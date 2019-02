Testirale smo najlonke od 26 do 223 kune. Znamo koje su najduže izdržale i koje su najudobnije

Napravila sam test osam najlonki od 50 do 100 dena. Sada znamo koje su najugodnije, najizdržljivije i najrastezljivije

Ovo prijelazno razdoblje uglavnom je ono u kojem svi počinjemo nositi nešto lakšu, ali slojevitu odjeću pa se nerijetko među kombinacijama nađu i najlonke. Tu sad ne govorim o onim tankima boje kože, već crnim najlonkama koje se mogu nositi ispod traperica, sa svečanim haljinama, midi suknjama, ma, sa svime.

Ja sam jedna od onih zimogroznih koja se ne skida iz njih gotovo cijele zime, ali realno, i dalje nisam pronašla najbolji par. Iz tog razloga sam odlučila isprobati osam najlonki od 50 do 100 dena, različitih proizvođača i različitih cijena pa ih testirati na temelju izdržljivosti, rastezljivosti i ugodnosti nošenja kroz cijeli dan. Svake sam nosila nekoliko dana i barem jednom oprala. Testirala sam H&M (69,90kn), Tezenis (49,90kn), Wolford (223,00kn), Pepco (25,90kn), Jadran (99,00kn), Calzedonia (99,90kn), Muller (31,10kn) i Deichman (54,00kn).

Wolford, 223,00 kune

Ove hulahopke imaju 50 dena i dosta izražen sjaj. Prilikom kupnje možete birati između nekoliko različitih nijansi koje vam prodavačica ponudi. Ja sam u ovom slučaju odabrala tamno smeđu, ‘mocca’ boju. Posebnost im je što imaju satenasti efekt, a i kako navode na etiketi, odlične su za nositi u hladno doba. Ove najlonke su već na dodir jako mekane i ugodne, ali prilikom oblačenja su malo previše čvrste. Dosta se sjaje, ali u njima nemate osjećaj da ste disko kugla, već je sjaj onako suptilan, tek toliko da malo uljepša noge. Jako udobne za nošenje i nisu se promijenile nakon pranja.

Izdržljivost: 5/5

Rastezljivost: 3/5

Udobnost: 5/5

Calzedonia, 99,90 kuna

Ove najlonke su od 50 dena, a na njima se navodi kako su push up te da imaju control top i leg support. Prodavačica mi je navela kako su ove odlične ako ih nosi malo jača osoba, ne netko kao ja, jer zaista podižu stražnjicu, a i odgovarat će ženama koje imaju problema s proširenim venama. Sadrže 83% poliamidnog vlakna, 15 % elastanskog vlakna te 2% pamuka. Kao i Jadran, namijenjene su podizanju stražnjice i boljem izgledu nogu. Nažalost i ove su me jako stezale pa sam pretpostavila da bi one možda bolje odgovarale punijim djevojkama jer meni baš i nisu imale što stezati. Bez obzira na to što su čvrste, rastezljive su, ali i dalje bi teško pristala da ih nosim svakodnevno.

Izdržljivost: 5/5

Rastezljivost: 3/5

Udobnost: 3/5

Jadran, 99,00 kuna

Ove najlonke su od 100 dena, a posebnost im je da su ‘figure shape up’. Namijenjene su da podižu stražnjicu, sužavaju struk i oblikuju noge. Tako je kada i ih izvučete iz pakiranja, točno vidite dio koji je malo tamniji i čvršći, a koji dio svjetliji i koji ne oblikuje. Sadrže 88% poliamida i 12% elastina te na pakiranju navode kako se ne skupljaju nakon pranja. Istina, nisu se skupile nakon pranja, ali su općenito jako uske. Imaju podebljani dio koji izgleda kao bicke koji je mene toliko stezao da nisam mogla normalno sjediti. Uzela sam pravilan broj uz informacije prodavačice. Da, imaju poseban dio na stražnjici pa ako imate haljinu ili tanke hlače, vidjet će se razlika jer će ju malo podići. Nažalost, nakon jednog nošenja su se podrapale po šavu nasred stražnjice.

