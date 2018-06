Danas je prva utakmica Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, a zvijezde im prognoziraju dosta uspješan dan

Sve je spremno za današnju nogometnu utakmicu Hrvatske i Nigerije, a saznale smo i kakvu sudbinu zvijezde nagađaju našim najboljim igračima i izborniku

Premda nimalo ne sumnjamo u spremnost naših igrača za današnju tekmu, malo sreće uvijek dobro dođe. Današnji derbi Svjetskog prvenstva u nogometu počinje u 21 sat, a igramo s Nigerijom. Ovo je ujedno i prvi susret naših igrača s nigerijskim na terenu.

Saznale smo što zvijezde ovih dana nagađaju našem izborniku Zlatku Daliću, Luki Modriću, Ivanu Rakitiću, Mariju Mandžukiću, Ivanu Perišiću i Dejanu Lovrenu. Najbolji dan zvijezde danas predviđaju bikovima, škorpionima, rakovima i ribama.

Zlatko Dalić – 26.listopada, škorpion

Croatia🇭🇷foto: @dragidaks A post shared by Zlatko Dalic (@daliczlatko) on Jun 13, 2018 at 3:10am PDT

Škorpioni su vodeni znakovi koje se lako može prepoznati po pronicljivosti i inteligenciji, a ono što sigurno dobro dođe Daliću, škorpioni dobro znaju procijeniti kad ih netko pokušava prevariti. Premda se doimaju suzdžano, u poslu su jako uspješni i spremni na riskantne poteze. Strastvenost i osvetoljubivost su osobine koje ih krase, a baš ta strastvenost bi u današnjoj utakmici dobro došla.

Zvijezde danas savjetuju škorpionima da ovaj dan iskoriste da sebi ugode i da rade ono što najviše vole. Ovih dana jako brzo usvajaju nova znanja i lako će se svladati sve prepreke koje ih snađu. Najbolji dani u ovom tjednu su petak i subota. Možda će upravo zvijezde Daliću donijeti dodatnu dozu strastvenosti i sreće.

Dejan Lovren – 5. srpnja, Rak

Rakovi su nježni, osjećajni i emotivni. Jako su pažljivi i brinu za druge, a dom je za njih svetinja što je vjerojatno glavna karakteristika Dejana Lovrena. Odaju dojam skromnih ljudi, no vrijedni su radnici i za svoj posao ulažu mnogo truda.

Rakove, pa tako i Dejana Lovrena danas čeka odličan dan u kojem će raspolagati sa zavidnom razinom energije i optimizma. Uživat će u svakom trenutku dana koji će od početka do kraja biti uspješan. Čitav tjedan bila je povećana želja za aktivnošću pa se nadamo da će danas svu tu želju izraziti i naš branič.

Luka Modrić – 9. rujna, djevica

Djevice su inteligentne i radoznale, promišljene i usredotočene. Uz to su marljive, odgovorne i precizne te će uvijek dati svoj maksimum bez da za to traže pohvale i priznanja. Vole mir i red, a to točno to se može vidjeti i u Lukinom manevriranju na terenu.

Današnji dan će djevice provesti u dinamičnom danu punom preokreta. Ovaj tjedan jako je sretan za djevice te su ovo trenuci kada trebaju prestati previše analizirati stvari i jednostavno krenuti za onime što žele. Ako je Lukina glavna želja pogodak danas, zvijezde su na njegovoj strani.

Ivan Rakitić – 10. ožujka, riba

👍👏@mackage #MackageSS18 #MackageCrew A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Jun 13, 2018 at 12:52am PDT

Ribe su idealistične i osjetljive osobe koje kroz život vodi njihova intuicija. Maštoviti su i kreativni, ali im teško pada suočavanje sa stvarnošću. Neke osobe pod ovim znakom mogu biti pravi predatori i žestoki borci, a naš Ivan Rakitić upravo je takav igrač.

Danas je dan slavlja za sve pripadnike ovog znaka jer su zvijezde u potpunosti na njihovoj strani. Osobe u znaku ribe bit će opuštene i sigurne u svoje želje. Iako možda cijelog tjedna razmišljaju o odmoru i relaksaciji, možda je bolje da Rakitiću to razmišljanje dođe sutra, nakon utakmice.

Mario Mandžukić – 21. svibnja, Bik

Pripadnici ovog znaka su šarmantne i privlačne osobe u čijem društvu svi vole biti. Temeljiti su i realni, a upravo to nam danas treba od naših napadača. Ponekad im mnogo treba da se pokrenu, ali kada nešto odluče ostvariti, u to ulažu svu svoju energiju.

Današnji dan za bikove je stvoren za sport, igru i zabavu. Čitav tjedan prati ih sreća zvijezda, a po pitanju karijere će biti najuspješniji. Uz sve pogodnosti moguće je da osjećaju i malo stresa, ali sve će se to smiriti početkom idućeg tjedna.

Ivan Perišić – 2. veljače, Vodenjak

Ovaj horoskopski znak poznat je po tome što se ne uklapa u okvire. Pripadnici ovog znaka ponosni su što su drugačiji, a jako vole upoznavati nove osobe i iskušavati nove stvari. Ne podnose dosadu i, možda navažnije za današnju utakmicu, u poslu su energični i tvrdoglavi.

Danas će vodenjaci biti spremni za akciju i baš kao Ivana Perišića, očekuje ih dinamičan dan. Čitav tjedan pratila ih je sreća, a izgladili su se i neki neriješeni odnosi. Nakon ovog vikenda vodenjake čeka odmor i mir. Nadolazeće razdoblje bit će odlično za ostvarivanje novih poznanstava.