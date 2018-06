Znam koliko je zaštita od sunca važna, ali nikad nisam imala naviku sa sobom nositi SPF kremu jer mi ne stane u malu torbicu koju obožavam nositi. A onda se pojavio stick koji stane i u najmanju

Ne mogu baš reći da sam disciplinirana po pitanju redovitog mazanja kremama protiv UV zračenja tijekom cijele godine. Kada sam na moru, onda u torbi za plažu obavezno imam neki sprej ili losion sa SPF zaštitom, ali svakodnevno nemam živaca stalno se mazuckati.

Dakako, znam da štetne sunčeve zrake tijekom godina uništavaju kožu, ali kreme za zaštitu od sunca su obično prevelike za nošenje u malim torbama koje obožavam nositi. Prije sam svuda sa sobom nosila velike torbe, ali shvatila sam da mi zapravo ne treba ništa osim par neophodnih stvari, neovisno o prilici.

Prije par dana ponestalo mi je micelarne i blazinica pa sam na povratku s posla skoknula do drogerije da obnovim zalihe. Brzo sam uzela to dvoje i krenula na blagajnu, ali mi je pogled zaustavio novi Olivalov Sun Stick za zaštitu od sunca.

“Hm…faktor 50, vodootporan, bez konzervansa, dovoljno malen, a može ga se koristiti na cijelom tijelu. Uzet ću ga!”, pomislila sam i konačno otišla na blagajnu. Jako me iznenadilo što je manji od moje šake jer mi je odmah sinulo da će stati u moje tri omiljene torbice.

Šetnja po parku

Odmah istog dana, dok je sunce još jako grijalo, obukla sam omiljene tenisice, u ruksak potrpala Olival stick, vodu i još par sitnica te krenula malo prošetati po parku. Puno sjedim na poslu pa iskorištavam svaku priliku za bilo kakvu fizičku aktivnost, među kojima su mi šetnje među zelenilom najdraže. Ovako ću udahnuti malo svježeg zraka i ujedno testirati stick.

Iako sam većinom bila pod krošnjama drveća, znam da one slabo štite od sunca pa sam stickom namazala najizloženije dijelove tijela, poput lica, vrata i ruku. Na prvo mazanje mi se svidio jer nije mastan, brzo se upija i predivno miriše na kokos. I ono najvažnije, stane i u najmanji ruksak.

Na kavi s frendicom

Već se nekoliko tjedana dogovaram s jednom frendicom da odemo na kavu, ali nas uvijek nešto spriječi. Konačno smo se dogovorile, a ona je, kao i svaki put, kasnila pa sam sjela u kafić i naručila sebi sok i njoj kavu.

Dok sam ju čekala, pijuckala sam sok i pregledavala što ima na društvenim mrežama. No, u jednom trenutku mi je postalo užasno vruće jer se sunce taman pomaklo iza krošnje i počelo piljiti u mene.

Volim biti na suncu, ali sjetila sam se da nemam nikakvu zaštitu od sunca na sebi pa sam se brže bolje namazala Olival stickom. Spasio me! “Pa gdje si ti?”, pitala sam frendicu koja je taman stigla i donijela mi veliku čokoladu za ispriku što kasni.

Na putu do posla

Nikako ne volim jutarnja buđenja, a baš taj dan, kad sam trebala stići nešto ranije na posao, zaspala sam i u panici javila šefici da ću kasniti. Ah, što se može… sva sreća da sam večer prije pripremila što ću obući. Na brzinu sam sredila obrve, stavila tek maskaru i korektor, nahranila svoje dvije mačke i izletjela van iz kuće.

Baš je taj dan odlučilo sve krenuti nizbrdo pa mi je ispred nosa pobjegao tramvaj. “Odlično, sljedeći ide tek za 20 minuta”, pomislila sam i pitala se zašto se to mora događati baš sad. Nisam ništa mogla nego čekati i to na najvećem suncu. Srećom, u torbici sam imala Olival Sun Stick koji me ponovno spasio jer bi me sunce sigurno opalilo, barem po nosu. Pravi mali multitasker bez kojeg više ne izlazim iz kuće!

Ovaj sadržaj je nastao u suradnji s brendom Olival.