Tarte, DHC, Pixi by Petra ili Ciate? Isprobala sam četiri najpopularnije maskare koje se ne mogu kupiti kod nas

Na stranim webshopovima naručila sam četiri kultne maskare koje preporučuju baš sve svjetske beauty blogerice. Osim što sam ih testirala, pomno sam bilježila koliko je svaka koštala i koliko je trebalo vremena da stigne u Hrvatsku

Maskara je bila među prvim make-up proizvodima koje sam počela redovito koristiti dok još nisam znala za konturiranje, highlighter i olovku za obrve. Ne mogu se pohvaliti prirodno uvijenim i dugim trepavicama, ali otkad koristim razna ulja za njegu kože (koja se igrom slučaja nađu i na trepavicama), primijetila sam da su mi narasle za par milimetara.

Prije nanošenja maskare uvijek koristim uvijač jer bez njega jednostavno nema smisla uopće stavljati maskaru, barem u mom slučaju, jer rezultat ne bi bio dobar. Isprobala sam hrpe drogerijskih maskara koje se mogu kupiti kod nas, ali sam ovoga puta željela isprobati njih četiri sa stranih webshopova jer ih blogerice i poznate face ne prestaju hvaliti.

Da naglasim, niti jedna od ovih maskara nije vodootporna jer uopće ne koristim takve maskare. Da budem iskrena, nemam živaca skidati ih, a i prekomjernim korištenjem uništavaju trepavice.

Tarte Lights, Camera, Lashes 4 in 1

Tarte Light Camera Lashes pakiranje Tarte lights camera lashes četkica Tarte lights camera lashes na trepavicama

Cijena: 180 kuna

Gdje kupiti: Tarte

Kad sam ju naručila: 19.5.2018.

Kad je stigla: 13. dan, 1.6.2018.

Tarte maskare u beauty krugovima imaju kultni status pa sam htjela vidjeti po čemu su toliko posebne. Lights, Camera, Lashes maskara već je jako dugo omiljena i najprodavanija među vizažistima, blogericama i mnogim ženama koje se šminkaju na svakodnevnoj bazi.

Čim sam je izvadila iz kutijice, iznendilo me njezino pakiranje; plastična tubica smještena je u kožni etui koji podsjeća na zmijsku kožu. Fora! Četkica je klasična, što mi u većini slučajeva odgovara jer tako obuhvatim trepavice od korijena do vrhova. Kako kaže Tarte, ova veganska maskara sadrži mekinje, estere maslinovog ulja i provitamin B5 koji hrani i njeguje trepavice, a sigurna je i za one koji nose leće.

Rezultat?

Iako obećava ekstreman volumen, mojim trepavicama dala je nešto malo volumena i produžila ih, ali nisam primijetila neki poseban efekt. Bez obzira na to, zadovoljna sam što se ne razmazuje, iako je dosta mokra, solidno brzo se suši, lako uklanja micelarnom i nije mi izazvala iritacije. Cure s prirodno uvijenim i dugačkim trepavicama će ju obožavati.

Ocjena: 4

DHC Perfect Pro Double Protection

DHC Perfect Pro Double Protection pakiranje DHC Perfect Pro Double Protection četkica DHC Perfect Pro Double Protection na trepavicama

Cijena: 143,10 kuna

Gdje kupiti: Feel Unique

Kad sam ju naručila: 19.5.2018.

Kad je stigla: 11.dan, 30.5.2018.

Ovu maskaru obožava Emma Watson, a kako ja obožavam Emmu, iskoristila sam priliku da je isprobam i odmah moram reći da je ovo najneobičnija maskara koju sam isprobala (vidjet ćete zašto).

Na prvi pogled pomislila sam da je sasvim obična jer joj je pakiranje jednostavno, minimalističko i manje od pakiranja klasičnih maskara. Četkica je također mala i uska, ali to joj je zapravo prednost jer odlično obuhvaća svaku trepavicu posebno i razdvaja ih.

Rezultat?

Zažmirit ću na to da maskara trepavicama ne daje posebnu debljinu niti nema poseban efekt podizanja, a sve zbog tog što se odlično skida. Ako vam je kojim slučajem ponestalo micelarne, ne brinite jer ova maskara ide dolje i s toplom vodom što joj je velika prednost. Kad sam ju uklanjala, nisam morala trljati oko jer se ne mrlja već se skida u komadićima (da, na blazinici su doslovno bili komadići).

Sve u svemu, ovo je savršena maskara za dnevne lookove kada vam treba tek malo definicije.

Ocjena: 4.5

Pixi Lower Lash Mascara

Pixi Lower Lashes pakiranje Pixi Lower Lashes četkica Pixi Lower Lashes na trepavicama

Cijena: 108,37 kuna

Gdje kupiti: Look Fantastic

Kad sam ju naručila: 19.5.2018.

Kad je stigla: 11. dan, 30.5.2018.

Donje trepavice tu i tamo namažem maskarom, ali nikada nisam koristila onu namijenjenu baš donjim trepavicama. Pixi maskara je vrlo sitna i uska te je zbog toga odlična za naglašavanje korijena i donjih i gornjih trepavica.

Rezultat?

Kad nanosim maskaru na donje trepavice običnom, velikom četkicom, uvijek uspijem zamrljati donje kapke jer mi trepavice i nisu toliko velike, no s ovom maskarom nisam imala nikakvih problema jer je precizna. Oduševilo me koliko mi je naglasila svaku pojedinu trepavicu.

Na ovoj vrućini je postojana i nije mi se razmrljala. Definitivno maskara koju je dobro imati u make-up kolekciji.

Ocjena: 5

Ciate London Wonderwand Mascara

Ciate London Wonderwand pakiranje Ciate London Wonderwand četkica Ciate London Wonderwand na trepavicama

Cijena: 172,12 kuna

Gdje kupiti: Look Fantastic

Kad sam ju naručila: 19.5.2018.

Kad je stigla: 11. dan, 30.5.2018.

I na kraju sam isprobala maskaru s četkicom koja je uvijena na sredini i prilično velika za moje male trepavice. Zapravo me podsjeća na mnoge drogerijske maskare, iako ova ima daleko luksuznije pakiranje.

Rezultat?

Što se tiče performansa, lijepo mi je produžila trepavice i malo ih podigla. Mogu reći, sasvim solidna maskara. Ono što je kod nje pozitivno jest što se brzo suši, nije previše mokra i ne preslikava se na kapke.

Također se lako skida i nije mi iritirala oči, ali joj dajem četvorku jer mi je četkica ipak prevelika.

Ocjena: 4