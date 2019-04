Biti modni bloger i stilist u Hrvatskoj. Razgovarale smo s Barbarom Repe

Barbara Repe poznata je hrvatska blogerica i stilistica, a odnedavno surađuje i sa švicarskom operom zbog čega često putuje. Ovako izgleda njezin život

Barbara Repe na domaćoj je blogerskoj sceni već punih 10 godina, i prvo što će vam reći je da to svakako nije lako. Startala je kada se blogerska scena u Hrvatskoj tek nazirala, a danas, osim što ima uspješan blog i stilizira, nedavno ju je splet slučajnih okolnosti odveo u svijet kostimografije. Barbara svakako nema uobičajen tempo i život, a evo kako izgleda njezin lifestyle.

“Kada ne snimam, to je onda jedan prekrasan dan jer se odlučim naspavati. Unatoč tome što je slobodan, odgovaram na mailove, a nakon toga obavljam sve on stvari koje inače ne stižem zbog posla. Poplaćam sve svoje račune, obavim po gradu sve što imam i vidim se s prijateljima. Inače, jako malo spavam, stvarno sam hiperaktivna osoba, uvijek sam bila takva. I kada dobijem neku ideju, moram je odmah izvesti. Znam doći doma, sjetiti se nečega i tek kada to snimim i uredim onako kako sam zamislila, mogu zaključiti dan i leći. Tako funkcioniram.”

Barbara ima užurbani ritam i kaže kako misli da ljudi nisu ni svjesni koliko fizičkog posla imaju stilisti. Zamislite da u jednom danu morate proći hrpu dućana te posjetiti i trgovačke centre koji su izvan grada. Sva ta odjeća je vaša odgovornost, a nakon iscrpnog skupljanja po gradu, sve to kasnije morate, jednako kako ste zapakirano dobili, i vratiti. Osim toga, snimanja su itekako zahtjevna, osobito kada ste na njima i stilist i umjetnički direktor, što Barbara često i jest.

“Jako volim svoj posao tako da možda stvari koje radim bi nekome drugome bile grozne, no meni nisu problem. I ta ljubav prema poslu me tjera dalje, i kada sam umorna od svega. Kad freelancate, često radite stvari u zadnji tren, jer često klijentima i trebaju stvari u zadnji tren. Radim stylinge za poznate osobe, hrvatske časopise i portale, radim komercijalne kampanje, razne aktivacije i suradnje za blog koje iznimno njegujem. Trenutačno sam ipak više usredotočena na sama snimanja za klijente, objave na blogu su mi malo rjeđe, ali ok.”

Osim toga, na snimanjima ste odgovorni i za cijeli tim, u kojem se često nađe strastvenih pušača, a i sama Barbara je među njima.

"Zato sam odlučila isprobati glo. Prije sam pušila duhan, što mi je još i ok, ali smrad cigareta stvarno ne mogu podnijeti. Kada radite s odjećom, osobito ne svojom, ona je na snimanjima cijelo vrijeme izložena okolini, zato recimo ne volim ni kada mi je netko u timu pušač. Možete se truditi najviše na svijetu da izolirate odjeću i zatvarate vrata, ali i onda panično provjeravam je li se u nju uvukao smrad cigareta.

Na snimanjima sam kao robot, jako sam fokusirana i drži me adrenalin. Tiha sam, igram se s odjećom i misli su mi samo tamo. Nakon toga sam užasno umorna, zato nakon posla odlazim vidjeti se s prijateljima za brzi 'shut down'.

Barbara je postala blogerica prije čak 10 godina i iako je danas više posvećena snimanjima za druge, sjeća se tog vremena. ”Mi smo svi bili klinci u tome i zapravo smo krenuli raditi nešto te nismo imali pojma da će se stvari ozbiljno razviti. Kada si bloger, ti si zapravo i producent i umjetnički direktor i fotograf. Tako da blog, kao i Instagram, danas zahtijeva stravično mnogo posla, stajlinga, organizacije i višesatne pripreme za snimanja.

Osim toga, radi i u Švicarskoj, kao kostimograf u švicarskoj operi, gdje se čak okušala i kao scenograf, a i fotografira tako da svakih nekoliko mjeseci putuje tamo.

Barbarin stil jako je upečatljiv i rijetko kada ćete je vidjeti u klasičnim kombinacijama, Barbara voli boje, originalne komade, vintage stil i njoj nikad nečega nije previše. Upečatljiva je gdje god se pojavi, na eventu ili snimanju. A otkrila nam je i nekoliko svojih tajni o šopingu.

”Treba mi 15 minuta da se ujutro spremim, tako sam se naučila. Navikla sam ne previše razmišljati o odjeći koju nosim, i ako sam nešto spontano osmislila, tako taj dan treba biti. Cijeli dan sam u pokretu, a najčešće doletavam na evente s vrećicama i onda unaprijed zamolim da mi oslobode neko mjesto sa strane. Ne pridajem previše pozornosti svakodnevnom odijevanju, nemam vremena, ali volim šoping, s tim da imam neki svoj pristup kada je riječ o njemu.

Kupujem samo na zadnjim sniženjima, u second hand i vintage dućanima. Smatram da ima toliko dobre odjeće i da je ima puno previše da mi je jednostavno žao izdvojiti veliku svotu za neki komad kada mogu naći dvostruko kvalitetniji po tri puta nižoj cijeni negdje drugdje. Tako sam nedavno kupila vintage kožnati kaput koji obožavam, a takav ne bih našla u nijednom high street dućanu.”

Životni ritam modnog freelancera u Hrvatskoj svakako je uzbudljiv i nijedno snimanje, kao i nijedan dan, nisu isti, no svakako morate biti osoba za takav lifestyle i znati se nositi sa stresom i uzbuđenjima. “Naučila sam živjeti u ovom ritmu, naučila sam se fokusirati i živjeti ovako, to mi odgovara. Nisam nervozna, uzbuđena sam oko svega što radim i svega što se zbiva. Puna sam ideja, stalno. I to me veseli, volim taj kreativni proces. Volim taj brzi ‘boost’ i da mi nekad treba samo 15 minuta da nešto stiliziram. Opet, na snimanjima sam jako mirna i ne petljam puno. Imam neki svoj pristup stiliziranju, koji uvijek ispadne dobro.”