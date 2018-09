Bile smo na Food Film Festivalu i po prvi puta probale hranu iz Venezuele i pile gin sa šljokicama

Na Zrinjevcu se od 7.-16. rujna održava Food Film Festival. Riječ je o gurmanskom festivalu na otvorenom koji je posvećen filmovima, a u kojima hrana ima glavnu ulogu

Ove godine na njemu možete uživati i ponudi 26 zagrebačkih restorana, bistroa, slastičarna i vinoteka a neki od njih su El Toro, Arepa, Smyrna, Kofer, rakijarnica Mangosta, Plac i Fantastic Food.

Katarina i ja smo obilazeći kućice odlučile kako ćemo probati nešto što se na festivalu nudi prvi put i što ni same nismo nikad probale. Imale smo sreće i naletjele na četiri nove ponude koje su nas oduševile.

Dark Side of the Moon (Rakijarnica Mangosta)

U rakijarnici smo naletjeli na čak četiri nova gina, svaki u svojoj boji. Nas je na prvu privukao Dark Side of the Moon. Prije nego smo ga probale zanimalo nas je što je to unutra po čemu je on ‘dark’. Rekli su kako se radi o glitteru koji se stavlja u malo jači gin. Kad sam ga probala mogla sam samo komentirati kako je fenomenalan, i da mu je cijena od 34 kune sasvim ok.

Kofta smish kebab (Smyrna mediteranean deliciaces)

Smyrna je na festivalu prvi put a kod njih smo naišli na kebab za koji kažu da se sprema na drugačiji, mediteranski način. Kebab je ustvari marinirano meso. Na bazi je maslinovog ulja, a osim njega stavljaju se stavljaju i prilozi i začini koji su specifično turski. Osim pilećih tu su i juneće kofte. Mi smo se odlučile za kombinaciju s junetinom uz koju ide i salata od bulgura koju oni zovu ‘tabboule’. Mi smo ostale oduševljene jer je zaista bilo prefino. Cijena kofte smish kebaba je 50 kuna.

El Toro donut (El Toro Street Bar)

U kućici El Toro naišli smo na donut za koji su nam rekli kako ima svoju premijeru. Zanimalo nas je čime je punjen jer nam je već izvana izgledao jako zanimljiv. Riječ je o donutu punjenom vanilijom i borovnicom, a preliven je umakom od pistacija. Osmislio ga je El Torov slastičar Luka Sopta. Cijena od 20 kuna je za takav desert opravdana jer smo i jedna i druga rekle za njega da je izvrstan te da već drugo tako nešto fino nismo pojele.

Reina iz Arepe (venezuelska hrana)

S ponudom restorana nas je upoznala gospođa Sanja. Objasnila nam je kako je arepa kruh koji se jede u Venezueli. Pogačice se rade od posebne vrste brašna, kukuruza koji je najprije kuhan pa mljeven. Od toga se radi tijesto (danas je to industrijski). Pogačice su neutralnog okusa. Za prvi put nam je preporučila piletinu jer je ona u Venezueli kraljica. Uzele smo arepu punjenu s pilećim fileom (koji se kuha i dinsta), avokadom i umakom od korijandera. Jelo se zove Reina a cijena mu je 40 kuna.