizati i standard usluge. No svi preduvjeti za nezaboravno zimovanje su tu, bogata i netaknuta priroda, pristupačne cijene smještaja, hrane i pića, odlična atmosfera i ljubazni domaćini.