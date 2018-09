Top 5 modnih trikova za vizualno stanjivanje plus size figure

Bez obzira na godine i kilažu, često posežemo za malim modnim trikovima kako bismo stanjile struk, vizualno smanjile krupna prsa i guzu ili prikrile opuštene ili krupne nadlaktice

Iako se sve više i slobodnije slavi različitost ženskih tijela, stvarne plus size žene još uvijek teško pronalaze odjeću koja im u potpunosti pristaje i ne kapitulira pred njihovim oblinama. No srećom, tu je Ulla Popken moda za punije, koja točno zna što u modnom smislu priželjkuju plus size žene. U suradnji s Ullom donosimo vam top 5 modnih trikova iz nove jesenske kolekcije, za vizualno stanjivanje plus size figure!

Uzdužne prugice

Iskoristite i vi najpoznatije vizualne čarobnjake za tanju siluetu! Ulla Popken moda za punije njeguje klasični stil kojeg obogaćuje trendi bojama, koristeći praktične materijale i pametne krojeve prilagođene ženama s oblinama. Tanke i deblje uzdužne pruge koje se sužavaju prema struku stanjit će vašu siluetu, a uzdužne pruge izdužiti vašu figuru. Igru pametno raspoređenih prugica okrenite u svoju korist i uživajte!

Haljine V izreza na preklop

Plus size modni savjetnici i dizajneri Ulle Popken pri odabiru haljine savjetuju sljedeće:

tamnije boje (prividno sužavaju figuru)

dužina do ili malo ispod koljena (prekratke haljine naglasit će jaka koljena i bedra, a one do pola lista će vas skratiti i dodatno vizualno proširiti)

V izrez na haljinama (gornji dio tijela tako izgleda sitnije, a vrat i lice duži)

preklop (jer fino i diskretno prekriva višak na trbuhu)

Iskoristite gore navedene savjete i dobit ćete savršenu plus size haljinu koja će besprijekorno naglasiti vašu ženstvenu stranu!

Tunike i košulje ¾ rukava

Kako biste vješto prikrili jake nadlaktice, birajte tunike i košulje malo širih i zvonastih rukava, ¾ dužine. Dobro krojeni rukavi na tunikama i košuljama od kvalitetnih materijala, neće se lijepiti za ruke, a izbjeći ćete i dodatno znojenje zbog preuske odjeće. ¾ rukavi zgodan su trik jer vizualno ujednačavaju vaše proporcije i otkrivaju najtanji dio ruku – zglobove.

Bengalin hlače (Bengalinke)

Većini punijih žena koje shoppingiraju u Ulli Popken dovoljno je reći – Ben-ga-lin-ke! Fantastična tkanina koja će vas fino utegnuti (baš gdje treba), ugodna je za nošenje i lako se održava. Hlače su to ravnog kroja koje lijepo padaju i baš uvijek su nepogrešiv izbor. Još ako ih kombinirate s visokim potpeticama, izgledat ćete kao prava plus size diva!

Oblikujuće donje rublje

To čarobno oblikujuće donje rublje stvarno pomaže u instantnom zatezanju kritičnih područja! Gaćice i hlačice visokog struka stisnu trbuh i guzu, naglase poželjno i prikriju opušteno. Grudnjaci širokih naramenica, do G košarica, s podupirućim uzdužnim rubovima fino će i bez bolnog stezanja podići krupnije grudi. Pažljivo birajte, jer preusko oblikujuće donje rublje može izazvati kontraefekt. I ne zaboravite disati! 😉

Uvijek imajte na umu da odjeća ne smije biti dva broja veća ili dva broja manja. Nabacite osmijeh, uz Ullu Popken u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku uredite se od glave do pete i dobro se zabavite!

