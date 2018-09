Svi pričaju o skandinavskim trendovima, a mi smo provjerile kako stoje Hrvaticama

Hrvatice, kao i ostatak svijeta, vole skandinavski stil, odvažnost i minimalizam koji kombiniraju poznate Skandinavke, kako na Tjednima mode, tako i na Instagramu. Odlučile smo isprobati kako ova moda prolazi na ulicama Zagreba

Kada se radi o svjetskoj modi, ovih dana najviše se piše o skandinavskom stilu. Skandinavke trenutno slove kao najbolje odjevene žene, a sve zbog predimenzioniranih komada, boja koje kombiniraju i naravno – minimalističkih krojeva. Toliko pričamo o skandinavskom stilu i njihovim brendovima, no što kada ih odjenemo od glave do pete? Zanimalo nas je možemo li izgledati kao Skandinavke, čijem se stilu većina Hrvatica toliko divi.

Da bismo saznale u goste smo pozvale hrvatske modne influenserice Anu Carević i Zaru Hrvatin koje je odjenula Ivana Vukušić, a sve je fotoaparatom zabilježio Aleksandar Selak.

RAZLIKUJU LI SE HRVATICE GRAĐOM OD SKANDINAVKI?

Iako Skandinavke često percipiramo kao visoke i vitke žene, činjenica je da Hrvatice nisu puno niže od njih. Naša prosječna visina je 166,5 centimetara, dok su Šveđanke više tek za tri milimetra od nas, a Norvežanke i Dankinje za dva centimetra. Skandinavke su tek nešto mršavije od nas jer prosječna težina Hrvata iznosi više od 71 kilogram, dok se u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj ona kreće od 68 do 71 kilograma.

Sve to zvuči kao da nema razloga zbog kojeg Hrvatice ne bi nosile skandinavsku modu, a Ana i Zara se s tim slažu. “Skandinavski stil dopušta kombiniranje ženstvenih haljina i odijela zanimljivih krojeva s najdražim parom tenisica što obuhvaća funkcionalnost prvi obavljanju poslova. Stil je to koji se može uklopiti na hrvatske ulice, ali prije svega zahtijeva mali izlazak iz okvira, malo odvažnosti i igre s detaljima”, komentirala je Ana koja misli da skandinavski stil nećemo tako brzo viđati na modno konzervativnim ulicama Hrvatske, no ona i Zara u njemu su se itekako pronašle.

“Skandinavski stil se ne razlikuje previše od mog osobnog stila jer ga i sama tako nosim uz pokoji detalj španjolskog, francuskog ili azijskog duha”, rekla nam je Zara, inače mlada vizažistica iz Rijeke koju na Instagramu prati nešto više od šest tisuća ljudi.

ŠTO JE UOPĆE SKANDINAVSKI STIL I KAKO GA NOSITI?

“To je elegantno i neformalno kreativan način izražavanja modnog stila”, kaže Zara koja je odlično nosila Ivanine kombinacije inspirirane skandinavskim stilom. Za Anu, mladu studenticu komunikologije iz Dubrovnika, on je pak spoj minimalizma i zanimljivih detalja pa je divno nosila crno-bijelu kombinaciju od glave do pete sa zelenim printom na majici koji je odigrao ulogu tog zanimljivog detalja u ovoj minimalističkoj kombinaciji.

“Najdraži su mi svakodnevni komadi poput bijele košulje, starog jeansa i predimenzioniranih sakoa koje nadopunjujem upečatljivim torbama i naušnicama. Jedina razlika svog i pravog skadinavskog stila koju bih izdvojila jesu tenisice koje više volim zamijeniti dobrim parom cipela i time uvesti dozu elegancije“, kaže Ana.

KAKVE KOMADE TRAŽITI U TRGOVINAMA?

“Kada je riječ o skandinavskom stilu prve asocijacije su pročišćenost, urednost i elegancija. Ovaj stil mi je osobno najdraži jer djevojke preferiraju klasične komade koje onda kombiniraju s pokojim sezonskim i dobrim modnim detaljima. Uvijek izgledaju tako chic!”, rekla nam je stilistica Ivana Vukušić.

Zanimljiva odijela, upečatljive boje i neobični krojevi karakteriziraju komade inspirirane skandinavskim stilom koje je Ivana odabrala za Zaru i Anu. Birajte komade neobičnih krojeva kao što su kožne hlače širokih nogavica ili široke plisirane hlače s tigrastim uzorkom. Poigrajte se tkaninama pa kombinirajte zanimljivi samt s rebrastom vunom ili pak nježnim kašmirom.

I ne zaboravite na boje. One su ključne u skandinavskim kombinacijama ove sezone pa odaberite nježnu plavu, upečatljivu žutu ili zelenu, i ne bojte se nositi ih u kontrastnim kombinacijama ili pak u jednobojnim od glave do pete.