Dnevnik s Mjeseca dizajna u Ljubljani i par riječi o tome zašto volim Slovence

Ovaj tjedan provodim u Ljubljani na Mjesecu dizajna i imam par razloga zašto biste ga i vi trebali posjetiti

Još u kolovozu stigao mi je poziv Zavoda Big u kojem je stajalo da sam odabrana kao predstavnica hrvatskih modnih dizajnera za Big See Fashion Design Award 2018 u kategoriji Step Forward Award za eko i održivu modu. To je zbilja divno priznanje budući da, iako se sama više ne bavim dizajnom, prije svih drugih, volim promovirati dizajnere koji se bave održivim dizajnom jer je to jedini mogući smjer za budućnost.

Dodjela nagrada održana je u utorak, 16. listopada u sjedištu Zavoda Big koji je sve organizirao, a na njoj su se pojavili nominirani produkt dizajneri, modni dizajneri, arhitekti i studenti iz čak 18 zemalja jugoistočne Europe.

NAGRADE KOJE SLAVE KREATIVCE JUGOISTOČNE EUROPE

Zmago Novak, direktor Zavoda Big, na početku dodjele je rekao da su sve ovo pokrenuli kako bi nagradili kreativce iz jugoistočne Europe i pokušali im dati jednake šanse kao što su one koje imaju ljudi sa Zapada. O tome je govorio i Izet Curi, slavni makedonski dizajner koji je radio za Hermes, Azzedinea Alaïju, Thierryja Muglera te Jeana Paula Gaultiera za kojeg je 1997. kreirao prvu kolekciju visoke mode.

Curi je među prvima stigao na dodjelu u Ljubljani jer su svi okupljeni mediji htjeli pričati baš s njim. Dodijeljena mu je nagrada za velikog vizionara, a dobile su je i Neli Mitewa, osnivačica Fashion Revolutiona, i Diane Pernet, jedna od prvih modnih blogerica i kritičarka, no njih dvije nisu uspjele doći na dodjelu. Curi je govor zahvale održao na francuskom dok ga je djelomično onda preveo Novak i pohvalio Internacionalni institut za modu Izet Curi koji djeluje u Skopju i baš kao i Zavod Big, pomaže dizajnerima iz jugoistočne Europe pronaći svoje mjesto na globalnom tržištu.

Osim one za velike vizionare i Step Forward kategorije u kojoj sam ja predstavljala Hrvatsku, dok je glavnu nagradu odnijela Slovenka Matea Benedetti za svoju kolekciju bojadisanu prirodnim bojama, nagrade za modni dizajn dodjeljivale su se u još dvjema kategorijama. Prva je Wearable art u kojoj je Hrvatsku predstavljao projekt Arte Lorete Gudelj, Mihaele Marković, Priyanke Desai i Snežane Veljković iz brenda Naša Posla te slikarice i grafičarke Ivane Gagić Kičinbači, a glavnu nagradu su odnijeli Rumunji Lana Dumitru i Vlad Tenu. Druga je IT Factor of a Country u kojoj nas je predstavljao Mario Vijačkić koji trenutno boravi u Parizu, a nagradu su odnijeli Grci Athenas i Anastasios Tranoulis.

VELIKA IZLOŽBA ĆE TRAJATI DO KRAJA STUDENOG

Prije same dodjele svatko od uzvanika je trebao dati mali intervju pa sam stigla ranije, odradila to, preuzela svoju nagradu kao predstavnica Hrvatske u kategoriji održive mode i počela lutati među 18 paviljona s najboljim radovima iz zemalja jugoistočne Europe (pssst, izložba još nije bila otvorena za javnost).

Velika izložba smještena je u sjedištu Zavoda Big, u Dunajskoj ulici 123 u Ljubljani, a koncipirana je tako da svaka od 18 zemalja sudionica ima svoj paviljon u kojem su izloženi odjevni predmeti, namještaj i drugi predmeti te fotografije. Na ulazu u svaki paviljon je izvješena kartica s fotografijama i podatcima o svakom autoru čiji su radovi odabrani za predstavljanje na ovogodišnjem Mjesecu dizajna, a svi će radovi biti ondje biti do 23. studenog.

SLOVENCI SU BESPRIJEKORNI ORGANIZATORI I VOLE SVOJU ZEMLJU

U prostoru izložbe sve je u znaku kutija. Kutijama s logom Zavoda bili su ispunjeni zidovi koji okružuju izložbu, njima su napravljene pregrade, u njima su dodijeljene nagrade, od njih su bile napravljene stolice na kojima smo sjedili tijekom dodjele, a čak su i paviljoni kockastog oblika, nalik na kutiju. To me odmah oduševilo jer na takvim događanjima koja često traju tek par dana pa sve mora biti brzo sastavljeno i rastavljeno, organizatori često posežu za plastikom bez puno promišljanja. Osim toga, za sve su uzvanike i njihove pratnje organizirali smještaj, a svaki dan boravka je detaljno isplaniran i ispunjen predavanjima, posjetima ljubljanskim dizajnerskim ateljeima i trgovinama te večernjim networking događanjima.

Uz to, iako ga ja prevodim kao Mjesec dizajna, Slovenci ga zovu Mesec oblikovanja. To me navelo na razmišljanje koliko mi u Hrvatskoj u kreativnim industrijama volimo koristiti strane, uglavnom engleske riječi da bi opisali svoje djelatnosti i određene pojmove unutar njih. Oblikovanje je tako jednostavna riječ, a govori jako puno i široko je primjenjiva. Možda bismo je i mi mogli uvesti.