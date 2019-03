Boutique je novi restoran na Aveniji Dubrava. Chef im je Francuz, a cijene poprilično pristupačne

Restoran Boutique otvoren je 15. ožujka, a mi smo prve ušle unutra, razgledale interijer i saznale u kakvoj ćemo hrani ondje uživati

U Zagrebu se otvara sve više restorana s pristupačnim cijenama, a najnoviji među njima otvoren je na adresi Avenija Dubrava 35. Zove se Boutique, a, rekli su nam, trebao bi gostima prenijeti dašak Francuske.

Zašto? Pa jer im je chef Francuz Arnaud Carrel koji je u Hrvatsku stigao s Ibize. Tamo je vodio tvrtku Open Kitchen koja nudi konzultantske usluge chefova, kuhanje za privatna događanja i slično, a posljednja dva mjeseca osmišljao je menu i pripremao sve za otvorenje restorana Boutique u Zagrebu.

Prostor restorana, otkrio nam je vlasnik Ivan Čolakić, dizajnirao je Goran Gračanin, a on odiše luksuzom u kombinaciji s industrijskim stilom vidljivim u golim zidovima i metalnim detaljima. Budući da je restoran zamišljen i kao svojevrsni lounge, a ne isključivo kao mjesto za ručak ili večeru, otvaraju već u 7 ujutro, a rade sve do ponoći, odnosno vikendom do 2 ujutro.

Kad je hrana u pitanju, Čolakić koji je inače i vlasnik dvaju restorana u Novalji, otkrio je da se nisu htjeli ograničavati određenim podnebljem ili stilom kuhanja. Zato u ponudi imaju sve od klasika poput francuske juhe od luka do meksičkog cevichea, japanskih tempura i spring rolica, talijanske buratte i pizze, te burgera.

Cijene su poprilično pristupačne. Počinju od 35 kuna za juhu pa do 150 kuna za biftek u umaku od papra koji je ujedno i najskuplje jelo na meniju.