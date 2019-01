View this post on Instagram

There’s a #SuperPrimer for everyone! With supreme textures, superior benefits, vegan + cruelty-free formulas, you can’t go wrong! Now available online at @sephora and @ulta . . . . . #CoverFX #SuperPrimers #Sephora #ultabeauty #makeup #bblogger #beautybloggers #makeupbase #makeup #beauty #beautyjunkie #makeupjunkie #essentials #motd #lifestyleblogger #beautycare #foundation #highlight #slave2beauty #dipbrow #makeuptutorial #CrueltyFree #Vegan #cute #smile #fun #happy #mood #loveyourself