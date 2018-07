Nema dobrog stila bez dobre haljine. Odjevni je to predmet koji ženu doslovno “odijeva”, na najbolji način ističe figuru, stil i osobnost

S haljinom malo kad možete pogriješiti, važno je prema prigodi odabrati odgovarajući model i materijal koji će laskati tijelu. Predivne su jer je s njima odijevanje jednostavno – u samo jednom potezu riješen je cijeli stajling. Dovoljno je dopuniti look tek dobrim komadom nakita i cipelama. Posebno ih volimo ljeti i upravo zato smo u dućanu Ulla Popken odabrale najljepše haljine za žene s oblinama. Bez obzira svratite li u njihov prodajni prostor u Zagrebu, Splitu, Rijeci ili Osijeku očekuje vas najbolje od haljina u plus size veličinama ( od 42 do 60).

Haljine od čipke

Elegantna plava viskozna čipka i opuštena linija najbolje će pristajati dnevnim varijantama i poslovnom izgledu, 1229 kuna

Bijela čipka ovosezonski je must-have. Jednako će dobro pristajati u sportskom, dnevnom ili romantičnom looku, 649 kuna

Crna čipka, dužina malo ispod koljena te tričetvrt rukavi elegantne haljine Ulla Popken savršeni su za svečane trenutke, 819 kuna

Apsolutni su hit posljednjih godina, a kako se čini, tako će biti i na jesen. Veliki povratak na modne piste čipka je doživjela 2008. godine s Pradinom čipkastom kolekcijom, i od tada svake sezone čipka poprima novi format. Dospjela je i na hlače, majice, torbe, no još je uvijek najradije nosimo u klasičnim varijantama – na haljinama. Haljine od čipke odličan su izbor za sve svečanije prigode, izražajne su i upečatljive te uz njih nije potrebno mnogo detalja. Želiti li ostaviti dojam, dovoljno je odabrati čipkastu haljinu žarke boje. Za romantičan dojam, volimo ih u laganijoj ljetnoj varijanti, na lepršavim materijalima i svjetljim bojama. Ovoga ljeta veliki su hit bijele retro haljine s tradicionalnim čipkanim vezom. Predivne modele u plus size veličinama potražite u Ulla Popken dućanima.

Haljine za plažu

Pomponi i etno uzorak kao savršeni ljetni spoj oduševit će žene koje vole jednostavnost i udobnost, 489 kuna

U crnom, decentnom, ali jednostavnom modelu uživat ćete na ljetovanju, 519 kuna

Animal print jedan je od najpopularnijih uzoraka ove sezone, a na lepršavim opuštenim haljinama i on izgubi na ozbiljnosti, 489 kuna

Svaka žena zna da nema ljetovanja bez nekoliko modela kupaćeg kostima i haljina za plažu. Prozračne, jednostavne, neodoljive jednako se dobro nose na gradskim ulicama, kao i na morskim destinacijama. Stilisti će rado reći da je uz šareni badić pametno birati jednobojnu ljetnu haljinu. U laganim, prozračnim ljetnim modelima osjećat ćete se kao da nemate ništa na sebi, a onda ipak u tren oka svoju ljetnu haljinu detaljima i sandalama možete pretvoriti u zanimljiv, “ozbiljan” look.

Boho haljine

Prava ljetna modna boho poslastica koju ćete obožavati sve do jesenskih kiša, 569 kuna

Kratka boho haljina, šešir i zanimljive ravne sandale ili ljetne čizme učinit će vas jedinstvenom ma gdje putovali, 489 kuna

Ljeto je gotovo nezamislivo bez boho haljina, premda su se vješto “uselile” i u jesensku pa čak i zimsku sezonu. Počevši od glazbenih festivala poput Coachelle i odjevnih kombinacija poznatih, do modnih blogerica i laganih outfita za svakodnevnu šetnju gradom, boho haljine su posvuda. Odličan izbor u veličinama od 42 do 60 nudi Ulla Popken. Najbolje će se sljubiti s ljetnim čizmama, šeširima i dugim pletenim torbama, ali i jednostavnim rimljankama.

