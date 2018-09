Želite se maknuti s Facebooka? Ovi ljudi su to učinili i otkrili nam zašto im je sada bolje

Facebook napušta sve više mladih ljudi i čini se da on postaje društvena mreža za zreliju generaciju

Tvrtka za analizu podataka eMarketer objavila je da Facebook u ovoj godina planira napustiti 700 tisuća ljudi mlađih od 25 godina (i to samo u Velikoj Britaniji). Takozvana generacija Z koja obuhvaća osobe rođene od sredine 90-ih do sredine prvog desetljeća 2000-ih, okrenula se društvenim mrežama kao što su Snapchat i Instagram dok su Facebook, prema svemu sudeći, ostavili svojim roditeljima.

FACEBOOK JE MREŽA ZA ZRELIJU GENERACIJU

Da je Facebook postao društvena mreža za roditelje generacija Y i Z, dokazuju rezultati eMarketera prema kojima se očekuje da će se Facebooku ove godine pridružiti pola milijuna ljudi starijih od 55 godina, a to ste vjerojatno primijetili i sami.

Naši su roditelji počeli kreirati Facebook profile i koriste ih neumorno na dnevnoj bazi, ali na sasvim drugačiji način nego što ih koristi mlađa generacija. Neka baci kamen prvi kome teta ispod fotografije nikad nije napisala: “Krasna si, zlato tetkino.” Zrelija generacija obožava Facebook i baš zato mladi s njega bježe.

KOJE DRUŠTVENE MREŽE SU ALTERNATIVA?

Mark Zuckerberg je doskočio svom problemu gubitka mlađih korisnika time što je 2012. kupio Instagram za milijardu dolara. No, čini se da je kod generacije Z još popularniji Snapchat. Bill Fisher iz eMarketera priznao je za The Guardian da Facebook ima veliki problem s tinejdžerima, ali da njih više ne zanima ni Instagram.

“Novi rezultati ukazuju na to da ovo više nije samo pretpostavka. Facebook se do sada oslanjao na to da će mlađa generacija prijeći na Instagram. Međutim, mlađu generaciju sada predvodi Snapchat. Postoji niz indikacija za to da je mladu publiku Snapchat sasvim očarao,” tvrdi Fisher.

NO, IMA LI ŽIVOTA BEZ FACEBOOKA?

Ako ste išli u školu ili studirali nakon što je Facebook osnovan, onda znate da se tamo odvija sva komunikacija i razmjena važnih informacija (čak i s profesorima). Ako ste ikad tražili stan, Facebook vam je uvelike mogao pomoći u tome, ako ste tražili stare recepte, izgubili psa, htjeli se riješiti karata za koncert za ne koji ipak ne možete ići… Facebook je vrlo praktičan, no jednostavno je postao naporan za korištenje za mlađu generaciju kojoj su društvene mreže, kako je govorio McLuhan, ekstenzija osjetila.

Mnogi su zato odlučili napustiti Facebook, a neki od njih za Super1 su otkrili zašto su to učinili i kako žive danas bez te društvene mreže. Njihova iskustva otkrijte u nastavku.