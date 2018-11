Top 5 plus size haljina po izboru plus size modela Marijane Brankov

Prošetale smo s Marijanom Brankov i u dućanu specijaliziranom za plus size odjeću odabrale 5 prekrasnih haljina

U vremenu u kojem se sve više poštuje različitost, a pojam ljepote širi van zadanih okvira, plus size modeli nisu rijetkost na revijama najpoznatijih modnih kreatora. Pri tome ne mislimo da sjede u prvim redovima, već revije i nose. Prekrasna Ashley Graham koja mnoge podsjeća na proslavljenu Evu Mendes, među najzaslužnijim je za promociju pozitivnog stava prema vlastitom tijelu.

Samopouzdanje i energiju kojom Ashley zrači, prepoznali smo i kod hrvatskog plus size modela, Marijane Brankov. Ova šarmantna, zabavna, elokventna i ekstra lijepa mlada žena, pomogla nam je pronaći 5 prekrasnih Plus Size haljina za različite prigode.

Haljina kao omiljeni odjevni predmet

Mnoge žene pa tako i Marijana obožavaju nositi haljine! Bez obzira na visinu, građu tijela ili konfekcijski broj, svaka od nas može pronaći haljinu koja će joj pristajati i učiniti da se osjeća kao kraljica stila. Plus size haljine koje su pametno krojene laskat će ženstvenim oblinama, a uz potporu odgovarajućeg oblikujućeg donjeg rublja, sve će biti na svome mjestu.

„Haljine volim nositi jer su praktične i jednostavne za kombiniranje – prije odlaska na posao ne moram previše razmišljati što s čim upariti. Odaberem jaknu ili kaput, cipele ili čizme s potpeticama i to je to. Najbitinije da je materijal kvalitetan, da se osjećam dobro i da me ništa ne sputava ili steže, jer ipak trebamo i disati“ – kroz smijeh kaže Marijana.

Izlazak van okvira

Ovo ste vjerojatno već puno puta čule, bilo da je riječ o poslu, prijateljstvima ili ljubavi. Pa i modi. Zašto ne biste nosile nešto što vam se sviđa i u čemo se osjećate dobro, bez obzira jeste li Small ili Extra Large veličine? Mnoge Plus Size žene rade 2 tipične pogreške – kupuju ili preusku odjeću ili pak preširoku. Ne smijem nositi cvjetni uzorak, prugice još manje, a mi kažemo – zašto ne? Izađite van okvira, pronađite odgovarajući model i konfekcijski broj i nosite što želite!

Plus Size moda za ljepotu koja ne poznaje veličinu

U iscrpljujućoj potrazi za modernom haljinom većom od broja 44, mnoge žene prehodaju kilometre, ali svejedno ne pronađu ništa što im odgovara. E zato postoje specijalizirani dućani s odjećom za punije u kojima ćete bez problema pronaći veće konfekcijske brojeve. Jedan od najpoznatijih europskih plus size modnih brandova je Ulla Popken moda za punije koju možete pronaći u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Tamo bez straha zatražite bilo koji broj od 42 do 60 i odaberite kvalitetne i trendi modne kombinacije koje ćete nositi u svim prilikama.

Sadržaj je nastao u suradnji s brendom Ulla Popken