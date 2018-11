Što se nosilo u Super1 redakciji u studenom? Imamo 32 kombinacije

Super1 je je portal koji ohrabruje žene da nose što god i kako god žele. Zato smo vam odlučile pokazati što smo mi nosile u studenom

Pravi zimski dani su pred nama, ali već je poprilično hladno pa se ne skidamo iz slojevitih kombinacija. No, početak studenog nije bilo ni približno tako hladan pa smo ovaj mjesec doista nosile sve i svašta. U nastavku otkrije o kakvim se kombinacijama radi, ali ne zaboravite da se stil mjeri osobnošću i dosljednosti sebi i uvijek nosite ono u čemu se osjećate kao najbolja verzija sebe.

KATARINA DRVODELIĆ

Hladno vrijeme za mene znači slojevito odijevanje. Točno se vidi kako sam nekih dana bila skroz okej s time da imam samo kratku haljinu, dok sam krajem mjeseca samo sve više odjeće navlačila na sebe. Shvatila sam da imam stvarno jako puno odjeće pa je vrijeme da svaki dan nosim nešto drugačije, barem da koristim sve što već imam jer pratim Nivesinu politiku i pokušavam što manje odjeće kupovati.

Najdraža stvar od svih je moj ogromni crveni šal s kojim ćete me viđati i kasnije. Kupljen je na muškom Zara odjelu, debeo je i topli, savršen čak i ako nosim tanku jaknu jer stvarno grije. Odlučila sam ovog mjeseca isfurati i crvene široke hlače koje su zapravo ljetne, ali sam koristila još onih par toplih dana.

NIVES BOŠNJAK

Ovaj mjesec sam posjetila Fasadu i nabavila odličan crni pulover iz kojeg se neću skidati cijele zime. Njega ćete na ovim fotografijama vidjeti nekoliko puta ne samo zato što sam se odmah zaljubila već i zato što se već dulje vrijeme trudim donositi pametnije odluke kad je u pitanju odijevanje. Modna industrija je drugi najveći zagađivač okoliša u svijetu, odmah nakon naftne, a za veliki dio toga zaslužan je otpad koji proizvodimo mi ljudi nakon što bacimo komade iz high street brendova koji su jedva izdržali sezonu.

Zato njegujem svoju odjeću i kupujem manje, ali kvalitetnije, a u ovoj galeriji nosim i jedan sako od reciklirane vune iz H&M-a kao, vintage hlače koje sam kupila u Ljubljani i haljinu koju mi je poklonila Veronika jer je ona više ne nosi. Sve su to male zelenije odluke koje su me dovele do pametnijeg potrošača, a sad glas širim dalje.

VERONIKA ŠVOB

Dobar dio studenog smo još uživali u visokim temperaturama, a onda je preko noći stisla zima. Izvadile su se marte i bunda, i ja sam službeno zatvorila svoju modnu sezonu. Otfurala sam veste na kemijsko i ne planiram se izvaditi iz njih dok ne skinem čarape. Crni petak sam bojkotirala sve dok nisam skužila da su marte super snižene (naravno) pa sam s tim klasikom obogatila svoju zimsku kolekciju cipela koja je prilično skromna. Osim toga, izvukla sam dva nova komada iz Fasade koji me čekaju još od listopada, a to je kratki vuneni pulover kojeg sam nosila u kombinaciji sa starom trenirkom koju sam kupila za 59,00 kuna, davno.

Sestra mi je ostavila plave samterice u kojima malo izgledam kao Oliver Twist, ali mi se baš nekako sviđaju u ležernim kombinacijama. Izvadila sam iz ormara sve što imam, neke stvari sam podijelila prijateljicama, neke sam iz jeseni prebacila u zimu. Plan je ne kupovati ništa do daljnjega i moram priznati da mi jako dobro ide.

TINA BAČIĆ

Niske temperature pojednostavljuju mi stvari zbog čega obožavam jesen i zimu. Ne mijenjam već ništa sezonama, samo odbacujem neke odjevne komade i dodajem nove. One koji su konkretni i nosivi. Moji trenutni favoriti trenutno svakako su A’marie kaput i jakna, koje imam još od prošle hladne sezone, nakon toga hlače visokog struka, a širokih nogavica brenda Fasada, u crnoj boji i zagasitoj ljubičastoj boji. Za marte sam se isto tako odlučila prošle zime i one me spašavaju, s time da bez problema u njima provedem cijeli radni dan.

Volim oversized krojeve, nikada mi ne mogu dosaditi i u njima se osjećam najbolje. Slojevitost, tajice ili špicerice ispod hlača i haljina, volumenozno pletivo, vuna, volumenozne kape, može sve. I pas inače ima kaputić, slučajno je izostao povodom ovog fotografiranja.