Bila sam u Kanadi kad je legalizirana marihuana. Ljudi su euforični, ali nije se puno toga promijenilo

Maja se upravo vratila iz Toronta gdje je bila u trenutku kad je legalizirana marihuana u Kanadi

Maja Baumschabel je inače projektna asistentica u jednoj udruzi za tržišne komunikacije, a za Super1 je otkrila kakvo je bilo stanje na ulicama Toronta kad je prije desetak dana legalizirana marihuana i što se zapravo (nije) promijenilo:

U svom posljednjem posjetu Kanadi, imala sam priliku svjedočiti kraju prohibicije kupnje i konzumacije marihuane. Otkad se moj zaručnik odselio u Kanadu prošle godine u lipnju, posjetila sam ga već pet puta, od čega je zadnji posjet bio upravo tijekom ovog listopada. Ovaj posjet je za razliku od prethodnih, bio obilježen jednim povijesnim trenutkom za tu predivnu zemlju – legalizacijom marihuane.

LEGALIZACIJA MARIHUANE NIJE PROMIJENILA MNOGO TOGA ZA KANAĐANE

Nakon brige o tome hoće li legalizacija dovesti do povećanja konzumacije, osobito među mladima, promišljanja o negativnim posljedicama u vidu sigurnosnih problema (smije li se voziti dok si napušen – ne!) i sličnog, tu srijedu 17. listopada u Torontu sam se susrela s općim ushitom i oduševljenjem obilježenim tematskim tulumima, organiziranim druženjima u parkovima i apsolutnom dominacijom ove teme u svim medijima. (Da ne izostavim i čestitke od prijatelja iz Hrvatske.)

Iz mojeg vremensko ograničenog iskustva života u Torontu te iskustva iz druge ruke preko zaručnika, konzumaciju marihuane sam i prije legalizacije doživljavala kao potpuno normalnu i prihvatljivu pojavu na ulicama Toronta. Dok bih se vozila u podzemnoj, osoba preko puta mene bi opušteno bi motala joint, na trgu Yonge-Dundas bi me svako malo zapuhnuo miris trave, a ispred klubova bi grupice ljudi umjesto cigareta pušili jointove.

Koliko je konzumacija marihuane i prije legalizacije bila uobičajena, na najbolji način pokazuju urnebesni Tweetovi koje ovih dana objavljuje policija Toronta čiji su članovi jedva dočekali da ih građani prestanu zvati jer osjete miris marihuane iz susjedovog stana. “911 se ne zove jer želite zamoliti policajca da vam nazove prijatelja kad vam je nestalo minuta na računu. Ne zove se ni kad osjetite miris marihuane iz susjedovog stana. Kanabis više nije ilegalan od 17. listopada 2018. Pušenje je dozovoljeno svima starijima od 19 godina. Ne zovite policiju zbog toga,” kaže jedan od Tweetova.

Asking police to call your friend because you are out of minutes is not a 911 call. Calling about your neighbour's pot plants isn't either. Cannabis is no longer illegal on October 17, 2018. Up to four cannabis plants will be allowed per household. Do not call police for this ^sm pic.twitter.com/1rUvR9yvcT — Toronto Police (@TorontoPolice) October 16, 2018

Asking what to do with your frozen meat during a power outage is not a 911 call. Smelling weed coming from your neighbour's home isn't either. Cannabis is no longer illegal on October 17, 2018. Consumption is allowed for anyone 19yrs or older. Do not call police for this ^sm pic.twitter.com/6aYhbStarS — Toronto Police (@TorontoPolice) October 16, 2018

U TORONTU JE TEŽE NABAVITI ALKOHOL NEGO MARIHUANU

Konzumacija marihuane je u nekim pogledima, čak i prije službene legalizacije, bila jednostavnija nego konzumacija alkohola. Alkohol je do sada svakako bio dostupniji, osim ako ste moj zaručnik koji živi neprihvatljivo daleko od najbliže trgovine koja prodaje alkohol LCBO-a (Liquor Control Board of Ontario). Uz barove i restorane, LCBO i Beer Store su jedina dva mjesta gdje se u Ontariju može kupiti alkohol.

S druge strane, konzumacija i miris marihuane na ulicama Toronta bila je nešto s čime sam se opetovano i u potpuno prihvatljivim situacijama susretala od svog prvog posjeta Torontu u rujnu prošle godine. Za razliku od prihvatljive konzumacije marihuane na ulicama Toronta, iz spomenutog LCBO-a nikad nisam izašla ako sve što smo kupili nije bilo spremljeno ili bolje reći sakriveno u neprozirnu papirnatu vrećicu, pa taman da samo nosite alkohol koji ste kupili do auta. Alkohol ondje ne možete kupiti u supermarketu.

NA DAN LEGALIZACIJE SE SLAVILO NA ULICAMA

U lokalnim vijestima se iščekivanje prema kraju prohibicije kupnje i konzumacije marihuane gradilo postupno, započevši s uputama o tome u kojim barovima i trgovinama će marihuana biti dostupna za kupnju, koji proizvodi će biti dostupni, te kakva kvaliteta proizvoda se može očekivati i za koju cijenu, konkurentnu prema crnom tržištu.

Tako je došao dan legalizacije, ljudi su čekali u redovima, proslavili su, zaliha je iz trgovina ubrzo nestala (problem s čijim se rješavanjem ekspresno bave da i spriječili okretanje kupaca ilegalnim dilerima jer redoviti konzumenti zasigurno nisu preko noći odbacili svoje dilere) i uzbuđenje je splasnulo, barem što se medija tiče. Halloween i svi prateći događaji sada su već preuzeli primat u izvještavanju. Uz zatvaranje ilegalnih ‘apoteka’, što se legalizacije tiče za sada sve ide, čini se, u najboljem redu.

Otkako sam se vratila u Hrvatsku, jedina promjenu koju je moj zaručnik zamijetio je da sada u autobusu kojim se vozi od podzemne do kuće osjeti dominantan miris marihuane. Može biti da je to do zabrane vožnje u napušenom stanju, ali i da je to jednostavno novo i progresivno stanje stvari, što će vrijeme najbolje pokazati.