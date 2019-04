Bile smo na humanitarnoj večeri u Botaničaru koju je organizirala poznata food blogerica

Projekt Veseli stol povezuje dobro druženje i večeru s humanitarnim karakterom

Veseli stol projekt je Anite Kozine koja se krije iza food bloga Veseli trbuh. Ideja je stvoriti prostor i iskustvo za dobro druženje uz dobru hranu. Svaki je događaj živopisna priča koja crvenu nit, odabranu temu večere, provlači kroz prostor, uređenje, uključene partnere. Tema večere je svaki put neka druga zemlja ili regija, a dosadašnje su četiri večere tematizirale Meksiko, Srednju Ameriku, Maroko i Liku.

Ova je bila inspirirana Korejom, te smo kušale ukusno pripremljena jela, veseli stol nam je priuštio iskustvo iščekivanja i iznenađenja jer do samog dolaska nije bila poznata tema niti jelovnik. Cjelokupno je iskustvo vrlo zanimljivo radi različitosti od uobičajenog iskustva “odlaska na večeru“ i tipičnog odlaska u restoran. Restoran izgleda uvijek isto, vjerojatno je relativno izvjestan tip ljudi koji će tamo biti, poznat je jelovnik ako ne prije onda kada se dođe. Jelo se odabire. Sve je vrlo predvidivo.

Došavši do Botaničara, sva se ta čarolija počela odmotavati kroz slike i zvukove, a polako, kada je krenula večera, i kroz mirise i okuse. Nakon što se okupilo svih dvadesetak gostiju, nakon pozdrava i dobrodošlice, krenula je večera.

Na jelovniku od 4 slijeda našli su se korejski specijaliteti Mandutguk, verzija bistre juneće juhe s raznim dodacima wakame alge i juneći/tofu dumplings te verzija guste juhe od buče za vegetarijance. Uslijedio je Kimchi bao, buhtlica pripravljena na pari punjena kimchijem, seitanom i mikrozelenjem. Zatim Japchae – rezanci od slatkog krumpira, s ramstekom i povrćem. Za kraj, zasladili smo se Songpyeon kolačićima u 3 boje na bazi rižinog brašna, sezama u soku od meda.

Mandutguk Kimchi bao Japchae Songpyeon

Koreja je došla kao inspiracija, u minimalistički interijer Botaničara se savršeno uklopila, a slijedom poznanstava i prijateljstava u ovu priču dovela i još jednog su-kuhara. Aniti se u back-stageu pridružio Darko Debić, gastro entuzijast, food bloger, obožavatelj, poznavatelj, zaljubljenik u i savršeni kuhar azijske hrane (kako se da vidjeti na njegovom blogu Samo jedan griz).

Hranu su pripremali tijekom nekoliko dana ranije u kuhinji Centra za kulturu prehrane gdje oboje redovno vode kulinarske radionice, a u Botaničarevom šanku preobraženom u mini kuhinjicu završavala su se jela taman tako da dobro zamiriše.

“Krenulo je kao ideja da ljudima pružimo priliku da probaju neku internacionalnu kuhinju, a bez da otputuju u određenu zemlju. A opet da to nije klasičan restoran u kojem dođeš, pojedeš i odeš, već i mjesto gdje bi se ljudi družili, smijali, razmijenili ideje i zabavili. Malo opušteniju varijantu. I uz to da u cijelu priču uključimo lokalne proizvođače koji na ovaj način mogu promovirati svoje proizvode, a ujedno i pomoći da se sama večera održi. I na kraju svi budemo sretni, barem ja to tako gledam. Kako i sama dosta putujem, uvijek mi je nekako ta hrana koju sam imala priliku jesti, ostavila najveći dojam (naravno i sama kultura zemlje). Uvijek se sjetiš osjeta i okusa, onog nečega što ti je u trbuhu izazvalo određenu emociju. Ona naravno ne mora uvijek biti dobra” rekla je Anita.

Ovo je 5. večera u nizu. Dvije su održane u Zagrebu, jedna u Zadru, a Baške Oštarije su nas ugostile na ličkoj i četvrtoj večeri. Kroz ovaj format, Anita je pronašla način kako provesti u djelo ideju podrške malih i onih malo većih domaćih i dobrih proizvođača brendova. Ovaj puta su se uključili i nesebično podržali akciju donacijom u obliku prostora, namirnica, usluga, ljudi: Botaničar kao domaćin večere, Centar za Kulturu Prehrane kao domaćin priprema u kuhinji, namirnice su donirali Green Friends, Soyarnica, Pekinška Patka, internacionalni minimarket, OPG Džolan i mesnice Igo-Mat doo. Piće Zlatan Otok – vina Plenković, Agropošta i BRLOG zadružna pivovara.

Predivne pregače za domaćice, sve redom Anitine prijateljice, sašila je Zmajevna. Službeni fotograf koji Anitu prati na svim večerama je dragi joj prijatelj Vlado Cvirn, sad već i poznati fotograf s vrlo individualnim pristupom i vrlo kvalitetnom stilizacijom Cvirn Weddings. Organizacijsko marketinška podrška Veselog stola je Varga Vanja Svi su oni udružili ruke i srca te podržali ovu veliku ideju koja je osigurala malu pomoć za kronično bolesnu djecu u Dječja bolnica – Gornja Bistra koju organizatori planiraju i posjetiti te simbolički zatvoriti ovu priču.

Prvi sljedeći Veseli stol već je najavljen za 26.5., domaćin će biti omiljena pivnica i mjesto uvijek vrhunskih događanja i dobrog druženja – The Garden Brewery na Žitnjaku. Tema? Ah da, ideja je da bude iznenađenje. Ono što smo saznali je da će se pridružiti Petar Knežević koji se krije iz prvog hrvatskog gin bloga i da ćemo svi skupa jako jako jako željeti da bude lijepo i sunčano vrijeme. Pa, pratite Anitin blog za poziv i u međuvremenu, i maštajte na temu.