Filipa i Antun pozvali su nas u svoju kuću na moru koja je njihov trenutni dom. Divna je

Ako ste barem jednom imale priliku vidjeti kako izgleda tajna večera Filipe Sorko, onda možete protpostaviti kako izgleda njezin dom. Sada možete i zaviriti u njega jer su nas Filipa i njezin partner Antun Ružolčić, nedavno ugostili u kući Triblju.

Sama cesta koja vodi do ovog mjestašca nedaleko do Crikvenice, daje naslutiti da se radi o intimnom okruženju gdje je u fokusu priroda. Pogled na jezero u blizinu njihove nas je osvojilo i bilo nam je puno jasnije zašto bi se, izmeđuostalog netko odlučio na život ondje.

Saznale smo kako je kuća Filipina nasljeđena djedovina u koju je ranije dolazila ljetovati. Sada je zajedno sa svojim partnerom dobila priliku da ju uredi. Kuća je velika, tako da u jednom djelu žive, a u drugom imaju umjetnički atelje u kojem rade. Kuća je omeđena planinama, nalazi se u zaleđu mora, a nekoć je bila štala u kojoj su se držali magarci. “Moj djed je na tim temeljima izgradio ovu kuću i na zidu među ostailim slikama i posterima držimo i njegov portret.

Za ulaz u kuću prvo trebate proći “opasnog” basseta Maoa koji se uvijek oduševi kada dođu gosti i treba vam pokazati koliko visoko može skočiti.

“Ovdje živimo već oko godinu dana, lijepo nam je. Rijeka nam je blizu, vidimo more svaki dan i tu imamo mir koji nam je potreban za daljnje stvaranje” rekla nam je Filipa. Kuća ima prostrani dnevni boravak i blagovaonu, kupaonu, kuhinju i dvije spavaće sobe. Svaka prostorija uređena je u Filipinom stilu i razređena do najsitnijih detalja, a osim novih modernih komada pokućstva, sačuvali su one jako stare koji su u međuvremenu restaurirani.

Osim namještaja i detalja, jako im je važno da ih okružuje bilje i zelenilo, pa su i tome pridaju dosta pažnje. “Neko bilje nam teško opstaje zbog položaja kuće, pa ga kombiniramo s umjetnim”, rekla je Filipa, a koliko ga vole dokazuje i print na zidnoj tapeti blagovaone kao i na zavjesama i jastučnicama u spavaćoj sobi.

KUHINJA JE JEDNA OD NAJVAŽNIJIH PROSTORIJA U KUĆI

Kuhinja je zadržala neke elemente iz prošlosti, kao što su pločice koje podsjećaju na sedef, a odlično su se uklopile s ovom retro zelenom bojom elemenata koji izgledaju kao da su iz 50-ih godina. Zlatni detelji poput slavine kao i kuka na elementima, dodaju malo starinskog luksuza, a zid prepun drvenih daski za rezanje u raznim formama govori više od tisuću riječi. Pa, Filipa je ipak poznata kuharica.

Naravno da je uređenje, točnije detalji podložni izmjenama. Stalak za svijeću će već za nekoliko dana u radioni postati sat, čupave zimske jastučnice zamijenit će one proljetnih uzoraka, svako malo tu je i neka nova šalica koje Filipa i Antun zajedno izrađuju.

“Htjeli smo ovu kuću urediti sa stvarima koje volimo, nešto smo kupili, nešto smo restaurirali. Istovremeno smo htjeli zadržati tu atmosferu kuće na moru u koju smo unijeli dašak eklektike uz komad ili dva (smijeh) više jer obožavam detalje kao što su vaze, svjećnjaci, lampice i ogledala.”

DETALJI, DETALJI I JOŠ MALO DETALJA