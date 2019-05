Testirale smo anticelulitne kreme s najviše recenzija. Neke su nas stvarno razočarale

Kreme su testirale članice Super1 redakcije

*Imena nisu navedena jer ovo nije članak za voajere koji žele spajati naša lica s polugolim fotografijama, nego za stvarne žene koje zanimaju recenzije stvarnih žena. Sve kreme u ovom specijalu recenzirale su članice naše redakcije koje se u trgovinama nisu predstavljale kao novinarke i račune su podmirile, kako bismo testirali iz vizure krajnjih korisnica.

U ovom smo testu isprobale pet krema koje internet obožava. Pregledale smo stranice za shopping beauty proizvoda s kojih i same često naručujemo i odabrale one s najviše recenzija. Koristile smo ih svaki dan tri tjedna i to samo na jednoj nozi kako bismo bolje vidjele učinak. Za neke ste već vjerojatno čule jer ih preporučuju brojni strani portali kao što je slučaj s Brazilian Bum Bum kremom ili Clarins Body Fit kremom, no krenimo redom.

Eveline Cosmetics Što: Slim Extreme 3-D Thermo Active Serum

Broj recenzija: 1.901 (Amazon)

Gdje kupiti: dm

Cijena: 42,70 kuna

Petra, 25

Ova krema se lako nanosi i nije previše gusta, a nekih 20 minuta nakon nanošenja počinje grijati kožu. Nije neugodno niti ne peče, ali grije toliko da vam postane malo toplije. Bez obzira na moju osjetljivu kožu, nije bilo neugodne reakcije. Odmah nakon što prestane grijati, što je nakon kojih 40 minuta, (da, toliko dugo grije) osjeća se kako je koža zategnuta, ali celulit je i dalje vidljiv. Doduše, nakon više od tri tjedna korištenja svaki dan ujutro i navečer, razlika se vidi, premda ne previše.

Sol de Janeiro Što: Brazilian Bum Bum Cream

Broj recenzija: 162 (Cult Beauty)

Gdje kupiti: Cult Beauty

Cijena: 198,79 kuna

Mirna, 34

Kao prvo, krema miriši toliko dobro, na pistacije i slane karamele. Od nje sam zbilja očekivala najviše, ali njezin me učinak razočarao. Za ovaj test isprobala sam je samo na nadlakticima gdje imam celulit. Krema se brzo upija i ostavlja kožu glatkom i sjajnom. Nakon tri tjedna koža mi je, istina, bila glatka, ali celulit je i dalje ostao tu.

Clarins Što: Body Fit

Broj recenzija: 84 (Nordstrom)

Gdje kupiti: Douglas

Cijena: 405,00

Mia, 26

Ovaj proizvod dolazi u kutiji s debelim setom uputa u kojima je detaljno opisano i nacrtano kako kremom raditi masažu nogu, abdomena i stražnjice, ali i kako aktivirati mikrocirkulaciju i potaknuti eliminaciju vode što će potaknuti gubitak centimetara i smanjenje celulita. Već mi je to bilo naporno, a kamoli svakodnevne masaže. Krema je nježno ružičaste boje, ugodnog mirisa i nježne, tanke teksture pa se lako nanosi. Kožu poprilično hladi oko pet minuta. I iskreno, zbilja djeluje. Nakon tri tjedna na desnoj nozi imam vidljivo manje celulita iako moram priznati da nisam bila sasvim dosljedna u uputama iz kutije.

Weleda Što: anticelulitno ulje s brezom

Broj recenzija: 18 (LookFantastic)

Gdje kupiti: bio&bio

Cijena: 128,00

Kristina, 35

Nanosila sam ga svaki put nakon tuširanja na još vlažnu kožu i umasiravala ga kružnim pokretima. Preporučuje se korištenje dva puta dnevno tijekom prva četiri tjedna, a nakon toga samo jednom dnevno. Koža mi je glatka i hidratizirana, ali celulit se nije smanjio. Vjerujem da bi rezultati bili bolji da je korišteno u profesionalnoj masaži ili barem uz pomoć nekog kućnog masažera.

Murad Što: Body Firming Cream i Serum

Broj recenzija: 45 (Influenster)

Gdje kupiti: Murad Centar, Sheraton

Cijena: 401,01 kuna

Marina, 41

U uputama za korištenje ove kreme piše da već u 15 minuta za 40 posto učvršćuje i preoblikuje tijelo, dok serum smanjuje mogućnost pojave celulita. Najprije se nanosi krema, a potom i serum, a sve to na najkritičnija mjesta, bedra, stražnjicu i trbuh. Kremu i serum sam nanosila tri tjedna i to svako jutro i večer. I krema i serum ugodnog su mirisa, osvježavajući su zbog mente u serumu, dobro se razmazuju i brzo upijaju u kožu. Nakon 40 minuta sam zbilja osjetila zatezanje, a nakon tri tjedna mi je koža bila elastičnija i imala sam vidljivo manje celulita. Istina, kroz to sam vrijeme bila i na anticelulitnoj dijeti i intenzivno vježbala pa ne znam koliko je za to zaslužna krema, a koliko moj režim.

