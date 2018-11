Volimo poslovni stil Valerije Cerovec. Pokazala nam je par odličnih komada iz svog ormara

Valerija nam je pokazala jednu svoju formalnu i jednu casual kombinaciju za posao

Studirala je modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, komparativnu književnost na Filozoskom i nove medije na Akademiji likovne umjetnosti. Danas je brand relationships specialist u jednoj internacionalnoj tvrtki, a noću je umjetnica.

Mi volimo njezin odličan Instagram i blog Essay Potato gdje objavljuje prozu i poeziju, a volimo i njezin poslovni stil.

ODJEĆA SA SKRIVENOM PRIČOM

“Odjenula sam bijelu košulju Hirsch, dugi karirani sako kojeg mi je napravila krojačica Nadica s tetinim brošem slona, mamine prugaste hlače iz devedesetih, torbu iz Carpise i čizme sa zmijskim uzorkom iz Manga,” opisuje nam Valerija prvu kombinaciju u kojoj je stigla na naš sastanak u Tkalčičevoj ulici. “Volim odjeću koja ima skrivenu priču ili barem potencijal da u nju upišem priču,” nastavlja.

“Ponekad su mi važne teksture odjeće, ponekad uzorci. Obično se ujutro odjenem i na putu do posla shvatim da izgledam kao knjižničarka ili udovica talijanskog mafijaša što mi popravi dan. Kada sam konačno sama sebi postavila dijagnozu odnosa prema odjeći, shvatila sam da gradim lik više nego sliku. Čak i kada sam doma s cimericom zavaljena u kauču s maskom na licu, ovisno o tome nosim li svileni ili frotirni bademantil, smiješno mi je misliti da sam srednjoškolka koju je upravo napucao dečko ili gejša na godišnjem odmoru. Mislim da je odjeća presmiješan izum ljudske vrste.”

U drugoj kombinaciji pokazala nam je bijeli džemper iz second hand trgovine, second hand hlače koje je nabavila od cura iz Damasta i bakin kaput iz šezdesetih iz Njemačke. Sve su to komadi s pričom o kojima Valerija govori kad kaže da voli skrivene priče koje nose određeni komadi odjeće i baš je zato njezin stil poseban.

INSPIRACIJA IZ FILMOVA I SERIJA

Ako pogledate Valerijin blog, vidjet ćete nekoliko članaka o stilu ženskih likova iz serija i filmova. “Često tražim odjeću koju vidim u filmovima ili serijama – i mislim da je to preraslo u opsesiju. Zanimljivo mi je analizirati odnos lika i odjeće koju nosi, posebno kada se lik razvija – odjeća se oblikuje simultano. Takvi detalji uvijek ostavljaju dojam na mene.”

Pritom joj je olakotna okolnost opušteni uredski dress code. To joj daje priliku za igranje s kombinacijama inspiriranim raznim ženskim likovima, a, kako kaže, i kolege na poslu su i sami kreativni kad je odijevanje u pitanju. “Čak i u rijetkim trenucima kad se pokušavam odjenuti kao ozbiljno zaposlena osoba, što sam uobičajavala raditi u prvim danima uredskog posla, ljudi s kojima radim su i više nego maštoviti u odjevanju.”

KLASIKA U KOMBINACIJI S TRENDI KOMADIMA

Valerija ne radi kompromise kad su u pitanju klasični komadi koje nosi svaki dan. “Imam najdraži kroj hlača koje nosim na šivanje svaki put kad prethodne iznosim. To su hlače visokog struka i ravnih nogavica, a kroj nosim već pet godina u kariranim i crnim materijalima,” kaže, ali ponekad se prikloni i nekom od aktualnih trendova pa joj je najdraži za ovu sezonu sveprisutni zmijski uzorak.

“Što sam starija, to sam izbirljivija i pažljivija oko toga što kupujem. Volim kupovati second hand odjeću i opustošiti tuđe ormare, posebno mamin koja još uvijek čuva odjeću iz ranih devedesetih. Kada znam točno što želim, volim odabrati materijal i napraviti skicu i posjetiti krojačicu Nadicu kod koje odlazim još od srednje škole ili Dragicu koja živi nedaleko od mene. Iako još uvijek nisam spremna u potpunosti otpisati high street dućane, mislim da će se to u narednim godinama odviti samo od sebe. Tko zna što će se dogoditi s brzom modom, želim misliti da će joj doći kraj.”