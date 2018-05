Veliki test suknji: Isprobale smo četiri hit modela sezone i pitale stilisticu s čime da ih kombiniramo

Duge, kratke, plisirane, uske… Suknje su bezvremenski komad koji se može kombinirati na bezbroj načina. Isprobale smo četiri različita kroja, a Barbara Repe ponovno je prokomentirala naše outfite i dala neke dobre savjete

Katarina, Lea i ja (Ida) ponovno smo se bacile na isprobavanje, a ovoga puta u fokusu su suknje, i to četiri najpopularnija modela. Kako bi što više došle do izražaja, iskombinirale smo ih s bijelim majicama i sandalama (što je i inače fora kombinacija kad ne znate što odjenuti). U gostima nam je i ovaj put bila stilistica i modna blogerica osebujnog stila, Barbara Repe, kako bi stručno ocijenila naše outfite.

Katarina: Visoka, vitka s vrlo uskim strukom i konfekcijskim brojem 34/36. Uglavnom su mi favorit lepršave suknje dužine do ispod koljena u jednoj do maksimalno dvije boje. Uz to obožavam kad suknje imaju gumu umjesto kopčanja na patentni zatvarač.

Lea: Nosim konfekcijski broj 38 te imam malo jače bokove.

Ida: Suknje obožavam, ali pri kupnji moram paziti da me ne progutaju, baš kao i haljine. Volim uske, lepršave, duge, kratke (opet ne prekratke), nema pravila. Važno mi je samo da se u njoj dobro osjećam.

Crna pencil suknja

Cijena: 969 kuna, akcijska cijena 678,30 kuna

Gdje kupiti: Guess

Katarina: Ova suknja je jako seksi i odličan mi je detalj vezanja. Ovo bih sigurno odjenula za izlazak ili na neku poslovnu kavu.

Lea: Iako mi je bila malo uska u struku, jako mi se svidjela jer mi ističe liniju. Vizualno mi smanjuje bokove i ističe struk, pogotovo kad je u crnoj boji. Osim toga, izgleda vrlo atraktivno.

Ida: Sviđa mi se kako mi stoji, iako je dosta uska i malo se teže krećem u njoj. No, na to bih zažmirila jer je vrlo seksi i sviđa mi se korzet detalj cijelom njenom dužinom.

Što kaže Barbara: Crna pencil suknja izgleda kao da je kožnata, ali nije, što je super jer nam dolazi ljeto i vrućine. Idealna je za izlaske, ali može proći i kao dio poslovnog looka uz strogu, mušku bijelu košulju i dobar par salonki.

Asimetrična suknja s printom cvijeća

Cijena: 249 kuna

Gdje kupiti: Mohito

Katarina: Premda me malo zbunio kroj ove suknje, lepršava je i jako vesela, baš odlična za proljetne šetnje.

Lea: Fora mi je cvjetni uzorak jer izgleda romantično, ali je malo neobičnog kroja. Iako je riječ o haljini asimetričnog modela, zbunili su me šavovi i to više njih koji su s prednje strane. Lagana je i prozračna te je super odabir za ljeto.

Ida: Zanimljiva je upravo zbog asimetričnog kroja, ali moram priznati da nije baš po mom ukusu. Osjećala sam se kao neka španjolska plesačica. Nije moj đir.

Što kaže Barbara: Midi suknje asimetričnog kroja koji neodoljivo podsjećaju na volane hit su sezone i mogu se kombinirati uz apsolutno sve. Birajte komade intenzivnih boja i veselih uzoraka.

Plisirana suknja

Cijena: 149 kuna

Gdje kupiti: Stradivarius

Katarina: Sviđa mi se dužina suknje, posebice kad se nosi na visoke potpetice, a i zanimljiv je uzorak jer se može kombinirati na nekoliko boja, ne nužno samo bijelu ili crnu kako to inače bude s cvjetnim uzorkom.

Lea: Inače ne volim plisirane suknje, ali ova mi je bila okej jer dobro prikriva trbuščić. Na ovoj mi je zanimljiv dvobojni uzorak, ali to je sve.

Ida: Divna suknja, odlično stoji baš ovako – na bijelu običnu majicu i neke fora sandale. Super za posao, grad, šetnju, bilo što. I dužina je taman.

Što kaže Barbara: Ovakve suknje u trendu su već nekoliko godina, a model koji su cure isprobale je vrlo zanimljiv zbog kombinacije intenzivne boje i uzorka. Nosite je u dnevnim kombinacijama na espadrile ili balerinke ili u večernjoj kombinaciji na sandale s visokom potpeticom.

Suknja s peplumom i pepita uzorkom

Cijena: 1110 kuna

Gdje kupiti: Liu Jo

Katarina: Odlična! Super je kombinacija uzorka i kroja, na prvi pogled djeluje obično, a zapravo se može nositi u svakodnevnim situacijama, poslovnim i za izlaske.

Lea: Slatki su mi jedino volani, ali sama suknja je prekratka, barem za moj ukus. I možda bi bolje izgledala da je od nekog elastičnijeg materijala.

Ida: Volim karirani uzorak, ali peplum na suknji mi nije baš privlačan. Međutim, dobro mi stoji pa bih je možda mogla isfurati na neku kavu.

Što kaže Barbara: Pepita uzorak bio je hit prošle godine na blejzerima, a ove godine ga možemo pronaći na suknjama. Minice s volanima dobar su izbor ako želite sakriti neku nesavršenost na bedrima, a sjajno će se uklopiti uz ostatak stylinga.

Barbara: Suknje su najbolji odabir za ljeto

“Suknje su odličan odabir ako želite izgledati ženstveno i stylish u svakom trenutku. Četiri modela koje su cure isprobale mogu se vrlo lako iskombinirati s običnim majicama iil nekim svečanijim topićima. Idealne su za ljeto, a uz njih najviše pristaju dobre cipele ili sandale.”