Što se nosilo u Super1 redakciji u listopadu?

Super1 je je portal koji ohrabruje žene da nose što god i kako god žele. Zato smo vam odlučile pokazati što i mi same nosimo u listopadu

Jesen za zasad bila vrlo topla što nam daje priliku da se igramo s odjevnim kombinacijama. Zbog toga je u listopadu bilo dana kad bi jedna od nas stigla u kaputu, a druga u ljetnim natikačama. No, u tome je i čar, zar ne?

Katarina Drvodelić

Moj favorit su uvijek neke vintage stvari koje nalazim u maminom ormaru. Čak i tatinom. Tako su ove cipele koje nosim zapravo tatine i stare nekoliko desetaka godina. U prvom planu mi je uvijek udobnost pa su džemperi i puloveri, oversized po mogućnosti, uvijek na prvom mjestu. Suknje ispod koljena jedan je od modnih trendova koji sam pokupila od mame, sviđa mi se taj klasični kroj.

Udobnost prije svega mi je imperativ i pri odabiru traperica pa iz tog razloga obožavam one višeg struka. Strašno sam zahvalna osobi koja je rekla da one nisko rezane trebaju izaći iz mode. U ormaru imam stvarno hrpetinu majici s printom pa to uglavnom uvrštavam u svoje casual kombinacije. Ova vesta do koljena jedna mi je od dražih stvari u ormaru – dugačka je i leti za mnom što obožavam, a k tome je i maslinasta pa odgovara na gotovo svaku drugu boju.

Nives Bošnjak

Moram priznati da ne volim visoke temperature nikad, a pogotovo ne u listopadu. Međutim, to mi daje šansu da napokon odjenem neke stvari koje su namijenjene upravo takvim prijelaznim sezonama. Jedna od njih su ove Twins suknja-hlače koje su vrlo tople jer su vunene, ali su i kratke pa ih ne mogu nositi zimi. Osim toga, mogu nositi sako umjesto jakne što je sjajna prilika da izvučem par primjeraka koje sam dizajnirala na faksu.

Uz to, ovih dana nosim Borba majicu Mreže Antifašistkinja Zagreb koja je pravi hit i ljudi se neprestano zaustavljaju da bi pitali odakle mi. Kad su cipele u pitanju – trebam nove. I dalje nosim par modela iz Zare koje sam kupila dok sam kupovala u high street trgovinama što sam prestala raditi prije nešto više od godinu dana. Ako imate preporuku za brend s kvalitetnim dizajnom i izradom (po mogućnosti hrvatski) – pišite.

Veronika Švob

Kao što vidite ja se u životu jako dobro zabavljam i odijevam se onako kako se probudim. Nekad je to tuđa majica i traperice, a nekad je to haljina koju mogu nositi i navečer. Ove godine, jeseni skoro nema pa još uvijek uživam u ljetnim komadima koje provlačim što dulje moguće. Prijelazno razdoblje mi je najdraže za eksperimentiranje jer volim bose noge i veste. Isto kao i kod Nives, vrući sam tip, pa mi je rijetko kada hladno.

Ubola sam traperice s visokim strukom koje su toliko udobne da dosta visim u njima, jedne od rijetkih koje nisam trebala kratiti. Košulja s puf rukavima je isto super komad kupljen ljetos na sniženju. Zelena baršun haljina je apsolutna ljepotica za ovu sezonu, a nosim ju i uz tenisice i neke finije cipele. Samt minica je iz proljetne H&M kolekcije i nedavno sam ju kupila za neke sitne novce, zadnja je ostala i čekala mene, nju uglavnom nosim s nekim predimenzioniranim komadima jer ne volim biti “utegnuta”.

Svi koji me znaju i da volim trenirke i da uvijek nešto izvodim s njima te ih pokušavam nekako isfurati, prošli petak je rano ujutro dio redakcije skoro dobio epilepsiju, srećom sve je prošlo ok. Uglavnom su oči uprte u staklene ružičaste cipelice koje sam nabavila ljetos i na kraju provela u njima veći dio sezone, a nosim ih još uvijek. Super su za kišu, haha.

Tina Bačić

Ujutro ravno iz kreveta spuštam se prošetati psa, nakon toga znam da imam pola sata za kupaonicu, obećajem si složiti doručak, no na kraju ipak samo izlazim iz stana i po putu skupljam omiljeno pecivo. Imam deset minuta šetnje do ureda, što je uistinu velika prednost. Bitno mi je da sve što odjenem bude jedna smislena cjelina, samo ravne cipele ili tenisice dolaze u obzir, a u onome što nosim moram se osjećati ‘kao ja’.

Takav sam tip da me samo jedna kriva sitnica, poput nakita koji mi ne pristaje, može izbaciti iz tog osjećaja i zato ne volim izlaziti iz svojih okvira. Nekome možda dosadno, meni super. Važno mi je da svaki dan mogu računati na nekoliko ključnih komada, kako što su dobar jeans, A’marie jakna ili kaput te crni LFP ruksak, a kombiniram crnu boju i neutralne tonove.

Listopad je bio super vrijeme za opuštene kombinacije, pletivo i tenisice, tako da sam uistinu uživala u tome, iako prilagođavanje vremenskoj prognozi uopće nije bilo lako. Veseli me dolazak zime, nikad nisam bila ljetni tip, tako da su ove temperature još uvijek previsoke kako bi potpuno uživala u odijevanju.