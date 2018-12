Znamo kako do savršeno glatke kože uz samo tri tretmana do 12 mjeseci bez dlačica

Još uvijek maštamo o glatkoj koži bez dlačica, a to je sada moguće uz IPL tehnologiju koja je sve popularnija i u kućnoj upotrebi

Vjerujemo da smo do sada već isprobale gotovo sve metoda uklanjanja dlačice koje postoje na tržištu. Klasična britvica nam najbrže rješava problem, ali i dlačice najbrže ponovno izrastu. Topli vosak nije baš adekvatan ako imamo problem pucanja kapilara, a uređaji koji čupaju dlačice s korijenom čine to podosta bolno za ono koliko traje učinak i glatkoća nogu. IPL tehnologija je nešto posve drugačije, to je sasvim nov način kućnog depiliranja koji u potpunosti mijenja put do glatkih nogu.

IPL TEHNOLOGIJA KOD KUĆE

Remington IPL Luxe 8500 je uređaj o kakvom smo donedavna mogle samo sanjati ili uživati u tretmanima u kozmetičkim salonima. Funkcionira na principu impluzivne pulsne svjetlosti, tretira dlačicu u korijenu i time trajno smanjuje mogućnost rasta.

Nježan je na koži, ima tri načina rada te sadrži nastavak za korištenje na tijelu, ali i precizan nastavak za manja ciljana područja uključujući lice i bikini zonu. Također pruža optimalnu valnu duljinu, što znači da će folikul dlačice apsorbirati više svjetla i rasti mnogo sporije.

TRETMAN ZA 43 ILI SAMO 15 MINUTA

Ovim genijalnim uređajem moguće je odraditi tretman cijelog tijela u samo 43 minute, ili ako ste u žurbi, i-Light Luxe ima Express način rada, što znači da možete postići potpuni tretman tijela u manje od 15 minuta. Express način rada je izvrsna opcija ako nemate vremena, ali ćete trebati još nekoliko tretmana kako biste postigli željeni rezultat.

Napredna PROPULSE ™ tehnologija radi zagrijavanjem folikula dlake, usmjeravajući svjetlosnu energiju na korijen dlačice kako bi se razbio ciklus rasta. Melanin u dlaci apsorbira svjetlosnu energiju i sprječava aktivnost folikula. Usavršena valna duljina znači da veći postotak od toga ide izravno na folikul dlake, pružajući vam rezultate koji traju, bez oštećenja kože. Tražite li savršen božićni poklon, neka to bude Remington IPL Luxe 8500 kojeg potražite po sniženoj cijeni u Elipsu.

PREDNOSTI REMINGTON IPL LUXE 8500 UREĐAJA Nježan je prema koži

Pulsna svjetlost tretira dlačice u korijenu

Smanjuje mogućnost rasta dlačica

Opcija dugog ili kratkog tretmana

Samo 3 tretmana do 12 mjeseci glatka koža

OPĆE KARAKTERISTIKE Ergonomski dizajnirana drška

Stopa bljeskanja svake 3 sekunde

IPL Pro Pulse tehnologija

Nije potrebno mijenjati žarulje

Širi prozorčić za tretman na nastavku: 3cm²

Odgovara tipovima kože od I do IV

Načina rada s jednim bljeskom i više bljeskova

5x smart power level LED lampica

Trajno uklanjanje dlačica

Za žensko lice i tijelo

Uniseks

SIGURNOSNE KARAKTERISTIKE Ugrađeni tester za kožu – kontinuirano očitava tip kože (10x u sekundi)

Ugrađeni senzor za kontakt s kožom

Ugrađeni UV filtar

Max 6J snage za tip kože V

Također sadrži

Kozmetičku torbicu za pohranjivanje

Krpica za besprijekorno čišćenje

Knjižicu s uputstvima

5 godina jamstva

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom Remington