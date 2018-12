Dakle, postoji adventska tura kroz lokacije i priče o ženama koje su obilježile povijest Zagreba. Sjajno

Turistička zajednica grada Zagreba i aplikacija Zagreb Be There za ovaj su Advent pripremili turističku rutu naziva ADVENTurous Women of Zagreb

Radi se o turi koja posjetitelje Zagreba vodi na lokacije gdje mogu saznati više o slavnim Zagrepčankama, što je na tragu središnje ovogodišnje teme Adventa, a to su priče i bajke Ivane Brlić-Mažuranić. Posjetitelji će osim ove poznate spisateljice, na ruti moći upoznati i još sedam inspirativnih žena – Mariju Jurić Zagorku, sestre Baković, prvu ženu u hlačama, Slavu Šenoa, Sidoniju Erdődy Rubido, Catu Dujšin-Ribar i Ljerku Šram.

Aplikacija Zagreb Be There inače je nešto poput lokalnog insajdera kojeg svaki posjetitelj može nositi u džepu i tako pomoću pametnog telefona otkrivati i ona manje turistička mjesta u gradu. U ljetne i adventske dane, uz redovite rute, aplikacija sadrži i one privremene kao što je ADVENTurous Women of Zagreb.

Lokacije koje će tura pokriti su Maksimir, Tkalčićeva ulica odnosno Advent Stara Tkalča, Prolaz sestara Baković, Zrinjevac, Massarykova ulica, Hrvatski glazbeni zavod, Demetrova 3 i Dežmanov prolaz, a što se tamo krije otkrit će vam aplikacija. Nju je inače u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba osmislila agencija Bruketa&Žinić&Grey, a osvojila je međunarodno priznanje na Tourism&Strategy Festivalu u Parizu 2015. godine za najbolju digitalnu turističku promociju u Europi.