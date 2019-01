Ako ste u onoj životnoj fazi da vam je dosta svega, možete se prijaviti za plaćeni život u Italiji

Koliko ste puta samo razmišljali o tome kako je vrijeme da se maknete od svega, od gradske vreve i gužve i da pobjegnete tamo gdje vas nitko ne poznaje i ne smeta. Sada to i možete, i to za nula kuna. Naime, na Airbnbu se pojavio natječaj u kojem nude da otiđete živjeti u Grottolu ovog ljeta na tri mjeseca i tamo učite kako je to živjeti na talijanski način.

How would you like to drop everything and move to Italy for three months?

Apply to help revitalize the village of Grottole this summer and experience life the Italian way: https://t.co/0scJVQzgN2 pic.twitter.com/cgFWabFFHu

— Airbnb (@Airbnb) January 16, 2019