Isprobale smo aplikaciju Wolt za dostavu hrane o kojoj svi pričaju

Rad u redakciji je dinamičan. Uvijek se nešto zbiva, jurimo s intervjua na snimanje, a ručak je redovito negdje u pozadini. Naručuje se u zadnji tren, i to uglavnom s istih mjesta na koja smo navikli. No, ovaj tjedan odlučile smo isprobati Wolt, globalno popularni finski servis uz pomoć kojeg i u Zagrebu konačno možete naručivati i iz mnogih restorana koji inače nemaju dostavu.

PROCES NARUDŽBE JE JEDNOSTAVAN

Wolt aplikacija vrlo je jednostavna za korištenje. Najteži dio dolazi nakon što se registrirate i unesete svoje podatke i broj kartice, a to je odabir restorana. Aplikacija pokriva 100-tinjak zagrebačkih lokala, a među njima je niz onih iz kojih prije dolaska Wolta naprosto niste mogli naručivati. Zato možete odabrati gotovo bilo što vam u tom trenutku padne na pamet – od gableca, burgera i pizza, tradicionalno konkretnih obroka, preko sushija i ramena, do indijskih specijaliteta ili vegetarijanskih opcija.

Nakon što odlučite što ćete jesti, odaberete jelo, način dostave te vrijeme kada želite da vam jelo stigne. Potom narudžbu potvrdite jednim potezom na ekranu i pričekate da je restoran odobri. Kad se to dogodi, dobit ćete notifikaciju i nakon toga moći pratiti svog dostavljača i vrijeme za koje će stići do vas. Posebno je simpatično što na mapi grada u bilo kojem trenutku možete vidjeti gdje se vaš dostavljač na biciklu nalazi i točno pratiti koliko vremena je preostalo do dostave vaše hrane.

Ako naručujete iz više različitih restorana, morat ćete napraviti više različitih narudžbi, ali za sve možete odabrati isto vrijeme dostave i tako istovremeno ručati s kolegama neovisno o tome odakle ste naručili svoja jela.

ŠTO SE JELO

Sjajna je stvar kod Wolta što možete naručiti uglavnom što god vam se jede u tom trenutku, slano ili slatko. Nakon ovog testa Wolt je ostvario i suradnju s Good Foodom iz kojeg prije nije bilo moguće naručiti hranu, a uveli su i besplatnu dostavu. Ovo je bio naš izbor jela.

Veronika Švob, novinarka Restoran: Green Point

Jelo: falafel u tortilji

Cijena jela: 27 kuna

Udaljenost restorana od redakcije: 1,3 kilometra

Cijena dostave: 45 kuna

Sve češće prednost dajem vegetarijanskoj kuhinji pa sam se odlučila za falafel. Inače ga jako volim i nisam ga jela dugo, a čula sam da je u Green Pointu baš dobar. Možete naručiti malu ili veliku porciju (mala uključuje četiri komada falafela, a velika osam) te odabrati dodatke po želji. Zelena salata, svježi kupus, kiseli krastavci, mrkva, kukuruz, rajčica i luk, te birati između pet umaka.

Woltovi dostavljači stigli su u dogovoreno vrijeme, hrana je bila topla i ukusna. Cijena dostave inače se kreće između 12 i 24 kune, ali ako je narudžba manja od 60 kuna kao što je bila ova moja onda se doplaćuje razlika do minimalnog iznosa od 60 kuna.

Ivana Vranešić, novinarka Restoran: Kaschettta by MyWay

Jelo: pizza s dimljenom bivoljom mozzarellom, špekom crne slavonske svinje, šunkom i ljutim paprikama

Cijena jela: 70 kuna

Udaljenost restorana od redakcije: 2,2 kilometra

Cijena dostave: 16 kuna

Za ovu sam se pizzu odlučila zbog dimljene bivolje mozzarelle i špeka slavonske svinje čemu je dodatni štih dala ljuta papričica. Pizza je bila pikantna, a u redakciju je došla još topla. Torbe koje zadržavaju temperaturu hrane očito funkcioniraju. Kad sam naručivala, padala je kiša koja u Zagrebu često uzrokuje kaos u prometu, ali dostavljač na biciklu došao je u točno vrijeme.

Nives Bošnjak, urednica mode Restoran: Time Restaurant & Bar

Jelo: ramen s piletinom

Cijena jela: 100 kuna

Udaljenost restorana od redakcije: 1,8 kilometara

Cijena dostave: 14 kuna

Nisam očekivala da bi mi itko u Zagrebu na vrata dostavio ramen. To je delikatno jelo koje se servira tako da se u sredinu zdjele u juhu smjeste rezanci, a dodaci kao što su jaja, gljive i mladi luk idu na vrh, savršeno posloženi jedan uz drugog. Takvo jelo nakon što je servirano baš i nije prikladno za transport.

Međutim, moj ramen iz Timea Woltovi su dostavljači donijeli netaknutog, bio je savršeno spakiran, svjež i topao. Uz njega sam dobila i štapiće i žlicu što je sav potreban pribor za konzumaciju ramena. Cijena dostave od 14 kuna učinila mi se opravdanom, budući da je restoran od naše redakcije udaljen gotovo dva kilometra.

Katarina Drvodelić, novinarka Restoran: Le Kolač

Jelo: Ruby kolač s malinom i ružičastom čokoladom

Cijena jela: 28 kuna

Udaljenost restorana od redakcije: 2,8 kilometara

Cijena dostave: 50 kuna

Znam da nije uobičajeno naručivati deserte za ručak na poslu, ali već neko vrijeme želim isprobati iz Le Kolač, samo dosad nisam imala vremena otići tamo. Možda ste čuli, to je ona slastičarnica blizu Petrove crkve koju je nedavno otvorio Robert Hromalić, jedan od najambicioznijih hrvatskih slastičara. Super je što sam kolač mogla naručiti preko Wolta bez da uzmem i neku slanu hranu ili glavno jelo kako to inače biva kada želite desert iz restorana. Da, dostava je bila nešto skuplja, ali samo zašto što sam odabrala jelo jeftinije od 60 kuna pa sam, kao i Veronika, nadoplatila razliku do minimalnog iznosa od 60 kuna. U svakom slučaju, za Ruby kolač se sve isplatilo.