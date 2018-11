Testirale smo odijela od samta i, malo je reći, nije nam bilo lako

Na društvenim mrežama i raznim portalima neprestano viđamo odijela od samta pa smo ih i same odlučile isprobati. Nije bilo lako

Odijela od samta su jedan od najpopularnijih trendova za jesen 2018. U dizajnerskim kolekcijama su ih predstavile velike modne kuće kao što je Chloe, iz njih se ne skidaju skandinavske trendsterice poput Jeanette Madsen, a ako zavirite u online ponudu high street brendova i tamo ćete pronaći niz odijela od samta. Međutim, stanje u trgovinama nije baš takvo. Dok se većina komada može naručiti online, u pojedinim trgovinama jedva sam pronašla tri odijela koja ćemo testirati za ovaj članak.

NEUMORNA POTRAGA ZA ODIJELOM OD SAMTA

Obišla sam niz trgovina i pronašla svega dva cijela odijela od samta. Jedno od njih našla sam u Zari, ali samo u veličini M čime se naša Veronika morala zadovoljiti iako inače nosi S. U Berskhi sam pronašla drugo odijelo u zagasitoj crvenoj, a ono je pak bilo dostupno samo u veličini 32 u koju je uspjela stati samo Katarina. Ja sam se pak zadovoljila ružičastim hlačama iz Stradivariusa koje su bile dostupne u raznim veličinama, ali nisu imale pripadajući sako pa sam odabrala jaknu od samta s podstavom od umjetne ovčje vune.

Kad smo se napokon uvukle u neodgovarajuće veličine jedina tri preostala odijela od samta koja sam u Zagrebu mogla naći, trebalo je odabrati i cipele. Katarina i ja smo se odlučile za bijele tenisice budući da smo imale kratke hlače koje otkrivaju gležnjeve, a Veronika je nosila cvjetne čizme-čarape s petom kako bi je barem malo izdužile budući da je nosila preveliko odijelo. Pa evo kako se osjećala svaka od nas.

Katarina

Nikad nisam voljela samt, čak niti u onom periodu kad me u njega oblačila mama dok sam još bila u osnovnoj školi. Taj materijal mi ne izgleda lijepo, ali stvarno je udoban za nositi. Odijelo koje sam nosila bilo mi je mrvicu premalo, ali bez obzira na to je bilo dosta mekano i udobno što me dosta iznenadilo. Mislila sam da će puno gore izgledati.

Odlučila sam ga iskombinirati uz ove čudesne čarape, ali vidim da bi ove hlače mogle super izgledati i na visoke pete ili neke druge cipele. Odijela mi generalno nisu neki favorit, a za neku poslovnu situaciju sumnjam da bih odabrala ovu dužinu hlača. S druge strane, za ove jesenske dane koji nisu niti hladni niti topli, možda ne bi bilo loše imati koji komad od samta u ormaru. Ali možda samo jedan. Možda.

Gdje kupiti: Berskha

Cijena: 299,90 kuna

Gdje kupiti: Bershka

Cijena: 189,90 kuna Ocjena: 3

Nives

Nosila sam ružičasto odijelo iz Stradivariusa uz koje sam umjesto klasičnog sakoa (jer ga nije bilo u ponudi!) odabrala jaknu od samta u boji koja odgovara hlačama. Hlače su bile odlične. Imaju dovoljno visok struk kakav volim, sežu taman do gležnja pa ih možete nositi na ravne ili visoke cipele, ali poprilično su uske iako se reklamiraju kao mom jeans.

Jakna je, s druge strane, bila sve što ne želim. Predimenzionirana je zbog čega sam izgledala još niže i manje nego što već jesam, a iznutra je ispunjena umjetnim ovčjim krznom u kojem sam se na ovim toplim jesenskim danima – skuhala. Nosila sam ga uz bijele tenisice i bijelu majicu što bih odabrala i uz bilo koje drugo odijelo, ali sam sigurna da je ovo bio prvi i zadnji susret s odijelom od samta.

Gdje kupiti: Stradivarius

Cijena: 279,90 kuna

Gdje kupiti: Stradivarius

Cijena: 199,90 kuna Ocjena: 3

Veronika

Znači ja izgledam kao menadžer Beatlesa, muški naravno. Ovo testiranje je bio totalni povratak u djetinjstvo i te debele hlače s kojima sam živjela cijelu zimu. Da se kćerce ne smrze do škole, a u školi zakuhaš od topline.

Ovo odijelo je zapravo korektno, osim što su mi hlače prevelike. Pored samta nisam ni tip od odijela, tako da se u sakou uopće ne osjećam dobro i nema šanse da ga nabavim. Hlače u odgovarajućoj veličini mogu biti opcija, ali ne u ovoj boji. Moj izraz lica govori više od tisuću riječi, evo sad dok se gledam komentiram s Nives kako izgledamo kao neke velike bebe. Haha.

Gdje kupiti: Zara

Cijena: 549,90 kuna

Gdje kupiti: Zara

Cijena: 299,90 kuna Ocjena: 2

ZAKLJUČAK

Ponuda odijela od samta u fizičkim trgovinama u Zagrebu je oskudna, ali odijela se mogu kupiti i online u raznim trgovinama koje dostavljaju u Hrvatsku. Ona definitivno nisu za svakoga, no ako vam se sviđaju i želite ih isprobati ne razmišljajte ni trenutka. Ne zato što ih drugi nose ili će vam u njemu biti toplo ili ćete izgledati trendi, nego zato što ćete tim potezom odjenuti ono što želite nositi i time poslati najsnažniju poruku o sebi i svom stilu. I tad ćete se osjećati najbolje.

Prosječna ocjena: 3