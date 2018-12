U Masarykovoj je otvoren dječji dućan francuskog brenda za kojim luduje cijeli svijet. Bile smo tamo

Nedavno otvoren zagrebački premium dućan Jacadi Paris je mjesto u kojemu se svaka djevojčica osjeća kao chic princeza, a dječak dotjerano i cool

Francuski modni stil najčešće se opisuje riječima kao što su bezvremenost, elegancija, ležernost i sofisticiranost, pa nije ni čudo što je upravo to modni cilj kojemu teži većina stilski osviještenih žena – čak i kada je u pitanju dječja moda. Stoga je stvarno velika vijest da je Zagreb dobio premium dječji dućan prestižnog francuskog brenda Jacadi Paris čija se ponuda uistinu može opisati gore navedenim riječima: bezvremenost, elegancija, ležernost i sofisticiranost – ali u malim brojevima.

Čim smo čuli da je u zagrebačkoj Masarykovoj 14 otvoreno ovo prekrasno dječje carstvo u kojem su dostupne uistinu predivne stvari – dječja odjeća, obuća, detalji, pokloni za novorođenčad – odmah smo išle provjeriti o čemu se radi. A ove fotografije zagrebačkog Jacadi Paris dućana, zapravo, govore same za sebe.

Povratak u djetinjstvo

Kad uđete u zagrebački dućan Jacadi Paris, kao da ste ušli u neki drugi, ljepši svijet. U sretno djetinjstvo. Interijer je uređen u francuskom stilu – tako je chic, a nepretenciozan – opremljen apsolutno svime što djeci od mjesec dana starosti do 12. godine treba: od svakodnevne odjeće pa sve do komada za svečane prigode i divnih cipelica.

Brend Jacadi Paris je poznat po vrhunskim tkaninama, preciznoj izradi krojeva i ručnoj doradi svakog komada. Kao takav nosi i prestižan znak french heritage, što znači da je odjeća proizvedena u Francuskoj i bazirana na vrhunskim vještinama krojačkih majstora.

Uspješna modna priča

Dječji brend Jacadi Paris nastao je 1976. u Parizu, a svjetsku slavu stekao je zahvaljujući posvećenosti detaljima: u krojevima, izradi i doradi finalnog proizvoda. Zbog brenda Jacadi Paris već 42 godine djeca uživaju u udobnoj, funkcionalnoj i profinjenoj odjeći i obući koja nikada ne izlazi iz mode. U svijetu postoji 270 dućana Jacadi Paris otvorenih u najljepšim gradovima – među kojima je odnedavno i Zagreb. Stoga, dobrodošli u magični Jacadi Paris svijet u kojemu se svaka djevojčica osjeća kao chic princeza, a dječak dotjerano i cool

Jacadi Paris poslovnica se nalazi u Masarykovoj 14 u Zagrebu, a otvorena je od ponedjeljka do petka od 9 do 20 sati i subotom od 9 do 15 sati.