Twitterom kruži genijalan trik za čišćenje cipela od brušene kože micelarnom vodom. Isprobale smo ga

Jedna cura je prije par mjeseci na Twitteru objavila trik koji navodno skida mrlje s cipela od antilopa i brušene kože. Ona ih je, tvrdi, uspjela očistiti krpicom umočenom u micelarnu otopinu, s kojom inače skidamo šminku, a objavila je i fotke prije i poslije kao dokaz. Naravno da smo i mi to morale isprobati.

Zagnjavile smo kolegicu Tamaru, da nam donese svoje štikle od brušene kože, još smo ih malo dodatno zaprljale (sorry), a onda smo ih probale očistiti po uputama Kiere s Twittera. Cura je napisala da bi svi trebali isprobati ovaj trik, mi smo je poslušale…

micellar water has just took all the stains out my suede heels 🙀🙀🙀 everyone needs to try this pic.twitter.com/W89ozfd03q

