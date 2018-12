Dosta zanimljivo. U Americi i Kanadi zabranjuju puštanje božićne pjesme ‘Baby it’s cold outside’

U Americi i Kanadi sve je veći broj radio postaja koje su ove blagdanske sezone odlučile prestati puštati jednu od najpoznatijih božićnih stvari

Već nekoliko radio postaja u SAD-u i Kanadi zabranilo je puštanje popularne pjesme ‘Baby it’s cold outside’ jer su mnogi slušatelji izjavili kako je ova pjesma prilično neprimjerena u današnjoj društvenoj situaciji, posebice u vrijeme #MeToo pokreta. I tako se na nekim postajama ova božićna stvar više neće čuti.

Riječi pjesme navode na silovanje

Razlog skidanja pjesme iz etera su zapravo riječi pjesme iz 1944. godine koje su, po mišljenjima mnogih, dosta neprimjerene. Tekst pjesme opisuje ženu koja se pokušava izvući s dejta i govori ‘ne, ne, ne’ dok muškarac inzistira na tome da ona ostane dok joj se približava, toči joj još alkohola u čašu i upozorava da je vani hladno. Kritičari pjesme kažu kako ovakvi tekstovi potiču na silovanje te kako radi toga nisu nimalo primjereni za puštanje u eteru.

Neke radio postaje pokrenule su i neformalne ankete da vide kakvo je pravo mišljenje slušatelja, a one pokazuju kako većina ljudi misli da pjesma ne bi trebala biti zabranjena. Bez obzira na to, mnoge radio postaje ipak su se odlučile na takav potez.

Zanima nas samo hoće li se takvo što ikada dogoditi u Hrvatskoj dok na nekim radio postajama možemo slušati pjesme s riječima poput “You’re such a f**king h** I love it.” i “I wanna f**k you all night long’. Nismo sigurne je li ova pjesma zaista prijetnja, ali bit će zanimljivo vidjeti hoće li se zabrana nekada dogoditi i kod nas.