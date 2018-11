Stiže Black Friday, a mi imamo i pregled svih sniženja na beauty proizvode

Sigurne smo da vam treba nešto od kozmetike, a Black Friday je trenutno idealan dan za shopping

Black Friday je dan koji Amerikanci obilježavaju nakon svog dana zahvalnosti koji uvijek pada na predzadnji četvrtak u studenom. Petak, dakle ostaje za shopping koji se često proteže na cijeli vikend, jer iskreno, tko stigne u petak nakon posla obaviti baš svu kupovinu. Treću godinu smo i mi ti sretnici koji ne moramo čekati zimska sniženja kako bi se opskrbili potrebnim i nepotrebnim stvarima ili darovima za druge.

SHOPPING CENTRI

Arena Centar je najavila niz popusta u svojim trgovinama u petak. Popust od 20 posto na sve ili odabrane artikle imat će dm koji će umjesto imena Black Friday nositi naziv Giving Friday. Naime, baš svaka kupnja bit će dobro djelo, jer dm 1 kunom od svake obavljene kupnje podupire kampanju “Svako dijete treba obitelj”. Farmacia je najavila čak 30% popusta na odabrane linije, a MAC će imati 20% popusta na sve artikle.

City Center One West u petak će raditi sat vremen duže, do 22 sata, a popuste će imati cijeli niz trgovina. L’Occitane nudi 15% na svaku kupnju do 350 kuna i 20% na svaku kupnju iznad 350 kuna. Mandis Pharm ima popuste na brojne brendove, a iznose od 10 do čak 50% ovisno o liniji. NYX Professional Makeup nudi 30% na cjelokupni asortiman osim božićne kolekcije, a popust vrijedi od 23. do 25.11. City Center One East ima popuste do 50% u Farmaciji.

Westgate će svoje popuste objaviti već sutra, koji idu čak do 70 posto. Omiljeni beauty gadgeti Foreo bit će sniženi do 30% u periodu od 23.-27.studenog.

ONLINE SHOPPING

Obožavamo online kupovinu tako da smo prekopale nek od omiljenih platformi. Notino koji inače ima dosta dobre cijene, najavio je popuste do 70% uz besplatnu poštarinu na iznos već od 222,00 kune. Parfemi, proizvodi za njegu kože i kose te dekorativna kozmetika bit će povoljnija no ikad. H&M Beauty je izdvojio proizvode snižene do 40%, Cult Beauty je ima dobru selekciju sniženu i do 30%, Feel Unique koji ima super brendove poput Hourglassa, Elemisa, Korresa također ima 30%.