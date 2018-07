Da se ne morate mučiti, našle smo filmove koje možete pogledati za vikend

Ovaj vikend ima nekoliko dobrih filmova na TV-u pa smo sastavile kratki pregled s prijedlozima onih koje možete pogledati. Za koji ćete se od ponuđenih filmova vi odlučiti?

Ako vam se ne izlazi van tijekom ovog vikenda možete pogledati dramu ‘Paz’, romantičnu komediju ‘Koja je ona prava?’ te SF dramu Blade Runner 2049′, filmove za koje su garancija izvrsni glumci.

Paz, HBO, subota, 20 sati

Miles Teller glumi Vinnyja “Pazmanskog Vraga” Pazienzu, boksača iz Providencea koji se proslavio osvojivši dva svjetska naslova. Nakon što je u gotovo fatalnoj prometnoj nesreći slomio kralježnicu, rečeno mu je da nikad više neće hodati. Unatoč svemu i protivno liječničkim savjetima, glasoviti trener Kevin Rooney pristaje pomoći Vinnyju da se vrati u ring samo godinu dana nakon nesreće.

Koja je ona prava?, TV1000, subota, 20.30 sati

Will Hayes (Ryan Reynolds) je politički savjetnik koji se nalazi usred neugodnog razvoda. Njegova desetgodišnja kći Maya (Abigail Breslin), nesretna što se njeni roditelji rastaju, želi saznati od svog oca kako su se on i majka prvi puta upoznali. Will se prisjeća vremena kada je bio naivan i mlad došljak iz Winsconsina u New York, koji se nadao da će raditi na predsjedničkim izborima.

Red, Cinestar TV, subota, 21.15 sat

Frank Moses (B. Willis) je umirovljeni agent CIA-e. Živi sam, mirno, bez uzbuđenja i bez zadovoljstva. Jedino što ga veseli su sve češći i sve dulji telefonski razgovori s mladom službenicom Sarah koja se bavi umirovljenicima, a ured joj je u Kansas Cityju. Ni ona (M.-L. Parker) nije ravnodušna prema Franku iako se nikad nisu vidjeli, a razgovori s njim su joj postali jedino zadovoljstvo u životu.

Blade Runner 2049, HB0, nedjelja, 20 sati

Trideset godina nakon događaja u prvom filmu, novi “blade runner”, LAPD policajac K (Ryan Gosling), otkriva dugo zakopanu tajnu koja ima potencijal da uroni ono što je ostalo od društva u kaos… Blade Runner 2049 je nastavak filma iz 1982. godine. Ridley Scott nije ponovno redatelj ali je producent. Umjesto njega redatelj je Denis Villeneuve.

Kralj Arthur: Legenda o maču, Cinemax, nedjelja, 20 sati

Kada Arthurov otac bude ubijen, Vortigern, Arthurov stric, preuzme njegovu krunu. Izgubivši nasljeđe, Arthur se nađe u mračnim ulicama grada. Ali, kada izvuče mač iz kamena, njegov se život u potpunosti promijeni te je prisiljen saznati istinu o svome porijeklu…sviđalo se to njemu ili ne… Redatelj filma je Guy Ritchie.