Izdržljivost: 1/5

Rastezljivost: 2/5

Udobnost: 3/5

HM, 69,90 kuna

Ove najlonke su njima napisane pod imenom ‘Tights over knee effect’. Radi se o najlonkama koje su nešto tamnije i deblje do iznad koljena, a dalje su klasične. Na njima ne piše koliko su dena, ali prodavačica mi je rekla kako se radi oko 50 dena, ovaj gornji dio. Sadrže 55% viskoze, 40% poliamidnog vlakna te 5% elastanskog vlakna. Ne znam gdje je ostatak. Ove su najlonke jako ugodne za nošenje, ali su već nakon prvog pranja počele malo skupljati mucice. Donji, tamniji dio jako je mekan i super je što nije tvrd ni nakon pranja. Rastezljive su, ugodne i ne čini mi se da bi se mogle lako podrapati. Jedini problem im je što se malo spuštaju, a kupila sam točan broj.

Izdržljivost: 5/5

Rastezljivost: 4/5

Udobnost: 4/5

Tezenis, 49,90 kuna

Ove najlonke dolaze u duplom pakiranju, imaju 50 dena i posebnost im je da su ‘soft touch’. Kako mi je navela prodavačica u trgovini, te su najprodavanije u poslovnicama i uvijek ih imaju na zalihama. Kaže mi kako se mogu nositi ljeti i zimi jer su taman debljine. Sadrže 87% poliamidnog vlakna te 13% elastanskog vlakna. Ove najlonke su se već nakon prvog nošenja malo stisnule i postale tvrđe, a gornja traka se malo oslabila. Podrapale su se nasred noge nakon jednog nošenja i to ispod traperica što znači da nisam nigdje s njima zapela.

Izdržljivost: 1/5

Rastezljivost: 4/5

Udobnost: 3/5

Deichman, 45,00 kuna

Ovo su mnogo deblje najlonke od 100 dena, a zapravo se radi o termo čarapama s postavom. Na etiketi navode kako su prilagodljive zahvaljujući mikrovlaknima. Sadrže 92% poliesterskih vlakana i 8% elastanskih. Ovo su savršene najlonke za zimogrozne. Tople su, mekane i nježne, ali su puno više štrample nego najlonke zbog termo postave. Već su se nakon prvog pranja počele mucati i definitivno su više tajice nego najlonke pa neće baš najljepše izgledati ispod suknje, ali za ispod traperica su taman.

Izdržljivost: 5/5

Rastezljivost: 5/5

Udobnost: 3/5

Muller, 33,10 kuna

Ove najlonke su od 70 dena i imaju klimatsku funkciju. Na pakiranju navode i kako su ovo wellness najlonke jer imaju 3D senzor koji ima učinak reguliranja klime nogu, bez ojačanja pa pruža toplinu kada je vani hladno, a hlađenje kada je vani toplo. Ove su, posebno u usporedbi s drugima, iznimno mekane čak i nakon pranja. Iznutra su nježne, a izvana glatke. Na njih se ne primaju mucice. Sad, rade li zaista tako da griju ili hlade, nisam osjetila, ali su iznimno udobne i nježne za nositi te se ne rastežu više od onoga koliko želite. Uz to, jako su visoke, sežu iznad pupka.

Izdržljivost: 5/5

Rastezljivost: 5/5

Udobnost: 5/5

Pepco, 25,90 kuna

Na ove sam najlonke prvi puta naišla slučajno, a s obzirom na to da im je bila niska cijena za 50 dena, odlučila sam i njih isprobati. Ugodno sam se iznenadila. Ove su najlonke jako udobne, rastezljive, a ne razvlače se nakon pranja. Nisu se niti stisnule, niti raširile. Guma je dosta čvrsta, ali ne steže nego lijepo drži. Nisu počele skupljati mucice nakon jednog pranja. Ne sjaje se, više su matirane i sve u svemu, jako dobar proizvod za malo novaca.

Izdržljivost: 5/5

Rastezljivost: 5/5

Udobnost: 4/5

Zaključak

Na kraju svega, ispada kako cijena ne generira nužno kvalitetu, ali može pomoći. Tako su se najlonke iz Wolforda pokazale kao dosta kvalitetne, ali jednako tako i one iz Mullera koje bile mnogo niže cijene. Vjerujem da određene najlonke koje sam isprobala nisu bile namijenjene mojoj figuri, no to ne bi trebao biti razlog neudobnosti. Možda vam ovaj test pomogne kada se nećete moći odlučiti za koje najlonke je najpametnije izdvojiti novce.