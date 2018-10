Zbog promjene vremena počela mi se sušiti koža po cijelom tijelu. Spasilo me ovo mirisno ulje

Još nije došla zima, ali ovo hladno vrijeme vani za mene je prava noćna mora. Zato sam odlučila isprobati Avon Justine ulje za lice i tijelo

Ruke su mi suhe i pune ranica, lice je dobilo crvenu boju i imam sve više suhih dijelova. Kad se pogledam u ogledalo ne sviđa mi se što vidim jer mi nedostaje hidratacije i one lijepe ljetne nježnosti. Listala sam novi Avon katalog pa sam saznala za Justine Tissue ulje za lice i tijelo koje je namijenjeno suhoj koži cijelog tijela, a može se koristiti i za nokte.

Ovo im je najprodavaniji proizvod u Africi već godinama, i to s više od dva milijuna komada godišnje. Baš zbog mnogih svojstava i učinaka na kožu cijelog tijela, odlučila sam ga isprobati.

Kombinacija četiriju ulja divnog mirisa

Nabavila sam ulje od 50 ml, što bi trebalo biti dovoljno za sve moje potrebe. Na stranicama Avon kataloga navode kako se u ovom ulju koriste dragocjena ulja slatkog badema, kukuruza, sezama te pšeničnih klica. Vjerujem da je to upravo i razlog predivnog mirisa ovog ulja. Čim sam ga prvi put nanijela osjeti se kako fino, slatkasto miriše, ali opet nije previše jako da bi vam smetalo. Ovo ulje se, između ostalog, može koristiti za kožu lica, sprječavanje i nestanak zanoktica, kao piling za ruke te kao nježna kupka.

Spas za suhe ruke i zanoktice

Prvo sam ga odlučila koristiti za ruke i nokte s obzirom na to da su mi zbog hladnog vremena jako popucale, a i počele su mi se stvarati zanoktice. Samo nekoliko kapi ulja je sasvim dovoljno da hidratizira cijele ruke. Ono što se meni najviše svidjelo je to što se za razliku od nekih ulja brzo upija, ali ostavlja osjećaj nježne kože. Uz to, ne ostaje masno pa se zbog toga ne prlja ni odjeća.

Koristila sam ga svakoga dana ujutro nakon tuširanja i prije spavanja, a ponijela sam ga i u torbi kako bih ga mogla nanijeti i tijekom pauze. Dovoljno vam govori da mi nije bio problem nanijeti ga na ruke i zanoktice pa nakon toga raditi, a posao obavljam rukama, tipkam, i nije mi nimalo smetalo. Nakon već tjedan dana osjetila sam da mi je koža ruku mnogo nježnija, nema crvenila i suhoće, a zanoktice su gotovo potpuno nestale.

Ujednačava boju kože

Avon Justine Tissue ulje se može koristiti i za novonastale opekline na koži te za brže zacjeljivanje ožiljaka nakon operacija. Također je odlično za dodatnu hidrataciju jer u sebi sadrži i 5% C vitamina koji ujednačava ton kože. A meni je baš to trebalo. Zbog jutarnje hladnoće u roku nekoliko tjedana moje je lice počelo dobivati crvene i suhe dijelove, posebice na T-zoni, a nos mi je bio posebno suh. Naravno, to je izgledalo dosta loše i jako mi je smetalo kad bih se pogledala u ogledalo. Inače imam malo osjetljiviju kožu pa kad bih na ovakve suhe dijelove nanijela hidratantnu kremu, često bih osjetila peckanje.

S ovim uljem se to nije dogodilo. Zavezala bih kosu i obilno ga nanijela na lice. Nakon samo tjedan dana mi se vratila normalna boja u lice, a T-zona više nije bila suha. Ovo mi je pomoglo da nakon toga normalno nanosim šminku jer je koža napokon bila hidratizirana. Super stvar s Avon Justine uljem je i to što ima SFP faktor 25 koji dodatno štiti kožu. Iako su dani hladniji, sunce i njegove zrake i dalje mogu biti jako opasni.

Dubinska hidratacija

U početku sam ovo ulje obilno nanosila kako bih popravila cjelokupno stanje kože lica, a kasnije bih ga u manjim dozama nanijela prije šminkanja kako bi mi dalo potrebnu hidrataciju. Gotovo mi je potpuno zamijenilo kremu ili primer.

Moja beauty rutina uključuje jednom tjedno nanijeti masku za lice koje ponekad mogu biti dosta jake i nakon njih znam ostati crvena lica. Isprobala sam ovo ulje za masažu lica prije i nakon nanošenja maske. Imala sam dojam kao da je maska bolje prianjala na kožu lica, a i nakon skidanja nije bilo crvenila. Naprotiv, koža je bila mekana, nježna i putena, kao da sam išla na neki jako skup tretman.

Pomoć za suho vlasište

Ako ste i prije pratile moje recenzije, uspjele ste vidjeti da imam problema sa suhim tjemenom i peruti. Borim se s tim problemom već godinama, a u međuvremenu sam isprobala razne preparate. Neki od njih uspjeli su malo pomoći, no uglavnom se problem vraćao. Avon Justine Tissue ulje pomaže i kod tog problema.

Isprobala sam ga tako da sam ga nanijela na suho tjeme i dobro umasirala. Nakon toga sam na kosu stavila topli vlažni ručnik kako bi se otvorile folikule i kako bi ulje bolje prodrijelo u kožu. Nakon što se ohladio bih ga maknula, pričekala da se kosa osuši pa stavila čisti ručnik i tako zaspala. Ujutro bih oprala kosu uobičajenim šamponom. Peruti instantno nije bilo, a kosa je u korijenu bila nježna kao da nikada nije bila tretirana (a zaista jest). Ovo nije zaustavilo stvaranje peruti zauvijek, ali ju je uvelike smanjilo i to u jako kratkom roku.

Jednostavno, ovo se ulje može koristiti za toliko toga, divno miriše i ostavlja kožu i kosu nježnom i mekanom. Kod mene je stvarno smanjilo probleme i to u roku tjedan dana, a sad sam ga počela preporučivati svim prijateljicama jer se rijetko na tržištu pojavi ovako nježan, a djelotvoran proizvod. Avon Tissue ulje možete naručiti OVDJE.

U 28 dana korištenja Justine ulje za lice i tijelo ima sljedeće učinke: Smanjuje ožiljke i strije

Ujednačava ten

Učvršćuje kožu

Čini kožu elastičnom

Hidratizira kožu Osim toga, Justine ulje se koristi i za sljedeće: Sprječavanje i nestanak zanoktica

Piling za ruke; pomiješan s malo šećera

Tretiranje suhog tjemena – umasirati u tjeme prije spavanja i ujutro oprati kosu

Kupka – dodati nekoliko kapi u kupku i koža će biti njegovana i mekana

Tjemenice kod beba

Za sprječavanje pelenskog osipa – pomiješati ga s kremom protiv pelenskog osipa

Prva pomoć kod novonastalih opeklina na koži

Brže zacjeljivanje ožiljaka nakon operacija i uklanjanja šavova

Masaža lica nakon čišćenja i prije nanošenja maske za lice

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom Avon