Drama iza novog filma Woodyja Allena. Amazon ga ne želi prikazati, a Woody traži 68 milijuna dolara

Film je trebao izaći još prošle godine, međutim to se nije dogodilo. Sada Woody Allen tuži Amazon

I dok iščekujemo njegov novi film ‘A Rainy Day In New York’ u pozadini se odvija prava drama. Redatelj potražuje novac od Amazona koji odgađa izlazak filma, a glumačke zvijezde, Selena Gomez i Timothée Chalamet također ne podržavaju njegovo objavljivanje, tako da su svoje plaće već donirali inicijativi Time’s Up, kojoj je primarni cilj stati na kraj zlostavljanju.

Woody je ovim činom najavio da neće zaboraviti na film i potražuje 68 milijuna dolara od Amazona sukladno ugovoru koji su potpisali. Amazon ne želi objaviti film zbog scenarija u kojem glavnu ulogu tumači sredovječni muškarac (Jude Law) koji je stupio u seksualni odnos sa ženom puno mlađom od sebe, kao i s konkubinom (Elle Fanning) koja ima samo 15 godina.

Nije teško shvatiti zašto je Allen toliko uznemiren, a popularnost Chalameta i Gomez se od snimanja do danas planetarno povećala, što bi vrlo vjerojatno ovoj romantičnoj komediji osiguralo veliki uspjeh. Film je već više od pola godine spreman za objavu, a prije njega Amazon je objavio Allenov Café Society (2016) i Wonder Wheel (2017). Amazon je donio odluku u posljednjem trenutku da poništi crveni tepih na filmskom festivalu u New Yorku, nakon optužbi za seksualno zlostavljanje protiv njihovog bivšeg voditelj studija, Roya Pricea.

Prvi znak poteškoća došao je u prosincu 2017. godine, dva mjeseca nakon obračuna Harveyja Weinsteina, kada su se dva voditelja Amazona susrela s Allenovim predstavnicima i navodno objasnili njihovu povezanost s Weinsteinom, zajedno s optužbama za nedolično ponašanje protiv Pricea koji je dodatno naštetio reputaciji giganta. Allenu je stopiran film do 2019. godine, a nakon toga su iznijeli tvrdnje o seksualnom zlostavljanju Woodyjeve pokćerke. Za ovaj slučaj redatelj je službeno oslobođen optužbi.

Allenove zvijezde ne dijele njegove osjećaje o optužbama. Chalamet, Gomez i Rebecca Hall kasnije su donirali svoje plaće od filma Time’s Up. Chalamet je također poklonio novac LGBT centru u New Yorku i nacionalnoj mreži RAINN-a za silovanje, zlostavljanje i incest, koju je objavio na Instagram te izjavio kako ga “ugovorne obveze” sprečavaju da govori o tome zašto je odlučio raditi s Allenom.

Na kraju krajeva postavlja se pitanje zašto su Chalamet, Gomez, Hall, Law i Fanning uopće pristali raditi na ovom projektu, ako su imali uvid u scenarij? Ipak, iznenađujući broj glumaca stao je na stranu redatelja, poput Kate Winslet i Kristen Stewart koji se tijekom godina nisu uspjeli pokolebati u svojoj podršci Allenu. Dosta zapetljana situacija, a mi možemo samo otići po kokice dok iščekujemo nastavak scenarija.