Cvjetne haljine

Vješto iskombinirani cvjetovi i pruge u lepršavom ljetnom modelu idelano će pristajati za ljetne izlaske, 489 kuna

Poput morske vile izgledat ćete u romantičnoj Ulla Popken haljini s aplikacijom cvijeta, posebice ako uskladite detalje s motivom na haljini, 569 kuna

Za pomalo dramatičan, damski look idealna je crvena haljina s cvjetovima te detalji koji su pravi začin stila, 739 kuna

Lov na haljine s cvjetovima traje cijele godine, a ima li što ljepše nego oviti obline u cvjetni uzorak. Izaberete li takav model s širim rukavima vješto ćete prikriti velike grudi dok stilisti ženama s jačim grudima, stražnjicom i bokovima preporučuju duge, lepršave cvjetne haljine. Jarke boje za vruće dane idealne su za dnevne i večernje kombinacije.

Mala crna haljina

Mala crna dnevna haljina koju ćete moći nositi na štikle, ali i na ravne sandale, 739 kuna

Minimalizam u kroju i crna boja Ulla Popken haljine laskaju oblinama, ali na decentan način , 569 kuna

Sportsko lice male crne haljine te nenametljivi izrezi i ležeran kroj savršeni su za sve ljetne prigode, 489 kuna

Kraljica stila, predmet žudnje, klasik koji svaka žena mora imati u ormaru. Izbor s kojim nikada neće pogriješiti. Svi ti epiteti krase malu crnu haljinu koju je svevremenskom i vječnom učinila legendarna Coco Chanel. Ratno sivilo pobijedila je malom crnom haljinom označivši je pojmom elegancije, profinjenosti stila. Ne postoji žena koja neće pronaći svoj najdraži model jer mala crna haljina ima moć biti najbolja prijateljica svakoj od nas.

Traper haljine

Tamni traper i sportski kroj idealni su za ljetni poslovni izgled, ali i opuštene šetnje gradom, 569 kuna

Kada birate traper haljinu, imajte na umu da je ona sama sebi dovoljna – originalni i upadljivi detalji nisu vam potrebni, stoga obuća, torbe, nakit (i veste, sakoi, prsluci) mogu biti suzdržani i neutralni. Birate li je za posao, preporuka stilista je traper haljina u tamnijoj boji dok za opuštene varijante ona može biti svjetlija, poderana, sa čipkom i volanima.

Haljine s uzorcima

Zamisliti ljeto bez veselih točkica gotovo je nemoguće. Već dvije sezone one su kraljice među uzorcima. Volimo ih na Ulla Popken modelu, 489 kuna

Tražite li savršen model koji će moda voljeti i za dvije, tri godine, to je svakako ovakav s cvijećem, 489 kuna

Predivan kroj duge Ulla Popken haljine s neobičnim geometrijskim oblicima savršeno će oblikovati vašu liniju, 649 kuna

Obline vole haljine s uzorkom, no treba ih birati pametno. Krupniji uzorci bolji su odabir. Dijelove tijela koje želite optički suziti prekrijte velikim uzorcima dok ono što želite povećati sitnijim. Isto tako pazite prilikom nošenja većih aplikacija na haljinama. One moraju biti u funkciji tijela pa haljinu pri kupnji uvijek isprobajte da vidite kako će izgledati slika na vašem tijelu. Vertikalne linije odličan su odabir jer vizualno sužavaju.

Pamučne i viskozne haljine

Igra prugama na opuštenoj ljetnoj Ulla Popken haljini oslobodit će i vas modnih dvojbi , 329 kuna

Kad probudite nesputanost u vama i doista uživate u ljetnom odmoru, važno je imati Ulla Popken haljinu, 409 kuna

Jednostavna, elegantna viskozna haljina dužine malo ispod koljena i lepršavih rukava pravi je modni zgoditak, 569 kuna

Kada je u pitanju ljetna moda, udobnost i prozračnost ono su čemu se teži. Pamuk i viskoza idealni su materijali za ljetne vrućine. Lepršave dugačke haljine od pamuka ili viskoze laskaju ženama s oblinama, a savršeno su udobne i praktične.

Haljine duge do poda vizualno produžuju vaše noge i skrivaju njihove nedostatke

Haljina povišenog struka sakrit će nedostatke s područja trbuha

V izrez će istaknuti vrat i naglasiti dekolte

Rukavi se ne bi smjeli zaustavljati na problematičnim zonama. Ako ste punije građe, dobar su izbor rukavi tričetvrt dužine

Birajte materijale koji padaju, jer vas to izdužuje. Primjerice, kaftan ili scuba nisu sretan odabir za punije osobe

Izbjegavajte haljine s niskim strukom, rastezljive i jersey materijale. Remenom naglasite struk i nemojte zaboraviti na cipele s visokom potpeticom ili šik sandale za glamurozni look

Obline vole V izraz i rukave tričetvrt dužine

Sadržaj donosimo s brendom Ulla Popken