Interliber je najdraže doba godine svim knjigoljupcima, a brojni domaći izdavači nas zaspu s novim naslovima sa svih strana. Većina njih svoje najbolje naslove u godini i čuva za Interliber (pametno), a mi vam donosimo 20 najboljih naslova koje se isplati ugrabiti od 13. do 18. studenog na Zagrebačkom velesajmu. Pa krenimo abecednim redom.

Hladna je noć u Milanu i Piero Manzano samo želi stići kući. Iznenada se semafori ugase. Manzanova Alfa strada u lančanom sudaru, a on se iz automobila izvuče lakše ozlijeđen. No semafori se nisu ugasili samo u toj ulici – u cijelom gradu ne radi nijedan semafor i nijedno svjetlo. Diljem Europe kontrolori u nevjerici gledaju kako elektroenergetske mreže padaju jedna za drugom. Bez struje za grijanje ljudi se počinju smrzavati. Zalihe hrane i vode brzo presušuju. Broj mrtvih vrtoglavo raste. Bivši haker i aktivist Manzano ubrzo postaje glavni osumnjičenik. Ali on je i jedini koji može pronaći prave napadače. Može li Manzano srušiti veliku terorističku mrežu prije nego što bude prekasno? Provjerite u ovoj sjajnoj knjizi.

Može ga se osjetiti u šumi, u školi i na igralištu; prisutan je u domovima i na sajmištu. Zavukao se u gotovo sve kutke gradića Anderburyja… strah da vas netko ili nešto stalno promatra. Sve je počelo 1986. u zabavnom parku, onog dana kad se dogodila nesreća. Tada je dvanaestogodišnji Eddie upoznao gospodina Hallorana – Čovjeka od krede. On je Eddieju dao ideju o crtanju kredom i ostavljanju tajnih poruka za njegove prijatelje… i bilo je zabavno, sve dok ih jedan čovjek od krede nije odveo do trupla. Trideset godina poslije, Ed vjeruje da je prošlost iza njega, sve dok ne dobije pismo u kojem se nalaze komadić krede i crtež čovječuljka. Hoće li se povijest ponoviti

Kunem se životom – Sarah Pinborough

Netko živi u laži. Je li to Lisa? Progonjena tragičnom prošlošću, sve što Lisa želi jest mirno živjeti s kćeri Avom. A kada joj u život uđe novi muškarac, stvari naizgled počnu sjedati na mjesto. No Lisa skriva golemu tajnu koja bi mogla razoriti čitav njezin svijet. Možda Ava, njezina kći? Nakon što spasi dječaka od utapanja, šesnaestogodišnja Ava postaje mjesna junakinja. No nikada nije ni pomišljala do čega bi njezin čin mogao dovesti. Ili pak Marilyn, najbolja prijateljica? Marilyn vodi savršen život. Ima supruga, posao i kuću – naizgled je uspješna u svakom smislu. Ipak, nikada ne bi najboljoj prijateljici Lisi mogla priznati laži koje si svakodnevno govori da bi preživjela… Jedan trenutak zauvijek će promijeniti živote tih triju žena, a tajne koje skrivaju mogle bi sve uništiti. Sarah Pinborough je maherica pisanja, nemojte propustiti njezinu novu knjigu.