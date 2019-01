Danski odgoj djece je priručnik koji ne pametuje. I druga najprodavanija knjiga u prošloj godini

Alis Marić na Facebooku prati više od pola milijuna ljudi. Stoji iza poznatog bloga Čitaj knjigu, a za Super1 otkriva sve o knjizi Danski odgoj djece

Knjižarski lanac Hoću knjigu je objavio listu najprodavanijih naslova u 2018. godini. Konačno da imamo i taj podatak jer do nedavno su se rezultati prodaje knjiga u Hrvatskoj skrivali kao zmija noge. Zanimljiv je podatak da druga najprodavanija knjiga u Hrvatskoj prošle godine, dolazi iz domene publicistike. Radi se o knjizi Danski odgoj djece koji nas informira koliko su djeca u Danskoj sretna i empatična.

Knjiga koju su napisale dvije prijateljice

Kroz knjigu koju su napisale žene, majke i prijateljice, Amerikanka koja je udata za Danca – Jessica Joelle Alexander i psihoterapeutkinja Iben Dissing Sandahl saznajemo koliko danska djeca uživaju u slobodi, koliko je djetinjstvo danske djece ispunjeno igrom, a stresa zbog učenja ima veoma malo. Zato je pravo uživanje biti u društvu danske djece. Danska teorija odgoja originalna je ideja autorica.

Knjigu možemo okarakterizirati kao priručnik koji ne pametuje, koji ne nameće svoje metode odgoja već transparentno isprepliće stvarne primjere iz života sa ozbiljnim i profesionalnim pristupom. Jer Iben Dissing Sandhal je zaista kompetentna da napiše takvu knjigu. Poslije završetka učiteljskog studija Iben je deset godina radila u danskom obrazovnom sustavu prije negoli je stekla diplomu narativne psihoterapeutkinje.

I sama je majka dviju djevojčica, a odrasla je u obitelji gdje su se roditelji relativno rano rastali. Dakle posjeduje zavidno vlastito iskustvo u domeni odgoja ali i rada s djecom. Prilikom njenog posjeta Hrvatskoj početkom 2018. imala sam tu čast upoznati Iben koja je na mene ostavila fantastičan dojam. Kao što je i knjiga jednostavna, pristupačna i transparentna, takva je i Iben.

Saznajemo koliko danska djeca uživaju u slobodi, koliko je djetinjstvo danske djece ispunjeno igrom, a stresa zbog učenja ima veoma malo

To je i razlog zašto je postigla toliki uspjeh. Naime Iben je sasvim slučajno napisala ovu knjigu. Jednog dana je dobila potrebu i poziv da sva svoja razmišljanja i iskustvo prenese na papir. Bez ikakvih velikih planova i bez traženja velikog izdavača sama je izdala knjigu koja je u vrlo kratkom roku postala planetarno popularna.

Prevedena je na desetak stranih jezika, a Iben danas gostuje na mnogim predavanjima, skupovima koji govore o odgoju djece ali i motivacijskim i inspirativnim predavanjima diljem svijeta. Imala sam i tu čast sresti se s Iben u Kopenhagenu gdje smo pola dana provele na ručku i razgledavanju njenog grada. Pokazala mi je nekoliko škola i vrtića.

Pričale smo o njenim daljnjim planovima i projektima. Iben je zaista inspirativna, skromna i puna topline. Ono što piše i živi. Odmah osjetite tu autentičnost i iskrenost. Zato i je tako popularna. Već je napisala dvije nove knjige koje će nadam se uskoro biti prevedene i u Hrvatskoj.

Znam da će se njena knjiga Play izdati u Hrvatskoj u nakladi izdavačke kuće Egmont (koja je također danska). Što to čini danski odgoj djece toliko različitim od hrvatskog? U Danskoj nije poželjno isticati se. To potvrđuje mnoštvo argumenata i činjenica iz simpatične i poučne knjige Danski odgoj djece koja nam govori o tome što najsretniji ljudi na svijetu znaju o odgoju samopouzdane i sposobne djece.

