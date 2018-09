Dvoumila sam se oko odlaska u Beirut, ali dočekala me odlična hrana i bogat noćni život

Damjana Domanovac, suvlasnica i izdavačica PLACE2GO turističkog magazina te zaljubljenica u putovanja, proputovala je svijet i vidjela puno različitih kultura, ljudi, mjesta, ali ništa je nije moglo pripremiti na putovanje u Beirut koje joj ostalo u najljepšem sjećanju

Putovanja su moja ljubav i moj poziv, pa mi je teško razlučiti kada putujem privatno, a kada službeno, jer sa svakog se putovanja vratim sa nekom reportažom za naš PLACE2GO magazin. No, bez obzira što sam proputovala dosta svijeta i što ponekad mislim da me više ništa ne može iznenaditi, neke destinacije su i za mene potpuno iznenađenje. Jedna od njih je upravo Beirut. Već prvi susret s Beirutom bio je ljubav na prvi pogled: on se nekome sviđa ili ne sviđa. Nema ravnodušnih!

Kada sam krenula put Beiruta prijatelji su me pitali kako se usudiš ići tamo? Zar nije tamo rat? No, moja saznanja o Libanonu bila su ipak malo naprednija od čitanja dnevnopolitičke štampe. Znala sam da me čeka iznenađenje. No, ipak iznenađenju doživljenih razmjera ipak se nisam nadala.

Nisam znala trebam li uopće ići tamo

Svi moji prijatelji i poznanici koji su posjetili Beirut imali su samo riječi hvale: predivan grad, hrana fantastična, noćni život kao u New Yorku ili Milanu. No, u čemu je problem? Zašto Beirut nije jedna od onih ‘must visit’ destinacija? Odgovor na to pitanje dobila sam neposredno prije polaska na put. U središnjem dnevniku vijest da je libanonski premijer otet, odnosno u kućnom pritvoru u Saudijskoj Arabiji i da napetost u Libanonu raste. Krenuti na put ili ne?

Iskusan sam putnik koji je posjetio i Bangkok kada je bio policijski sat i Bali kada su javljali opasnost od tsunamija. Tada sam se uvjerila da je medijska vijest najčešće jedno, a stvarnost nešto potpuno drugo. Zato je uvijek bitno dobro se raspitati i analizirati situaciju s više strana. Jer određeni nemir na granici ne znači početak rata iako se radi o nemirnoj regiji.

Ovdje se živi za izlaske

Kada šećete ulicama Beiruta primijetiti ćete zgodne muškarce i predivne žene. Fizionomija im je specifična: bijela koža, tamna kosa, a vanjština dotjerana – kao da su u svakom trenutku spremni na izlazak. Možda vam to i neće biti čudno kada obiđete bar neki od mnogobrojnih noćnih klubova. Jer ovdje se živi za izlaske, bez obzira bila to obična večera u restoranu ili cjelonoćni provod.

Ukoliko želite doživjeti pravi spektakl svakako posjetite Music Hall. Poznati svjetski i bliskoistočni izvođači gostuju gotovo na dnevnoj bazi i dovode atmosferu do usijanja, a sam prostor uređen je poput baršunastog interijera nekog kazališta.

Za prave ljubitelje partijanja tu je The Garten koji obožavaju domaći i gostujući DJ-i iz cijeloga svijeta. U njemu možete uživati na zatvorenom ili otvorenom ovisno o dobu noći ili vremenskim uvjetima. Vrhunski kokteli poslužuju se i u Irisu, no ako želite uživati u fantastičnom pogledu na grad sa fancy krovne terase, ipak morate pričekati toplije vrijeme jer klub radi sezonski. Duga bi bila lista da nabrajam baš sve klubove, a ako vas zanima više, možete to saznati na mnogobrojnim listama domaćih i inozemnih portala.

Jedan dio grada odiše prestižom, drugi je siromašniji

Dnevnu šetnju započnite u marini. Jutarnja kava s pogledom na luksuzne jahte i šetače koji se polagano kreću po drvom obloženoj šetnici idealan je početak dana. Od marine možete krenuti u unutrašnjost grada otkrivajući svu raskoš Downtowna, dijela grada koji je teško stradao u Libanonskom građanskom ratu i sada je temelja izgrađen. Kada kažem raskoš, mislim na sve one skupe trgovine luksuznijih modnih brandova. Pitanje prestiža je zauzeti što bolju poziciju.

Uz trgovine tu su i lijepo uređeni restorani, barovi, galerije. Ono što ćete teže naći u ovom djelu grada su trgovine namirnicama koje su pažljivo skrivene da ne remete ovaj luksuzni red. Ako ipak želite razgledati lokalne trgovine, pođite u Hamru. To je najživlji dio grada pun jeftinih lokalnih butika, trgovina hrane, fast food restorana, trgovina slatkišima i banaka.

Mnoštvo muzeja i predivan zalazak sunca

Većina arheoloških i povijesnih lokaliteta smještena je u Downtownu, kao i najznačajniji religijski objekti. Tu su tako Arheološki lokalitet Nejmeh, Rimske kupelji, Abdel Kader palača, Katedrala, spomenik Omara Ounsia, Holiday Inn Monument (sačuvana stradala zgrada hotela kao podsjetnik na Libanonski građanski rat).

Svakako prošećite do Ottoman Clock Towera starog sata koji je svojevrsni lendmark Beiruta. Uz njega na većini razglednica vidjeti ćete i neobičnu stijenu koja izvire iz mora. To je Rawcheh Rock (Pigeons Rock kako ju isto nazivaju). Najljepši je pogled na nju s promenade u suton kada mnogobrojni čamci s turistima prolaze kroz njena prirodna vrata.

Većina muzeja smještena je u dijelu grada koji se zove Achrafieh. Tu ćete pronaći Audi muzej, Prathistorijski muzej, Sursock muzej i Brazilian Cultural Center. Jedino je AUB Arheološki muzej smješten u Hamri, a u Downtownu Beirut Exhibition Center i Robert Mouawad Museum.

Udahnite svjež zrak u Beirutskim parkovima

Postoji još jedno mjesto koje ćete pronaći u svim tiskanim vodičima po Beirutu (moram priznati da sam se pomučila da nađem neke od njih s obzirom da su rijetki), a to je Train Station u Mar Mikhaelu. Nažalost, nisam ga imala prilike vidjeti. Nekada je to bila željeznička stanica (od 1895.) a danas gastro market na otvorenom, prava urbana turistička atrakcija.

A kada se umorite od obilazaka, odmor potražite u zelenilu parkova kojih je Beirut pun. Posjetite Jesuite Garden u Mar Mikhaelu, Jibran Khalil Jiban Garden u Downtownu, Mar Nicolas Garden u Achrafiehu. Mi smo posjetili predivan park u sklopu kompleksa American University of Beirut i uživali u mirisnom mediteranskom raslinju. To je ujedno i pravi botanički vrt gdje možete saznati sve o svakom pojedinom drvetu i grmu. Edukativno i lijepo!

Tekst: Damjana Domanovac, PLACE2GO magazin

Foto Tomislav Serdar, PLACE2GO magazin