Zamislite da vam uopće ne treba puder. Isprobala sam tretman za lice uz koji je to moguće

Meso BB Glow je novi tretman koji će vam već nakon jednog dolaska osigurati blistav ten koji ne traži šminku

Sve o čemu sam mogla sanjati jer to da se ujutro umijem i izađem iz kuće. Od maskare sam odustala već prije nekoliko godina, ugradnja umjetnih trepavica mi još nije pala na pamet, a svakodnevnu šminku sam svela na minimum. Kapljica tekućeg pudera na bazi vode, korektor u nešto većoj količni i mrvica kremastog rumenila. Tri minute posla i sve je gotovo, a što da ne trebam trošiti ni to? Pa, možda i ne moram.

ŠTO JE MESO BB GLOW?

Meso BB Glow sam otkrila nedavno i odmah se bacila u istraživanje i prikupljanje informacija. Za njega slobodno možemo reći da je jedan od oblika polutrajne šminke koja je privremena, u potpunosti prirodna, a rezultat je vidljiv već nakon prvog dolaska. Za potpuni efekt preporučuje se 4-5 dolazaka u razmacima od 10 dana, a on je postojan od 2 do 6 mjeseci. Zvučalo je predobro da ga ne bih isprobala, makar samo jednom. Otišla sam u kozmetički salon De Luxe kod Antonije Tretinjak koja mi je objasnila sve do zadnjeg detalja.

TRI FAZE TRETMANA

Tretman se izvodi kao postupak mezoterapije pomoću dermapena i kombinira učinkovitu nano-iglu s rezultatom polutrajnog make upa.

1.FAZA

Nakon temeljitog čišćenja na lice se nanosi piling s mandeličnom kiselinom koji djeluje 7 minuta, nakon njega se nanosi hidratantni anti age booster koji stvara podlogu za nastavak tretmana. Pomoću dermapena ulazi dublje u kožu.

Tretman je izrazito ugodan, kao da izvodite masažu s nekom malenom kuglicom. Nakon što je booster u koži, slijedi druga faza, a to je nanošenje pigmenata.

2.FAZA

U drugoj fazi se u kožu nanosi prirodni kompleks pigmenata i visokokoncentriranih aktivnih sastojaka koji se ponovno umasirava dermapenom, ali nešto pliće ulazi u kožu, nego kad se izvodi klasična mezoterapija. Ovo je jedan od rijetkih tretmana koji tretira podočnjak skroz do ruba oka i kompletan gornji kapak. Ja sam kao ponosni vlasnik panda looka s tom informacijom oduševljena.

Površinskom stimulacijom s jedne strane potiče se proces regeneracija, ali na znatno blaži način nego što to radi klasična mezoterapija, dok s druge strane ujednačavamo ten. Patentirani peptidni kompleksi ne samo da djeluju suprotno znakovima starenja kože nego i posvjetljuju hiperpigmentacije, a tamni kolutovi oko očiju postaju manje vidljivi.

3. FAZA

Treća faza rezervirana je za završnu njegu koja uključuje još uvijek jako popularnu sheet masku koja stoji 10-ak minuta na koži. Koža je nakon tretiranja dermapenom otvorena te u nju bolje prodiru hraljivi sastojci proizvoda koji se koriste nakon njega. Tu sam već bila nestrpljiva i htjela sam se što prije pogledati u ogledalo, predugo već ležim.

Ja sam oduševljena jer je koža u vidno boljem stanju, djeluje svjetlo i prozračno. Mislim da bi tako trebala izgledati svaki dan, kvalitetna njega vidi se iz aviona. Na području zahvaćenom dermatitisom sam vidjela najviše promjena, ali i na podočnjacima. Ipak, s ovim tretmanom, kao i svakim drugim dolaze velika očekivanja. Budite spremne da ona budu realna jer tek tada ćete se iznenaditi svojim blistavim odrazom u ogledalu. Ako mene pitate Meso BB Glow – odobren.