Čini se kako je danas gotovo sve postalo osjetljivo pitanje. O svemu valja dobro razmisliti i pripremiti se unaprijed za odgovore koje bi mogao dobiti – i reakciju onih kojima se obraćaš. Ovog puta, radi se o regularnom pitanju: ”Koji je ispravan način za odjenuti grudnjak?”

Sve je počelo neki dan kada je korisnica Twittera @nakaimosu upitala svoje pratitelje kako odijevaju grudnjak. Neočekivano, ali pomalo čudno pitanje zainteresiralo je ljude, tim više jer je korisnica priložila ilustracije s opcijama: kopčanje sprijeda i okretanje na leđa ili jednostavno kopčanje na leđima?

hey y’all how do you put on a bra?? with the clasp in front of you and then turn it around, or putting the bra on regularly and clasping it from the back ??? I GOTTA KNOW pic.twitter.com/w0wLSZvuXe

— aki ♚ (@nakaimosu) 24 March 2019