U Hrvatsku su stigla tri francuska modna brenda, čije torbice i tenisice jednostavno obožavamo

Bliži se kraj sezone što znači da napokon možemo pronaći luksuzne dizajnerske ovosezonske proizvode po povoljnijim cijenama. Sada je idealan trenutak za kupnju trendi okrugle torbice o kojoj maštate cijelo ljeto, veliku torbu od popularne rafije ili sunčane naočale od drva

U Hrvatsku su ove sezone stigli novi francuski luksuzni brendovi. Radi se o brendovima koji promoviraju istinski luksuz – ručni rad, unikatnost, limited edition, vrhunske materijale i najzahtjevnije tehnike šivanja.

Jamin Puech

Najveći dizajnerski brend koji je stigao ove sezone u Hrvatsku je Jamin Puech (izgovora se Đaman Pueć). Jamin Puech radi ručno izrađene limited edition luksuzne torbe. Iza brenda stoje Isabelle Puech i Benoit Jamin koji su prije osnivanja vlastitog brenda dizajnirali za Chanel, Balmain i Chloé.

Jamin Puech jedan je od najtraženijih dizajnerskih brendova u New Yorku i Tokyu, a fanovi obilaze cijeli svijet u potrazi za njihovim unikatnim torbama.

Izrađene su od najkvalitetnijih materijala

Gala časopis ovaj je brend uvrstio u top 10 svjetskih modnih dizajnera, a svaka torba je poput umjetničkog djela i ukrašena šljokicama, egzotičnim drvom, azijskim biserima, draguljima, rogom, krznom ili školjkama morkih puževa iz Tahitija, te mnogim drugim raritetima sa svih krajeva svijeta. Za izradu jedne torbe potrebno je između 5 i 30 dana.

Svake sezone Jamin Puech izrađuje kolekciju od rafije sa Madagaskara te stvara prava umjetnička djela. Mnoge ikonske torbe Jamin Puech napravljene su tehnikom patchworka od najkvalitetnije kože. Kolekcija proljeće ljeto 2018. nazvana je PRIMITIVE ELEGANCE jer spaja primitivne afričke motive sa francuskim chic-om. Osim Afrike, dizajnere je insipirirao i svijet fotografije američkog umjetnika Man Raya i njegovih djela iz 1920- i 1930-ih, te legendarna Josephine Baker. Besprijekoran ručni rad ove sezone naglašava 3D efekt i sofisticiranost.

Juch Paris

Dizajneri francuskog brenda JUCH Paris Charles-hugo Dissard i Julia Mbengue ručno izrađuju tenisice iznimne vrhunske kvalitete. Ove tenisice napravljene su od najkvalitetnije kože u kombinaciji s nubukom i baršunom. JUCH tenisice su istovremeno iznimno čvrste i ugodne, ne popuštaju pod vremenskim prilikama i nikada ne mijenjaju oblik. Idealne su za opuštene šetnje, kavice, ali i za poslovno-casual look.

Kožni materijali potječu iz Italije, dizajneri dizajniraju u Parizu, a ručno ih je obrađuje obiteljska tvrtka u Portugalu. Ove sezone predlažemo vam tri bestsellera: Roseicollis Marsa u neodoljivoj boji pijeska, zatim Roseicollis sidibou mornarsko plave boje i Taranta bijele sa baršunom u boji pijeska.

Louvreuse

Louvreuse je francuski luksuzni francuski brend iza kojeg stoji dizajnerica Victoire de Villiers. Karakterizira ga moderna upotreba visokokvalitetnih kožnih proizvoda s definiranim crtama, bezvremenska pariška elegancija te minimalizam i praktični dizajn.

Nadahnuća dizajnerice potječu iz najvećih remek-djela povijesti umjetnosti: Delacroixove crvene, Armanovog srebra, Klimtovog zlata i Dalijeve bež. Louvreuse visokokvalitetne kožne torbe su dizajnirane u Parizu i ručno izrađene u Choletais, blizu Nantesa, regiji poznatoj po svojoj dugogodišnjoj tradiciji kožne industrije.

Kožna torba odlična je investicija

Model koji je obilježio ljetnu Louvreuse kolekciju bez sumnje je piramidalna torba Cleo koja dolazi u dvije različite kombinacije boje: crno-siva i crno-bijela, a svaki model krasi zlatni lanac koji donosi dodatnu dozu luksuza.

Ove sezone proljeće/ljeto 2018. više nego ikada su in torbe neobičnih oblika. Tako je okrugla torba postala apsolutan must have. Louvreuse svake sezone dizajnira torbe neobičnih oblika, a posebno mjesto u kolekcijama zauzimaju kožne okrugle torbe Kasimir. Kožna torba odlična je investicija jer ne ovisi o godišnjem dobu, te se lako prilagođava svakom outfitu. Na webshopu ulala.hr možete pronaći Kasimir mini u rozoj, zlatnoj, smeđoj i tamno modroj boji. Za ljubiteljice klasike, Louvreuse ove sezone nudi predivne modele Milo i Eugene.