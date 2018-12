Zagreb je dobio novo mjesto za shopping u centru grada

Dućan da da! smjestio se u Praškoj 10, a obiluje selekcijom najnovijih komada iz kolekcija poznatih talijanskih modnih brendova

Strogi centar Zagreba okitio se novom modnom adresom, jedinstvenim butikom zvučnog imena da da! čije su otvorenje popratili brojni domaći trendseteri kao i svi oni koji vole upečatljive i posebne odjevne komade kakvi se rijetko mogu sresti na ulicama. Smješten na adresi Praška 10, butik da da! privlači pažnju posebnim, pomalo eklektičnim uređenjem interijera, a pod sloganom “Be yourself no matter what they say”, svoje je vješalice ispunio probranom selekcijom najnovijih komada iz kolekcija poznatih talijanskih modnih brendova.

Talijanski brendovi na jednom mjestu

Inspiracija za da da! rodila se negdje tijekom brojnih putovanja između velikih europskih gradova poput Barcelone i Berlina, no upravo je ljubav prema kvalitetnoj i jedinstvenoj modi koja najbolje prenosi priču o stilu presudila da butik okupiraju talijanski brendovi.

Zavirite li između šarenih da da! vješalica, pronaći ćete sjajne odjevne komade i modne detalje iz novih, zimskih kolekcija popularnih brendova kao što su ikonični Sexy Woman, zatim Absolut Joy, poznat po svom eksperimentiranju s tkaninom, Vicolo, brend koji obožavaju talijanske it djevojke poput Gilde Ambrosio i Chiare Ferragni, a svoje su mjesto u da da! ponudi pronašli i brendovi Antonello Serio, Adamus, King Kong te mnogi drugi.

Svjesni činjenice da glavnom gradu itekako nedostaje dobre muške mode, da da! je podjednaku pažnju poklonio kako ženskoj pa tako i muškoj selekciji odjeće, a sve kako bi zadovoljio modno osviještenu publiku željnu nečega novog, drugačijeg i posebnog, nečega što zasigurno nećete često susretati šetajući ulicama. Nova modna oaza u Praškoj 10 zaintrigirat će poklonike različitih modnih stilova koji imaju nešto zajedničko, a to je da se odjećom ne libe pokazati svoju individualnost bez obzira što drugi o tome mislili