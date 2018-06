Sviđa nam se što prirodne boje za kosu u samo 30 minuta pokrivaju sijede vlasi i dubinski njeguju

Kada je kosa u pitanju, imamo jednu želju: da bojanje kose zapravo bude i trenutak prirodne njege. Pronašle smo dva proizvoda koji nam tu želju ostvaruju – u samo 30 minuta

Nimalo nije pretjerano reći kako se veselimo ljetu – cijelim tijelom. Zbog većeg broja sunčanih dana dobivamo veću dozu vitamina D zbog kojeg smo, između ostalog, bolje volje i pune energije. Zbog preplanule puti izgledamo si zdravije, noge su nam nekako vitkije, a ten tako blistav.

Ljetno razdoblje bilo bi čista bajka za ljepotu da nije jedne stvari: kosa, naime, ljetom nikako nije oduševljena. Jer sunčeve UV zrake doslovce isušuju zalihu vode u vlasima što kosu čini suhom, grubom i bez sjaja. To je zato što UV zrake ubrzavaju proces stvaranja slobodnih radikala, a time dovode do propadanja melanina i keratina. Što to znači? Doslovce ovo: vlasi pucaju, vrhovi cvjetaju, teško i rukom (a kamoli češljem) možemo proći kroz kosu. Boja? Bolje da i ne spominjemo koliko smo na ljetovanju očajne zbog nedostatka sjaja i pigmenta.

Posljednja stvar koja tako poroznoj kosi treba su agresivni sastojci u preparatima, posebno u bojama za kosu. A bojati se i preko ljeta mora! Osim sunčevih UV zraka, sol i znoj također su neprijatelji sjaja u kosi stoga je uistinu važno odabrati boje koje ne sadrže štetne sastojke za zdravlje (amonijak, parabene), koje svojim prirodnim sastojcima osiguravaju maksimalnu količinu njege te maksimalnu količinu sjaja i pigmenta.

Stoga nije čudno što osviještene žene – kada je bojanje kose u pitanju, imaju želju da bojanje kose zapravo postane i trenutak prirodne njege. One te svoje želje ostvaruju Hair Wonder i Hennaplus prirodnim bojama za kosu.

Što žene od boje za kosu žele? da svako bojenje kose bude prilika za prirodnu njegu

da odabrana boja prekriva sijede vlasi i njeguje kosu organskim biljnim sastojcima

da boje za kosu ne sadrže amonijak, parabene, PPD, resorcinol i SLS

da proizvodi nisu testirani na životinjama

Bojanje +njega? Moguće je uz ova dva prirodna rješenja

Hair Wonder trajne boje za kosu savršeno prekrivaju sijede vlasi u samo 30 minuta, a pri tome štite i njeguju kosu pomoću devet organskih sastojaka poput arganovog ulja, fitokeratina i provitamina B5. Spomenuti njegujući sastojci čine kosu svilenkasto mekom i sjajnom, a sijede vlasi savršeno prekrivenim – od 6 do 8 tjedana.

Snaga iz prirode: arganovo ulje, fitokeratin i provitamin B5 sastojaka

Mogu ih koristiti i osobe s osjetljivim vlasištem

Hennaplus trajne boje za kosu i kolor šamponi njeguju, hrane i štite kosu i vlasište već pri samom nanošenju. Rižine bjelančevine stvaraju zaštitni sloj, biljni pantenol vlaži, omekšava i učvršćuje kosu, ekstrakt kane njeguje i štiti te kosi daje zdravi sjaj, a biotin joj daje elastičnost i potiče rast. Prirodni sastojci kane, preslice, imele, sljeza i pšeničnih klica štite strukturu.

Isprobajte kolor šampone koji sadrže isključivo pažljivo birane sastojke, ne sadrže amonijak ni peroksid, a preporučuju se i osobama s osjetljivim vlasištem. Kolor šamponi se ispiru postepeno, te djelomično prekrivaju sijede vlasi, a trajne boje potpuno prekrivaju sijede vlasi. Snaga iz prirode: ekstrakt zelenog čaja i ginseng, prirodni UV filter od sjemenki suncokreta

Sadržaj donosimo u suradnji s Bio&Bio