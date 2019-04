Dakle, Beyonce danas nije izbacila samo dokumentarac o sebi nego i novi album

Kako to već biva s divom kakva je Beyonce, iznenađenja nikad dosta

Dugo se već u bespućima interneta raspravlja o tome hoće li Bey izbaciti još jedan album iznenađenja, no kad je najavila dokumentarni film “Homecoming” koji je danas stigao na Netflix strasti su se smirile jer je tobože to bio tajni projekt na kojem je dugo radila. No, Beyonce ne bi bila Beyonce da nije imala još jedan as u rukavu pa je danas, uz dokumentarac, predstavila i istoimeni novi album.

Dokumentarni film prati njezin nastup na Coachelli iz 2018. godine, a album je isto to, live snimka njezinog nastupa koji mnogi već sada nazivaju kultnim jer je Bey bila prva crnkinja na listi glavnih izvođača tog festivala. Koncert je tako postao poznat kao Beychella, a kritičar New York Timesa Jon Caramanica o njemu je rekao: “Nije vjerojatno da će se ove godine ili u godinama koje su u našoj bližoj budućnosti, u Americi pojaviti nastup koji će imati veće značenje, biti snažniji i radikalniji. Bio je bogat poviješću, potencijalno politički nastrojen i vizualno grandiozan.”

Film o koncertu danas je stigao i na hrvatski Netflix, traje 2 sata i 17 minuta, a album se može kupiti putem iTunesa. Pogledajte trailer još jednom.