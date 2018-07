Volimo sunce i uživamo u preplanulom tenu. Želimo se sunčati bez straha od UV zračenja i fotostarenja kože

Volimo sunce i uživamo u preplanulom temu. Jednostavno se dobro osjećamo “obojeni” suncem i morem

Želimo uživati u suncu bez negativnih posljedica fotostarenja koje ponajprije utrokuje UV zračenje. Znamo da su UVA zrake zaslužne za tamnjenje kao i za nastanak bora te ostale znakove preuranjenog starenja – gotovo 90% svih simptoma starenja kože uzrokovano je izlaganjem UV zračenju.

UVA zrake prodiru duboko u potkožno tkivo i odgovorne su za dugoročnija oštećenja uzrokovana djelovanjem sunca kao što su starenje kože, polimorfne svjetlosne dermatoze i rak kože. Još opasnije UVB zrake uzrokuju opekline i rak kože. One prodiru u gornje slojeve uzrokujući opekline i oštećenja DNK stanica.

Iako su UVA zrake slabije od UVB zraka, one su 30 do 50 puta učestalije i prisutne su, gotovo jednakim intenzitetom, tijekom svih dnevnih sati tijekom cijele godine. Budući da prodiru čak i kroz oblake i staklo, za sprječavanje dugoročnih oštećenja važno je koristiti zaštitu od sunca na dnevnoj bazi.

Bore, pjege i hiperpigmentacija zbog fotostarenja

Zbog nepažljivog izlaganja sunčevim zrakama tvoja koža može opasno stradati, odnosno izgledat će starije i oštećeno. Pretjerano izlaganje suncu može izazvati preuranjenu pojavu bora, neujednačeni ten (depigmentacija), staračke pjege (solarne lentiginoze) te solarnu elastozu – žutu i zadebljanu kožu. Simptomi uključuju izravna i neizravna DNK oštećenja, stvaranje slobodnih radikala kao posljedicu izlaganja UV zračenju te smanjenje količine kolagena što uzrokuje bore i preuranjeno starenje kože.

Rješenje? Štitite se uvijek i cijele godine. Da, CIJELE GODINE

S obzirom na to da su lice, ruke i dekolte izloženi UV zračenju više nego ostatak tijela, ta područja – osobito lice – zahtijevaju posebnu i trajnu zaštitu, tijekom cijele godine, kako bi se smanjili vidljivi znakovi starenja. S obzirom na to da UVA zrake prodiru kroz oblake i staklo, prisutne su tijekom cijele godine, a prevencija je svakodnevna zaštita od sunčeva zračenja. Važnost korištenja zaštite od sunčeva zračenja znanstveno je dokazano. Postoji izražena svijest o opasnostima nezaštićenog izlaganja UVA i UVB zrakama, a kreme za zaštitu od sunca su osnovna stavka na većini popisa za pakiranje za odmor. Nadamo se i tvog! Takvo povremeno korištenje svakako pomaže u zaštiti protiv opeklina i dugoročnih oštećenja uzrokovanih UV zračenjem, no za dijelove tijela koji su neprestano izloženi UV zrakama, poput lica, ruku i dekoltea, postoji potreba za češćom upotrebom kako bi se spriječilo preuranjeno starenje kože.

Riječ stručnjaka – Dr. Sanja Gregurić: Štitite se izvana, ali i iznutra!

“Biološko starenje i fotostarenje se razlikuju: starenje je genski programirano – uzrokuje stanjenje epidemisa i epidermodermalne granice. Fotostarenje je posljedica kroničnog heliodermatitisa, što znači da epidermis nije stanjen, ali je poremećena arhitektonika. Kako smo djelovanju UV zraka izloženi cijele godine, osobito UVA zrakama koje i potiču fotostarenje, potrebno je njegovati kožu izvana, ali i iznutra, pijenjem dovoljne količine vode, kvalitetnom prehranom, snom i redovitom fizičkom aktivnošću. Volim sunce i smatram da se zbog sinteze vitamina D treba pametno izlagati suncu od ranog proljeća do kasne jeseni, tim više što su danas dostupna kvalitetna sredstva za visoku zaštitu od UV zraka.

Što odabrati u borbi protiv fotostarenja

Eucerin Photoaging Control fluid za zaštitu kože lica od sunca SPF 30 ili 50

Pouzdana krema za zaštitu od sunca za lice za sve tipove kože. Pomaže u sprječavanju fotostarenja i vidljivo smanjuje bore. Eucerinova napredna spektralna tehnologija nudi visok do vrlo visok faktor UVA/UVB zaštite i zaštitu od visokoenergetske vidljive svjetlosti (HEVIS). Kremu za sunčanje podržava vlastiti mehanizam obnavljanja DNK kože, dok hijaluronska kiselina vidljivo smanjuje znakove starenja kože. Formula je dodatno obogaćena kratkolančanom i dugolančanom hijaluronskom kiselinom koja vidljivo smanjuje bore na licu i dekolteu. Ne sadrži parfem i ima ugodnu laganu teksturu koja se brzo upija.

Eucerin Photoaging Control losion SPF 30 ili 50 Pouzdan losion za tijelo za zaštitu od sunca s tehnologijom `Anti-Stain After Wash`*- zaštita protiv mrlja nakon pranja. Pomaže u sprječavanju fotostarenja i vidljivo smanjuje znakove starenja kože. Eucerinova napredna spektralna tehnologija nudi visok do vrlo visok faktor UVA/UVB zaštite i zaštite od visokoenergetske vidljive svjetlosti (HEVIS). Ovaj losion podržava vlastiti mehanizam obnavljanja DNK kože, dok hijaluronska kiselina vidljivo smanjuje znakove starenja kože. Volimo ga jer ostavlja ugodan osjećaj na koži, čini je glatkom i podatnom, vidljivo je umiruje, daje joj svježiji, ujednačen izgled, hrani i pruža potrebnu vlagu te joj osigurava prozračan izgled.