Jednostavnije, nešto drugačije vrijednosti

Evo samo nekoliko natuknica: – u Danskoj roditelji nude pomoć djeci samo kad je to doista nužno – pretjerivanje u nadzoru nad dječjim životom nije dobro došao – Danci ne upisuju svoju djecu na 10 izvanškolskih aktivnosti kako bi im djeca bila najbolji u sportu, glazbi, jezicima, plesu, karateu, glumi Dancima je važnije da se njihova djeca igraju. – Danci ne ulijevaju u male glave svoje djece znanje od prvog dana. Nije važno da dijete već sa 5 godina piše i čita. – u osnovnoj školi redovita nastava završava najkasnije u dva sata poslijepodne, a djeca nakon toga mogu pohađati neobavezni produženi boravak. – Danci djecu ne štite od straha, sukoba, nedaća. Na taj način ih uče da se upoznaju sa svim svojim osjećajima pa makar oni bili negativni. – Danci čitaju svojoj djeci priče koje nemaju sretan završetak. Djeca iz tuge i nedaća mnogo nauče. – Empatija i učenje suosjećanja je obavezno već u vrtičkoj dobi. Smatraju da nam je empatija zapisana u genima i da je treba razvijati od prvog dana. Ona nije luksuz nego potreba. – u Danskoj je kažnjavanje udaranjem po guzi zakonom zabranjeno – dobrodošao je autoritativan odgoj. Djeca ne odgajaju roditelje, već roditelji odgajaju djecu – Danci uče djecu da nije važno što drugi misle o njima – Danci jako drže do obiteljskih i prijateljskih okupljanja, zajedničkih obroka i druženja ili u prirodi ili oko kamina

Moramo odmah razjasniti što to znači da su djeca sretna. To ne znači da neprestano skaču od radosti, da pjevaju od sreće i da se stalno smiju. To znači da su danska djeca samosvjesna i samouvjerena, iskrena i otvorena. Ovakvu sreću djeca pronalaze kada ih roditelji slušaju i kada poštuju njihovo mišljenje. U čemu je onda glavna tajna odgoja danske djece?

U tome što Danci postižu onu jedva vidljivu ravnotežu između roditeljske posvećenosti i blagog zapostavljanja. Danci vjeruju u dobre stare obiteljske vrijednosti, ali istovremeno poštuju karakter djeteta, kao i činjenicu da i žene imaju pravo na svoj život i izvan majčinstva. Životno načelo stanovnika Danske je jednostavnost. Teško da ćete naći Dankinju koja ima grižnju savjesti što ne provodi više vremena sa svojom djecom. Ona zna izdvojiti vrijeme za sebe.

Nema onog ‘što će susjedi reći…’

Najbolji primjer za to je onaj koji ćete moći uočiti gotovo na svakom uglu u šetnji danskim gradovima, poglavito Kopenhagenom. Djeca spavaju u kolicima koje majke ostavljaju ispred kafića i slastičarnica, a one u društvu prijateljica u cafeu ispijaju kavicu i pričaju.

Djeca su dobro obučena, pokrivena i spokojno spavaju na friškom zraku. To sam ove godine i sama vidjela dok sam se šetala glavnim gradom Danske. Kod nas takva pojava izaziva zgražanje i takve majke se brzo prozivaju kao one koje zapostavljaju svoju djecu, a situacija je upravo obrnuta. U Danskoj roditelji ne rade za djecu ono što ona mogu sama. Dapače smatraju da ih u određenom uzrastu treba podsticati na osamostaljivanje.

Životno načelo stanovnika Danske je jednostavnost. Teško da ćete naći Dankinju koja ima grižnju savjesti što ne provodi više vremena sa svojom djecom

Djeca u Danskoj će vrlo rado priteći u pomoć, ne oklijevaju preuzeti inicijativu i ne zahtijevaju da se odrasli stalno bave njima. Znaju se sama zabaviti. Očevi u Danskoj ne boje se pokazati kao brižni očevi i muževi. Ravnopravno sudjeluju u podizanju djece i kućnim poslovima. Čuvaju djecu slobodnim danima i pomažu kad djecu treba smjestiti u krevet. U Danskoj mame nisu oličenje ideala požrtvovnosti i kreativnosti te se ne obaziru na mišljenja drugih ljudi.

Nema onoga ‘ajme što će susjedi reći ili misliti o meni’. Roditeljstvo nije samo obaveza već i uživanje. Roditelji se ne procjenjuju na osnovu akademskih dostignuća njihove djece. Školska dvorišta su se u mnogim sredinama Europe, a pogotovo Balkana pretvorila u bojno polje za roditelje. Djeca su prenatrpana raznim izvanškolskim aktivnostima i sa klavira, ili pjevanja, jure na tenis ili nogomet. U Danskoj se djece nastoje što više igrati.

Riječ je o sjajnoj knjizi koja vas potiče na razmišljanje te jasno pokazuje koliko je kod djece važno jačati slobodu i osjećaj sigurnosti i zajedništva unutar obitelji. Sve je u našim rukama. Možda neki od vas već primjenjuju danske metode odgoja, a da toga nisu niti svjesni. A možda i ne. Ovom knjigom se ništa ne nameće i ne proglašava neprikosnovenim. Ova knjiga samo razjašnjava, usmjerava, otvara nove vidike i daje nam na uvid nove vještine.

Bilo bi neozbiljno ne razmotriti ih, a neke od njih i pokušati primijeniti. Svima nam je osnovni cilj da odgajamo sretniju i otporniju djecu. A i svima nam je potrebna podrška. U ovoj knjizi ćete je pronaći.