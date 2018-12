Što darovati ljudima koji su ludi za trendovima? Imamo nekoliko ideja za savršen dar

Pronašle smo deset savršenih darova za blagdansko darivanje s kojima sigurno nećete pogriješiti

Odlučili ste ovih blagdana napokon pronaći savršene darove za svoje namilije? Sigurno vam ne moramo reći kako kupnja božićnih darova, pokazuju sva istraživanja, može biti vrlo stresna. Pogotovo ako nemate točnu ideju što kome kupiti. Posebno zahtjevan zadatak je potraga za savršenim darom za osobu koju dobro poznajete i nikako je ne želite razočarati. U tome vam možemo pomoći! Naime, ako ta vaša najdraža osoba jako voli modu, imate sreće: ne trebate tražiti dalje od ovog vodiča kroz blagdansko darivanje.

Izdvojile smo deset artikala među kojima su komadi za koje bez imalo zadrške možemo reći da su idealni božićni darovi. Dakle, tu su najljepše kožnate rukavice, zimski vuneni šešir, ali i vječni komadi koji će oduševiti modne znalce poput male crne haljine i jednostavnih crnih salonki, te klasični crveni ruž koji obara s nogu.

Prava odluka

No, ako i dalje ne znate koji od ovih komada odabrati, što kažete na to da osobi koja obožava modu darujete poklon bon? City Center one ima odlično rješenje za to jer u ponudi imaju poklon bon koji se može iskoristiti u više od 450 trgovina u City Centeru one Zagreb East, Zagreb West i Split. Osim toga, bon se može kupiti online što je zaista praktično, a tako ćete biti sigurni da će se vaš modni znalac radovati. Jer ima dar koji mu omogućuje šoping u omiljenim trgovinama i mogućnost da odabere baš ono što je dugo priželjkivao, a sve zahvaljujući vama – i poklon bonu City Centera one.

U galeriji pogledajte našu listu idealnih božićnih darova iz City Centera one kojima ćete razveseliti svoje najmilije:

Torbica La Martina, FIVE STAR FASHION, 1.795,00 kuna Šešir, Replay, 670,00 kuna Salonke Julija, Pittarosso, 222,60 kuna Šal Carpisa, 99,00 kuna Ruž Chanel Rouge Allure Velvet, Muller, 286,00 kuna Rukavice Morgan, Sportina, 319,00 kuna Narukvica Guess, Fashion&Friends, 349,00 kuna Haljina Liu Jo, 2.050,00 kuna, Fashion&Friends Grudnjak Lisca, 389,00 kuna Poklon bon City centera one

